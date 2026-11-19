Symbolfoto – Bild KI-generiert

Porto Torres – Zollbeamte haben auf Sardinien einen 74-jährigen französischen Urlauber mit rund 10 Kilogramm Strandsand in zwölf beschrifteten Plastikflaschen gestoppt. Die Kontrollen fanden am 13. November 2026 im Hafen statt, kurz bevor der Mann mit der Fähre nach Barcelona übersetzen wollte. Ihm wird ein Verstoß gegen das sardische Regionalgesetz vorgeworfen; drohen tut ein Bußgeld von 500 bis 3.000 Euro, festgesetzt ist ein Betrag öffentlich nicht.

Die Darstellung stützt sich auf die Agenturmeldung der ANSA aus Porto Torres vom 13. November 2026, 13:18 Uhr MEZ, und auf den darin wiedergegebenen Ablauf der italienischen Zoll- und Monopolbehörde Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Deren örtliche Dienststelle, der Reparto Locale von Porto Torres, kontrollierte demnach zusammen mit dem Wachpersonal der Hafenbehörde Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna das Fahrzeug des Urlaubers. Es war ein Freitag; der Mann wollte sich auf die Fähre nach Barcelona begeben. Porto Torres liegt im Nordwesten Sardiniens und ist ein wichtiger Fährhafen, unter anderem in Richtung der iberischen Halbinsel. Im Kofferraum fanden die Beamten rund 10 Kilogramm Meeressand, sorgfältig abgefüllt in 12 Plastikflaschen. Auf jeder Flasche war der Name des Strandes vermerkt, von dem der Sand stammen sollte. Die Flaschen wurden unter Verwaltungsbeschlagnahme genommen und in den Zollbüros von Porto Torres in Verwahrung genommen. Eine örtliche Meldung, die den Wortlaut einer Mitteilung der regionalen Zolldirektion wiedergibt, spricht von einem regelrechten, nach Orten geordneten „Muster“ des Materials, das die Insel verlassen sollte. Den Namen des Mannes nennen die Behörden und Agenturen nicht; auch wir nennen ihn nicht. Es bleibt bei Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit.

Bei BILD erschien der Fall erst am 19. November 2026 um 22:52 Uhr MEZ, also sechs Tage später, unter Berufung auf das italienische Portal Il Messaggero. Die Zeitung schreibt von „mehr als 6 Kilogramm“ Sand. Die amtliche und agenturseitige Angabe lautet durchgehend „circa 10 chilogrammi“, also rund 10 Kilogramm. Dieselbe Menge nennen unter anderem lokale Berichte, die eine Mitteilung der Direzione Territoriale Sardegna der Zollbehörde wiedergeben. Woher die Sechs-Kilo-Angabe stammt, erschließt sich aus dem BILD-Text nicht; wir halten uns an die Behördenzahl. Die 12 Flaschen und die Beschriftung mit den Herkunftsstränden sind unstreitig. BILD spricht von „kleinen Wasserflaschen“; in den amtlichen Formulierungen heißt es schlicht Plastikflaschen. Welche zwölf Strände das im Einzelnen waren, steht in den uns vorliegenden Behörden- und Agenturtexten nicht; wir erfinden keine Ortsnamen. BILD spricht außerdem von einem „Diebstahl“ und von „geklautem“ Sand und davon, der Mann habe „gierig“ zugegriffen. Das sind Wertungen der Zeitung. Rechtlich ist dem Mann nach der amtlichen Darstellung die Verletzung eines Regionalgesetzes als Verwaltungsangelegenheit vorgeworfen worden, nicht öffentlich eine bereits rechtskräftig festgestellte Straftat. Es war auch nicht die Guardia di Finanza, die den Fund machte, sondern der Zoll mit der Hafenaufsicht; BILD nennt die Behörde insoweit zutreffend.

