+ Polizisten mit Messer bedroht und Widerstand geleistet +

Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt endete für zwei Büdinger Polizisten mit leichten Verletzungen. Der 59-jährige Täter hatte sie mit einem Messer bedroht und leistete erheblich Widerstand. Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr alarmierte der Sohn des 59-Jährigen die Büdinger Polizei und schilderte gewalttätige Übergriffe des stark alkoholisierten Vaters gegenüber der Familie. In der Wohnung trafen die Polizisten auf den 59-Jährigen. Dieser zog aus seiner Hosentasche ein sogenanntes Cuttermesser und machte eine Stichbewegung in Richtung der Kollegen. Sie drohten ihm den Einsatz des Schlagstockes und des Pfeffersprays an und forderten ihn auf sich auf den Boden zulegen. Dem kam er nach und die Polizisten nahmen ihn fest. Beim Herausführen des nun gefesselten 59-Jährigen zum Funkwagen, gab der Festgenommene einem Polizisten eine Kopfnuss und biss während eines Gerangels dem zweiten in einen Finger. Anschließend transportierten die Ordnungshüter den Angreifer auf die Büdinger Dienststelle. Die beiden Kollegen trugen leichte Verletzungen davon und konnten ihren Dienst fortsetzen. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme des 59-Jährigen bis zum heutigen Morgen an. Zudem nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Den Büdinger erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

