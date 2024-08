Predigt 013: Mike Adams diskutiert, warum es wichtig ist, REINES BLUT zu haben

Der Health Ranger Mike Adams diskutierte die Bedeutung von “reinem Blut” in seiner 13. Predigt, Teil seiner 100-Predigt-Serie über den “Health Ranger Report”.

Er stützte diese Predigt auf einen Vers im Buch Levitikus, der besagt, dass “das Leben des Fleisches im Blut liegt” (Levitikus 17:11). Ihm zufolge ist dieser Vers ein Augenöffner über Körperflüssigkeiten, einschließlich des Blutes. Adams stellte fest, dass die mRNA-Injektionen, die derzeit vom medizinischen System gefördert werden, das Blut verschmutzen.

“Die Reinheit des Blutes spricht für die Reinheit deines Lebens und die Reinheit deines Fleisches. Wenn Ihr Blut kontaminiert ist, dann ist Ihr Leben kontaminiert. Das ist im Wesentlichen das, was Gott sagt. Wenn dein Blut sauber ist, hast du eine Grundlage, um weiterzumachen und dich auf moralische Reinheit und spirituelle Reinheit zu konzentrieren – denn Gott spricht über diese verschiedenen Ebenen der Reinheit und verschiedene Ebenen der Hingabe an Ihn”, erklärte er.

“Gott erinnert uns daran, dass die Reinheit deines Blutes für die Reinheit deines Lebens spricht. Wenn Sie also jemand aus reinem Blut sein wollen, dann nehmen Sie nicht die satanischen Injektionen von Giftstoffen und Adjuvanzien des Menschen, die neuroinflammatorische Substanzen sind, die absichtlich in die Impfstoffe injiziert werden, um ihre Toxizität zu erhöhen. Nehmen Sie diese Substanzen nicht in Ihren Körper.”

Der Gesundheitsranger fuhr fort, dass mRNA im Widerspruch zu den Lehren Gottes in Levitikus und anderen Büchern der Bibel steht. Dies liegt daran, dass die mRNA die natürlichen Zellen des menschlichen Körpers entführt und die Zellen dazu veranlasst, nicht-menschliche Proteine zu produzieren. Diese Proteine stimmen laut Adams nicht mit dem genetischen Code überein, der Menschen gegeben wird, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden.

Er fügte hinzu, dass die Ribosomen menschlicher Zellen von Pharmaunternehmen und Ärzten entführt werden, die Menschen ein satanisches selbstassemblierendes molekulares Toxinsystem injizieren, das dazu führt, dass der Körper biologische Waffen herstellt, die er auf andere Menschen abgießen kann. (Verwandte: COVID-19-Impfstoff wirft graphenähnliche Substanz ab, die Zellschäden und Blutgerinnsel bei den Ungeimpften verursacht, warnt der Arzt.)

Adams: Reines Blut ist die Zukunft der Menschheit

Der Gründer von Natural News und Brighteon.com ermannte seine Zuschauer: “Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Körper durch diese giftigen, dämonischen Substanzen, die von Big Pharma und der sogenannten Wissenschaft der Menschheit getrieben werden, durchdrungen und verletzt wird”.

Adams bemerkte die Verwendung des Begriffs “reines Blut” in der modernen Popkultur. Angesichts des Kontexts seiner Predigt erklärte er, dass reines Blut Menschen sind, die die Injektionen des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) nicht genommen haben. Dieses reine Blut, fuhr er fort, repräsentiert die Zukunft der Menschheit.

Im Gegensatz dazu haben diejenigen, die die experimentellen vergifteten mRNA-Injektionen eingenommen haben, jetzt kontaminiertes Blut. Sie leiden auch unter verschiedenen Problemen wie sehr hohen Unfruchtbarkeitsraten, Spontanabtreibungen und plötzlichem Tod. Während einige dieser Probleme als “langes COVID” angesehen werden, handelt es sich tatsächlich um langfristige Impfstoffverletzungen.

Der Health Ranger stellte fest, dass Blutgifte oder Toxine, wie sie in den COVID-19-mRNA-Injektionen gefunden werden, die körperlichen Fähigkeiten und die neurologischen Funktionen einer Person beeinträchtigen. Dies wiederum erschwert es, sich auf höhere Werte, Aktivitäten und Leistungen zu konzentrieren, die eine Person Gott näher bringen.

Letztendlich betonte er, dass Giftstoffe eine Person von Gott trennen, während gesunde Ernährung und saubere Gesundheitsgewohnheiten es einem Individuum ermöglichen, Gott näher zu sein. Eine Person sollte Entscheidungen treffen, die bewusst die Reinheit und Sauberkeit ihres Blutes und Körpers verbessern.

Hören Sie sich die Predigt des Gesundheitsrangers Mike Adams darüber an, warum reines Blut wichtig ist.

Dieses Video stammt vom Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com.



