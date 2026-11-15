Thumbnail: YouTube-Kanal „Michael Berlin 360°“

Starbase/Texas – Raketen-Rausch beim Publizisten! Nach dem ersten Fang einer Starship-Oberstufe am Startturm feiert der frühere „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt Elon Musk in einem Video als „Michelangelo unserer Zeit“ und beschimpft dessen deutsche Kritiker als „kleine Kläffer und Idioten“. Der YouTube-Kanal „Michael Berlin 360°“ hat den Clip am Sonntag, 15. November 2026, um 17:17 Uhr MEZ als Short hochgeladen. Das Video ist aktuell. Diesen Satz sagt Poschardt im Clip allerdings nicht.

Zuerst zum Video. Der Short ist 171 Sekunden lang, knapp drei Minuten, und hatte bei unserem Abruf am Sonntagabend erst rund 274 Aufrufe und 61 Likes. Hochgeladen hat ihn nicht Poschardt selbst, sondern der Kanal „Michael Berlin 360°“ (@Berlin360). Der Kanal beschreibt sich als Mischung aus „Kritik, Parodie, Persiflage, Boshaftigkeit, Ironie, Sarkasmus & Satire – ggf. Fakten“ und beruft sich auf Zitatrecht und Kunstfreiheit. Er übernimmt Poschardts Aufnahme mit eigenen Einblendungen: oben „Liken, Teilen, Abonnieren“, unten in Gelb „Ulf Poschardt auf X: Gott schütze Elon Musk“ und das Kanallogo. Im Titel stehen ein Clown-Emoji, ein Alarmlicht und Hashtags wie #ElonMusk, #Kapitalismus und #Visionär.

Gezeigt wird Poschardt, wie er frontal in die Kamera spricht. Hinter ihm sind ein Startturm und eine Rakete zu sehen, offenbar Bilder vom Starship-Flug. Die Aufnahme ist laut Kanal ein Video von Poschardt auf X. Den Original-Post auf X konnten wir nicht direkt abrufen. Dass die Aufnahme frisch ist, ergibt sich aber aus dem Inhalt: Poschardt sagt, „morgen“ werde Manuela Schwesig rot-rot-grüne Ministerpräsidentin. Die Wiederwahl Schwesigs an der Spitze des ersten rot-rot-grünen Bündnisses in Mecklenburg-Vorpommern ist für Montag, den 16. November, angesetzt. Das Video entstand also am Sonntag, wenige Stunden vor dem Upload.

Anlass ist ein echter Raumfahrt-Meilenstein. Beim 15. Testflug von Starship hat SpaceX am Samstag, dem 14. November, erstmals die Oberstufe, das Ship, nach dem Flug mit den Greifarmen des Startturms in Starbase aufgefangen. Pressecop24 hat darüber ausführlich berichtet. Der Super-Heavy-Booster wurde dagegen umgeleitet und zerstört. Der Fang der Oberstufe mit den Turmarmen ist nach dem bisherigen Verlauf der Testreihe ein Novum.

Poschardt beginnt laut YouTube-Untertitel so: „Ja, guten Mittag. Hier ist noch mal ein extra Video. Was ihr hier seht, ist die Landung eines Shuttles in einem Basketballkorb gewissermaßen. Das ist eine historische Landung, und wenn man Amerika verstehen will, dann muss man sich die Geräusche anhören.“ Zu hören seien Tausende jubelnde Menschen, „weil die Amerikaner, über die sich deutsche Intellektuelle so gerne lustig machen“, Fortschritt feierten. Dann der erste große Rundumschlag: Jeder „Pickup Truck fahrende Redneck“ habe „mehr von Zukunft, Innovation, Kapitalismus, Humanismus, Fortschritt, Aufklärung, Moderne verstanden als die tribalistischen Moraleliten in unserem Land“. Das ist eine polemische Wertung, keine überprüfbare Aussage.

