POP-PRINZESSIN IN HANDSCHELLEN! BRITNEY SPEARS NACH NACHTFAHRT VON POLIZEI FESTGENOMMEN

Ventura County – Schock-Nachrichten aus Kalifornien! Popstar Britney Spears sorgt erneut für Schlagzeilen, die nichts mit Musik zu tun haben. Am Mittwochabend klickten für die Sängerin plötzlich die Handschellen. Beamte der California Highway Patrol stoppten die Pop-Ikone im Ventura County, nachdem sie im Straßenverkehr aufgefallen war. Laut Polizeiquellen wurde Spears wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen und noch vor Ort abgeführt. Bilder von der spektakulären Festnahme verbreiteten sich rasend schnell im Netz. Kurz darauf bestätigten Gefängnisunterlagen des Sheriffs: Die Sängerin wurde zwar registriert – kam jedoch wenig später wieder auf freien Fuß.

Ganz neu sind Probleme im Straßenverkehr für die einstige Pop-Prinzessin allerdings nicht. In der Vergangenheit war Britney Spears mehrfach wegen kleinerer Verkehrsverstöße aufgefallen. Dazu gehörten Geschwindigkeitsüberschreitungen, das Fahren ohne gültigen Führerschein oder Versicherungsnachweis sowie kleinere Unfälle. Bereits früher gab es einen Auffahrunfall auf einem Freeway und einen Zwischenfall auf einem Parkplatz. Verletzte gab es damals zwar nicht, doch die Vorfälle sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Der jetzige Verdacht auf Trunkenheit am Steuer wäre jedoch ein völlig neues Kapitel in ihrer Verkehrshistorie.

Während es musikalisch in den vergangenen Jahren eher ruhig um Spears geworden ist, sorgt sie in sozialen Netzwerken regelmäßig für Aufmerksamkeit. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin immer wieder in ungewöhnlichen, teilweise leicht bekleideten Tanzvideos, die Millionen Fans gleichzeitig faszinieren und irritieren. Vor einiger Zeit erklärte Spears sogar öffentlich, dass sie nicht mehr in die Musikindustrie zurückkehren wolle. Stattdessen schreibe sie Songs nur noch zum Spaß oder für andere Künstler – angeblich sogar als Ghostwriter. Gleichzeitig kämpft der Weltstar weiterhin mit Schatten aus der Vergangenheit: Erst vor wenigen Tagen erwirkte sie vor Gericht eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen einen Mann, der sie über Jahre online belästigt und sogar unangekündigt vor ihrem Haus aufgetaucht sein soll. Wieder einmal zeigt sich: Das Leben der Pop-Ikone bleibt auch abseits der Bühne ein einziges Drama.

