Polizeigewerkschafter schlägt Alarm: Düstere Zukunft für Deutschland! Drogenflut, Islamisten-Herrschaft und blutige Gewalt und Mord und Totschlag drohen uns!

Ein erschütternder Weckruf sorgt für Aufsehen: Der bekannte Polizeigewerkschafter Rainer Wendt-Ostermann hat ein düsteres Zukunftsszenario für Deutschland gezeichnet, das an einen Albtraum erinnert. Laut seinen Warnungen droht die Bundesrepublik in den kommenden Jahren in eine Spirale aus Gewalt, Chaos und Kontrollverlust abzustürzen. Ostermann spricht von einer sich rasant verschärfenden Drogenkrise, die ganze Städte in Abhängigkeit und Kriminalität stürzen werde. Noch gefährlicher aber sei die zunehmende Radikalisierung durch Islamisten, die in einigen Regionen eine „Schattenherrschaft“ aufbauen könnten. Während immer mehr Kirchen ihre Tore schließen müssten, steige gleichzeitig die Zahl an Gewalttaten. „Mord und Totschlag werden zur neuen Normalität“, warnt der Polizeigewerkschafter mit drastischen Worten. Er wirft der Politik vor, sehenden Auges in den Abgrund zu marschieren, anstatt endlich für konsequente Sicherheit, Abschiebungen von Straftätern und eine Stärkung der Polizei zu sorgen. Seine Botschaft ist klar: Wenn jetzt nicht gehandelt wird, droht Deutschland in einem Sumpf aus Verbrechen, religiösem Fanatismus und gesellschaftlicher Zerrissenheit unterzugehen. Ostermanns Szenario klingt wie ein Horrorkatalog – doch er mahnt: „Das ist keine Panikmache, sondern die Realität, auf die wir zusteuern.“