Weiter sagt Poschardt: „Ich glaube, AOC, die er niedlich aussieht, hat ihn den unintelligentesten Milliardär genannt. Das ist so geil bei jemandem, der so limitiert ist wie sie.“ Gemeint ist die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Die Äußerung gab es, aber anders und früher: In einem Instagram-Livestream im Februar 2025 sagte Ocasio-Cortez laut „New York Post“, Musk sei „wahrscheinlich einer der unintelligentesten Milliardäre“, die sie je getroffen oder gesehen habe. Sie bezog das auf Musks Rolle in der Regierungsbehörde DOGE. Poschardt macht daraus „den unintelligentesten“ und erweckt den Eindruck, es sei aktuell. Die Bemerkung über das Aussehen der Politikerin und das Urteil „limitiert“ sind persönliche Herabsetzungen.

Dann folgt die Einordnung Musks: Er sei „politisch ein radikal libertärer Mann der Mitte, der alle Tassen im Schrank hat“. Starship sei „sein Werk“, „undenkbar gewesen, genauso undenkbar wie das, was er mit Tesla gemacht hat“. Undenkbar werde auch sein, „was er mit Neuralink macht“. Musk sei „einer der großen visionären Unternehmer“ und „der Michelangelo unserer Zeit“. Dass Musk politisch ein Mann „der Mitte“ sei, ist eine Meinung, die viele nicht teilen: Musk hatte im Bundestagswahlkampf 2025 öffentlich für die AfD geworben, in der „Welt“ erschien damals ein Gastbeitrag von ihm. Poschardt war zu dieser Zeit Chefredakteur und hatte den Text ins Blatt gehoben, wie der „Spiegel“ später berichtete.

Die deutlichsten Worte gelten Musks Kritikern: „Die kleinen Kläffer und Idioten, die sich über ihn lustig machen, verstehen gar nicht, wie sehr sie beschämt sein müssten, wenn man das sieht.“ Poschardt fügt hinzu, er freue sich, „dass es solche Menschen gibt“; man brauche „mehr von denen“. Musk liebe Deutschland „wie Thiel, wie Karp“, gemeint sind offenbar der Investor Peter Thiel und Palantir-Chef Alex Karp. „Und Deutschland ist das Land, in dem man sich lustig macht über solche Leute und selber nichts hinkriegt. Also gar nichts. Zero, null.“ Wer in Deutschland etwas hinkriege, so Poschardt, seien „die Leute, die Elon Musk bewundern“. Auch das ist Zuspitzung. Deutschland hat eigene Raumfahrt- und Technologieerfolge, über die man streiten kann, aber „gar nichts“ ist keine Tatsachenbehauptung, die einer Prüfung standhält.

Danach wechselt Poschardt abrupt in die Innenpolitik: „NRW-SPD setzt auch auf Rot-Rot-Grün. Morgen wird Frau Schwesig, glaube ich, rot-rot-grüne Ministerpräsidentin. Wir haben eine linke bis linksradikale Mehrheit jetzt in Deutschland. Wir reden nur über die AfD.“ Die Fakten dahinter: NRW-SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott hält laut einem am Sonntag verbreiteten „Zeit“-Interview nach der Landtagswahl im April 2027 ein Bündnis von SPD, Linken und Grünen für denkbar, nennt aber auch eine Ampel oder eine Koalition mit der CDU als Optionen. In Mecklenburg-Vorpommern haben SPD, Linke und Grüne 39 der 71 Landtagssitze. Eine „linke bis linksradikale Mehrheit in Deutschland“ gibt es dagegen nicht: Im Bundestag regiert eine Koalition aus Union und SPD, und in Umfragen liegen Union und AfD vorn.

Der heikelste Satz kommt am Schluss: „Alles, was diese politische Kultur kaputt macht, ist gut, weil wir brauchen eine andere politische Kultur im vorpolitischen Raum.“ Poschardt präzisiert, man brauche „ein anderes Verständnis von Wirtschaft und Politik, die so was möglich macht“. Der Satz ist mehrdeutig. Er lässt sich als Plädoyer für einen radikalen Mentalitätswandel lesen, für Disruption im Sinne von Musk. Wörtlich genommen begrüßt er aber alles, was die bestehende politische Kultur zerstört, ohne Grenze. Einen Aufruf zu Gewalt enthält er nicht, und Poschardt nennt keine konkrete Handlung. Wir geben ihn wörtlich wieder und ordnen ihn als zugespitzte, interpretationsoffene Formulierung ein. Zum Ende sagt er: „Mögen die Musk-Kritiker zumindest heute einfach ihre Klappe halten.“

