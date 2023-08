Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Bedrohung mit Axt gegenüber zwei Mitarbeiterinnen des Landkreises

Diemelsee: Am gestrigen Donnerstagmittag kam es in einem Ortsteil von Diemelsee zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich von dort zwei Mitarbeiterinnen des Veterinäramtes des Landkreises Waldeck-Frankenberg gemeldet hatten und angaben, bei der Ausübung einer Amtshandlung von einem Mann mit einer Axt bedroht worden zu sein. Auch sollen sich weitere Familienangehörige gegen die beiden Frauen gerichtet und einer mit Gegenständen in ihre Richtung geworfen haben. Der Anlass des Besuchs des Veterinäramtes an der Anschrift der Familie war die in Augenscheinnahme eines mehrfach auffällig gewordenen Hundes zur Überprüfung dessen Tierwohls sowie die mögliche Durchführung von Tierschutzmaßnahmen. Der tatverdächtige 50-Jährige soll dabei zunehmend aggressiver geworden sein und die Mitarbeiterinnen des Landkreises schließlich mit der Axt bedroht haben, die er kurz darauf wieder abstellte. Durch die zum Ort des Geschehens eilenden Streifen konnte der 50-Jährige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden, wobei er mehrfach versuchte, sich der Festnahme zu entziehen. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Nordhessen