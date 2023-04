Presseinformation Julian Reichelt Vorwürfe des Machtmissbrauchs nachweislich frei erfunden

Meinem Mandanten wird bis heute jedweder Einblick in die von der Axel Springer SE durchgeführte Compliance-Untersuchung versagt, in der Frauen über ihre mit meinem Mandanten angeblich erlebten Erfahrungen berichtet haben sollen. Mein Mandant ist in vollständiger Unkenntnis darüber, welche konkreten Vorwürfe erhoben werden, welche Anzahl von Personen Vorwürfe erheben und welchen Zeiträumen und Orten diese Vorwürfe zugeordnet werden. Mein Mandant verfügt bis heute über kein einziges Schriftstück dieser Compliance-Untersuchung, selbst das Protokoll seiner Befragung, und auch die Vorlage des Abschlussberichts wird ihm – selbst in einer geschwärzten und damit anonymisierten Fassung – versagt. Mithin wurde und wird meinem Mandanten eine substantiierte Verteidigung gegen die ihm gegenüber erhobenen Vorwürfe verwehrt. Vorwürfe, die zwar nach Abschluss der Untersuchung nicht unmittelbar zu einer Auflösung des mit ihm bestandenen Arbeitsverhältnisses geführt haben, aber bis heute unerwidert bestehen und durch Medienberichterstattungen regelmäßig aktualisiert werden.