Und das Thumbnail? Dort steht in großen gelben Buchstaben „Ulf Poschardt auf X: Gott schütze Elon Musk“. Im Video selbst sagt Poschardt diesen Satz nicht. Er stammt offenbar aus einem älteren Beitrag: Auf LinkedIn findet sich ein Post Poschardts vom Juni 2026 mit den Worten „Gott schütze Elon Musk und seine sozialdemokratische Vision von Aufstieg und Wohlstand“. Der YouTube-Kanal kombiniert also ein älteres Zitat mit dem aktuellen Video, ohne das kenntlich zu machen. Wer nur das Vorschaubild sieht, muss annehmen, der Satz falle im Clip.

Zur Person: Ulf Poschardt war von 2016 bis Ende 2024 Chefredakteur von WeltN24 und danach Herausgeber von „Welt“, „Politico“ und „Business Insider“; nach seinem öffentlichen LinkedIn-Profil endete diese Funktion im Juni 2026. Er ist seit Jahren als Bewunderer Musks bekannt, verteidigte ihn etwa im März 2025 bei „Markus Lanz“ und bezeichnet sich selbst als Trolle in sozialen Netzwerken. Seine Videos auf X sind bewusst provokant. Das muss man wissen, um den Clip einzuordnen: Es ist eine Meinungsäußerung eines Publizisten, kein journalistischer Bericht.

Fazit des Faktenchecks: Der Starship-Fang ist echt und historisch, die Aufnahme ist aktuell. Die AOC-Äußerung gab es, aber im Februar 2025 und in abgeschwächter Form. Dass die NRW-SPD Rot-Rot-Grün erwägt und Schwesig am Montag mit Rot-Rot-Grün wiedergewählt werden soll, stimmt. Eine „linke bis linksradikale Mehrheit in Deutschland“ gibt es nicht. Die Zeile „Gott schütze Elon Musk“ auf dem Vorschaubild fällt im Video nicht. Beleidigungen wie „Kläffer und Idioten“ und der Satz, alles Zerstörerische sei gut, sind Poschardts zugespitzte Meinung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man darf Elon Musk für seine Raketen bewundern, der Fang eines Raumschiffs am Turm ist Ingenieurskunst der Extraklasse. Aber Bewunderung ersetzt kein Argument. Wer Kritiker pauschal als Kläffer und Idioten abtut, verweigert genau die Debatte, die ein offenes Land ausmacht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Satz, alles sei gut, was die politische Kultur kaputt mache, ist der problematischste Moment des Videos. Er ist nicht als Aufruf zur Gewalt formuliert, aber er kennt keine Grenze. Gerade ein erfahrener Publizist sollte wissen, wie solche Sätze bei manchen ankommen können.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und auch der Kanal, der das Video verbreitet, macht es sich leicht. Ein älteres Zitat ohne Hinweis ins Vorschaubild zu setzen, ist keine Satire, sondern Irreführung. Wer Fakten verlangt, sollte bei seinen eigenen Überschriften anfangen.

Was meinen Sie: Ist Elon Musk der Michelangelo unserer Zeit – oder schießt Poschardt hier weit übers Ziel hinaus? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube, Michael Berlin 360°: Short mit Ulf Poschardt (15.11.2026): https://www.youtube.com/shorts/mMzS8ZZzt8U

New York Post: AOC calls Musk one of the most unintelligent billionaires (04.02.2025): https://nypost.com/2025/02/04/us-news/aoc-calls-musk-one-of-the-most-unintelligent-billionaires-i-have-ever-met/

dts/finanznachrichten: NRW-SPD will Rot-Rot-Grün oder Wüst als Juniorpartner (15.11.2026): https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70133504-nrw-spd-will-rot-rot-gruen-oder-wuest-als-juniorpartner-003.htm

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