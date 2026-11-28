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Potsdam – Die Berliner Linke ist mit einem Eilantrag gegen Äußerungen von Brandenburgs Innenminister Jan Redmann vor dem Verwaltungsgericht Potsdam vorerst gescheitert. Das Gericht wies den Antrag als unbegründet zurück, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Der CDU-Politiker habe mit einem Instagram-Video nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl weder gegen das staatliche Neutralitätsgebot noch gegen das Gebot der Sachlichkeit verstoßen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig; die Linke prüft eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Stand: 17:17 Uhr MEZ

Auslöser ist ein Video, das Redmann nach dem Wahlsieg der Linken bei der Abgeordnetenhauswahl im September veröffentlicht hatte, und zwar auf seinem persönlichen Kanal und auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Brandenburger Innenministeriums. Nach einer von dpa dokumentierten Fassung sagte er: „Dass in Berlin Clanchefs und Islamisten den Wahlsieg der Linken feiern, macht, glaube ich, nicht nur mir große Sorgen.“ Dann fragte er: „Was feiern die da eigentlich? Dass Antisemitismus künftig möglicherweise eine Stimme in der Landesregierung hat? Oder dass weniger konsequent gegen organisierte Kriminalität vorgegangen wird?“ Organisierte Kriminalität mache vor Landesgrenzen nicht halt, deshalb brauche es Partner in Berlin, die entschlossen gegen Clankriminelle, organisierte Kriminalität und Drogenhandel vorgehen. Hintergrund waren Berichte über umstrittene Gäste auf der Wahlparty der Linken in Neukölln, darunter das Oberhaupt einer teils kriminellen Großfamilie und ein umstrittener propalästinensischer Aktivist. Über die Gäste der Wahlparty haben wir bereits berichtet. Die Linken-Spitze hatte mehrfach erklärt, sie bekenne sich zum Existenzrecht Israels und zum Schutz jüdischen Lebens und habe keine Nähe zur organisierten Kriminalität.

Die Linke ließ das Ministerium Ende September über eine Anwaltskanzlei zur Unterlassung auffordern. Die Äußerung verletze das Recht der Partei auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb, zudem würden die Grenzen amtlicher Öffentlichkeitsarbeit überschritten. Das Ministerium gab keine Unterlassungserklärung ab; Redmann bekräftigte seine Position auf dem Ministeriumskanal. Die Partei beantragte daraufhin beim Verwaltungsgericht Potsdam eine einstweilige Anordnung gegen das Innenministerium. Nach einem Bericht des rbb ging die Linke wegen ähnlicher Äußerungen auf offiziellen Kanälen auch gegen CDU-geführte Innenministerien in Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein vor. Die Ministerien in Sachsen und Schleswig-Holstein zogen die Beiträge auf ihren offiziellen Kanälen zurück, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen nicht.

Nach Angaben des Gerichtssprechers bezog sich der Minister mit seinen Äußerungen auf Tatsachen. Im Beschluss heißt es demnach, es sei „nicht erkennbar, dass der Minister über den in seinem Aufgabengebiet liegenden Rahmen hinaus parteipolitisch tätig gewesen ist und sich parteipolitisch geäußert hat“. Die Bild-Zeitung, die zuerst berichtete, gibt weitere Passagen wieder: Das Gericht habe zwar festgestellt, dass Redmann als Minister gesprochen habe und daher dem Neutralitätsgebot unterliege, die Aussagen beträfen aber die innere Sicherheit und damit seinen Zuständigkeitsbereich. Er habe keine „falschen, gesteigerten oder verunglimpfenden Aussagen“ gemacht, sondern bekannte Berichte aufgegriffen und Fragen formuliert. Diese Einzelheiten sowie das Datum Donnerstag und die Kostenentscheidung zulasten der Linken stammen aus dem BILD-Bericht; der vollständige Beschluss und ein Aktenzeichen sind bislang nicht veröffentlicht, eine Pressemitteilung des Gerichts lag bis zum Stand dieses Artikels nicht vor.

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte laut rbb die Ablehnung des Eilantrags und wies darauf hin, dass eine Entscheidung in der Hauptsache noch ausstehe. Die Linke kann im Eilverfahren Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen. Eine Sprecherin der Partei erklärte: „Wir nehmen die Entscheidung erstaunt zur Kenntnis. Nach erster kurzer Prüfung unsererseits können wir die Entscheidung nicht nachvollziehen.“ Die Bezeichnung als Maulkorb-Antrag stammt von BILD. Ziel des Antrags war nach den vorliegenden Berichten, die Verbreitung der Äußerungen über staatliche Kanäle und in amtlicher Funktion zu unterbinden; ein allgemeines Redeverbot für den CDU-Politiker als Parteipolitiker war nicht Gegenstand. Redmann ist seit März 2026 Minister des Innern und für Kommunales sowie stellvertretender Ministerpräsident Brandenburgs.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Minister darf über Sicherheitsrisiken sprechen, auch wenn es einer Partei nicht gefällt. Die Grenze verläuft dort, wo Amt und Ministeriumskanal zum Wahlkampfinstrument werden, und genau diese Grenze hat das Gericht im Eilverfahren nicht als überschritten angesehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer gegen staatliche Äußerungen klagt, nutzt ein legitimes Recht. Wer aber jede scharfe Frage eines Ministers für unzulässig hält, überschätzt das Neutralitätsgebot und unterschätzt die Pflicht zur offenen Debatte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Eine Beschwerde und das Hauptsacheverfahren stehen aus, und bis dahin sollte niemand den Eilbeschluss zum endgültigen Freibrief oder zur endgültigen Niederlage erklären.

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Quellen:

rbb24 – Gericht weist Antrag der Berliner Linken gegen Redmann ab (Angaben Gerichtssprecher und Innenministerium), 28.11.2026: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2026/11/berlin-linke-gescheitert-antrag-brandenburg-innenminister-jan-redmann.html

Tagesspiegel / dpa – Berliner Linke geht wegen Clan-Vorwürfen gegen Brandenburgs Innenminister vor, 30.09.2026: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dpa-berliner-linke-geht-wegen-clan-vorwurfen-gegen-brandenburgs-innenminister-vor-16110756.html

BILD – Linke scheitert mit Maulkorb-Antrag gegen Brandenburgs Innenminister, 28.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/berlin-linke-scheitert-mit-maulkorb-antrag-gegen-brandenburgs-innenminister-6b0a7cf7652df535fbf839a7

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