Rechtsgrundlage ist Artikel 40 Absatz 2 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Sardinien Nr. 16 vom 28. Juli 2017 über den Tourismus. Der Wortlaut, den auch ein Anwendungserlass der Regionalregierung vom 9. August 2017 wiedergibt, lautet sinngemäß: Wer ohne eine ordnungsgemäße Genehmigung oder Konzession der zuständigen Behörden Sand, Kiesel, Steine oder Muscheln vom Küstenstreifen oder aus dem Meer entnimmt, besitzt oder verkauft, und zwar auch in kleinen Mengen, unterliegt einer Verwaltungsstrafe von 500 bis 3.000 Euro, sofern die Tat nicht ein schwereres Unrecht darstellt. Das Verbot gilt ausdrücklich auch dann, wenn kein Gewinn erzielt werden soll. Die Klausel „sofern die Tat nicht ein schwereres Unrecht darstellt“ hält den Weg in ein möglicherweise strengeres Verfahren offen; im vorliegenden Fall beschreiben Zoll und Agenturen den Vorgang als Verwaltungsverstoß mit Bußgeldrahmen, nicht als bereits verhängte Kriminalstrafe. Die Region erinnert in einer eigenen Hinweisliste für Badegäste an denselben Rahmen von 500 bis 3.000 Euro und stellt das Sandverbot neben weitere Strandregeln, etwa zum Schutz der Dünen. Damit ist die mögliche Spanne klar: Das Mindestmaß liegt bei 500 Euro, das Höchstmaß bei 3.000 Euro. Wer nur die Höchstsumme in die Überschrift setzt, beschreibt das Risiko unvollständig. Das Gesetz ist am 1. August 2017 in Kraft getreten; es handelt sich nicht um eine ad-hoc-Regel für diesen einen Urlauber.

Ob und in welcher Höhe ein Bußgeld bereits festgesetzt wurde, ist aus den vorliegenden Berichten nicht ersichtlich. Der Zoll hat die Verletzung des Gesetzes „contestata“, also förmlich vorgeworfen und die Flaschen unter Verwaltungsbeschlagnahme genommen. Die mögliche Sanktion „geht von 500 bis 3.000 Euro“. Einen öffentlich bekanntgemachten Bescheid über genau 3.000 Euro oder über einen anderen konkreten Betrag haben wir nicht gefunden. Nach dem Anwendungserlass der Regionalregierung vom August 2017 ist für die Festsetzung der Strafe nach Artikel 40 Absatz 2 typischerweise das regionale Forst- und Umweltwachtkorps zuständig, während Zoll und andere berechtigte Stellen kontrollieren und den Verstoß feststellen können. Das ist ein Verfahrenshinweis, kein Beleg, dass der Betrag schon feststeht. Der Urlauber muss also mit einem Bußgeld in diesem Rahmen rechnen; er fährt nicht nachweislich bereits mit einer rechtskräftig festgesetzten Höchststrafe nach Hause.

Der beschlagnahmte Sand soll nach Angaben der Behörden in den kommenden Tagen im Zusammenwirken mit den zuständigen Stellen an die Herkunftsstrände zurückgebracht werden. Ziel sei, die Integrität des Küsten- und Dünenökosystems zu bewahren. Genau deshalb verbietet Sardinien auch kleine Mengen: Viele einzelne Flaschen ergeben in der Summe einen erkennbaren Verlust. Die Beschriftung durch den Urlauber selbst erleichtert den Behörden die Zuordnung, ersetzt aber keine Genehmigung. Eine solche Genehmigung lag nach der amtlichen Darstellung nicht vor. Ob der Mann wusste, dass die Mitnahme verboten ist, teilen die vorliegenden Texte nicht mit; Vorsatz ist öffentlich nicht festgestellt, Unwissenheit wäre aber auch keine Freistellung von der Verwaltungsnorm.

Der Fall steht nicht allein, und genau das erklärt die Härte der Kontrollen. Die Zollbehörde prüft Häfen und Flughäfen der Insel seit Jahren auf unzulässig mitgenommenen Sand, Kiesel und Muscheln und wirbt mit Kampagnen dafür, Sardinien „im Herzen“ und nicht im Koffer mitzunehmen. Frühere, getrennt dokumentierte Einsätze betrafen andere Mengen, andere Orte und andere Reisende; sie dürfen mit diesem einen Kofferraum vom 13. November nicht zu einer einzigen Geschichte vermengt werden. Festgehalten sei nur: Das Verbot ist weder neu noch eine Überraschungsregel für diesen einen Tag. Es gilt seit dem Inkrafttreten des Tourismusgesetzes, und es gilt für jedermann, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und unabhängig davon, ob aus dem Sand ein privates Souvenir oder Ware werden soll. Eine Prise am Schuh ist nicht dasselbe wie ein sortiertes Dutzend Flaschen im Kofferraum. Die Behörden behandeln den zweiten Fall als Eingriff in ein schützenswertes Küsten- und Dünensystem, das sich nicht in einer Urlaubssaison nachbildet.

