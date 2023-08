++ Polizeieinsatz in der Gemeindeunterkunft ++

Sittensen. In der Nacht zum Freitag ist es in einer Gemeindeunterkunft in der Straße Am Markt zu einem größeren Polizeieinsatzgekommen. Ein 27-jähriger Mann, der sich dort nicht aufhalten durfte, ist mit Bewohnern der Unterkunft in Streit geraten. Es kam zu einem Hausfriedensbruch und zu einer Sachbeschädigung. Während des Polizeieinsatzes drohte der Verursacher sich mit einem Messer und einer Glasscherbe ernsthaft zu verletzen. Über knapp zwei Stunden versuchten die Beamten den 27-Jährigen zu beruhigen. Schließlich gelang es ihnen, dass der Mann das Messer und auch die Scherbe übergab. Er wurde im Anschluss in die Psychiatrie des Rotenburger Diakonieklinikums gebracht.

Polizeiinspektion Rotenburg