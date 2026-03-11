PREIS-BREMSE AN DER ZAPFSÄULE! REGIERUNG GREIFT DURCH – TANKSTELLEN DÜRFEN PREISE NUR NOCH EINMAL AM TAG ERHÖHEN!

Berlin – Autofahrer in Deutschland kennen das Spiel nur zu gut: Kaum blinkt das Preisschild an der Tankstelle auf, ist der Liter Kraftstoff schon wieder teurer. Mehrfach am Tag ändern sich die Preise, oft nach oben – ein Ärgernis für Millionen Pendler und Familien. Jetzt greift die Regierung ein! Das Kabinett hat eine neue Maßnahme beschlossen, die den Preisdschungel an den Zapfsäulen zähmen soll. Ziel der Entscheidung: mehr Transparenz und weniger Preissprünge für Verbraucher.

Künftig dürfen Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel nur noch einmal am Tag erhöhen. Damit soll verhindert werden, dass Autofahrer innerhalb weniger Stunden immer wieder mit neuen Preissteigerungen konfrontiert werden. Einmal hoch – und dann bleibt es dabei. Doch eine wichtige Ausnahme gibt es: Preissenkungen bleiben jederzeit erlaubt. Wenn der Markt es zulässt, dürfen Tankstellen also weiterhin sofort günstiger werden – nur die ständigen Preisschübe nach oben sollen gestoppt werden.

Mit der neuen Regel will die Politik vor allem für mehr Fairness und Übersicht sorgen. Viele Autofahrer klagten in der Vergangenheit darüber, dass Preise an manchen Tagen regelrecht „tanzen“ – morgens billig, mittags teurer, abends wieder anders. Das soll jetzt ein Ende haben. Ob die Maßnahme tatsächlich spürbar Entlastung bringt oder nur ein erster Schritt im Kampf gegen hohe Spritpreise ist, wird sich zeigen. Klar ist: Der Ärger über teures Tanken hat die Regierung erreicht – und jetzt soll an der Zapfsäule endlich Ruhe einkehren.