Zur geplanten Rückführung kommt ein praktischer Umstand hinzu: Weil der Urlauber die Flaschen selbst beschriftet hat, wissen die Behörden zumindest nach seiner eigenen Angabe, wohin welcher Sand gehört. Ob jede Beschriftung zutrifft, kann erst die Rückgabeprüfung zeigen; öffentlich ist das nicht belegt. Ebenso wenig ist öffentlich, ob zusätzlich zum Bußgeldrahmen weitere Kosten oder ausländerrechtliche Folgen verhängt wurden. BILD hängt an den Fall eine Liste an, was in Deutschland am Strand erlaubt oder verboten sei. Diese Liste haben wir für diesen Beitrag nicht unabhängig geprüft und übernehmen sie deshalb nicht als feststehende Rechtsauskunft. Gegenstand dieser Meldung ist der Vorgang von Porto Torres und das sardische Regionalrecht.

Dokumentiert ist damit ein konkreter Fund: ein 74-jähriger französischer Tourist, Porto Torres, Fähre nach Barcelona, 12 beschriftete Flaschen, rund 10 Kilogramm, festgestellter Verstoß gegen das Regionalgesetz, Verwaltungsbeschlagnahme, mögliche Geldbuße von 500 bis 3.000 Euro, geplante Rückführung des Sandes. Nicht dokumentiert sind der Name des Mannes, die Liste der zwölf Strände, ein bereits öffentlich bezifferter Bußgeldbescheid und ein strafgerichtliches Diebstahlsurteil. Wer aus dem Höchstsatz der Norm schon die verhängte Strafe macht, greift vor. Wer aus 10 Kilogramm „mehr als 6 Kilogramm“ macht, bleibt hinter der Behördenangabe zurück.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zehn Kilo Sand in katalogisierten Flaschen sind kein Körbchen für das Wohnzimmerregal, das man versehentlich am Schuh mitgenommen hat. Wer Herkunftsstrände säuberlich beschriftet, organisiert ein Souvenir – und muss sich nicht wundern, wenn genau diese Ordnung die Rückgabe erleichtert und den Verstoß sichtbar macht. Rücksicht auf Dünen und Küsten ist keine Schikane gegen Urlauber, sondern der Preis dafür, dass die Strände bleiben, derentwegen man anreist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig gehört zur Wahrheit die Spanne, nicht nur die schlagzeilentaugliche Obergrenze. Ein festgestellter Verstoß ist noch kein fertiger Höchstbescheid. Boulevard, der aus einer möglichen Geldbuße schon den Diebstahl mit Höchststrafe macht, spitzt zu und verkürzt das Recht. Die Behörden haben kontrolliert, beschlagnahmt und den Vorwurf erhoben; das Maß der Zahlung setzt das vorgesehene Verfahren fest.

KOMMENTAR / MEINUNG: Regeln schützen nur, wenn sie bekannt und verständlich sind. Schilder, Hinweise der Region und Kontrollen in Häfen sind deshalb kein übertriebener Eifer. Wer in den Urlaub fährt, darf eine klare Ansage erwarten: Sand, Steine und Muscheln bleiben am Strand. Wer sie trotzdem einpackt, trägt die Folge selbst. Wer fair berichtet, nennt das Gesetz, die Spanne und das, was noch offen ist – und lässt den Mann ohne Namen.

Was meinen Sie: Ist ein Bußgeld für mitgenommenen Strandsand angemessen, oder reicht eine Ermahnung und die Rückgabe? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

ANSA, „Ruba 10 kg di sabbia da spiagge sarde, bloccato all’imbarco a Porto Torres“, 13. November 2026, 13:18 Uhr MEZ: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2026/11/13/ruba-10-kg-di-sabbia-da-spiagge-sarde-bloccato-allimbarco-a-porto-torres_c1e572b0-7000-4611-bca5-1b5bc4cc1cf5.html

Regione Autonoma della Sardegna, Deliberazione der Giunta regionale Nr. 39/8 vom 9. August 2017, mit dem Wortlaut von Artikel 40 des Regionalgesetzes Nr. 16 vom 28. Juli 2017: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170824131812.pdf

BILD, „Urlauber mit 12 Flaschen Sand vom Strand erwischt“, 19. November 2026, 22:52 Uhr MEZ: https://www.bild.de/news/ausland/urlauber-sammelt-sand-von-12-straenden-jetzt-drohen-ihm-3000-euro-strafe-6afd7ceea883f861e533083a

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24