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Preston – Ein Arzt, der einst den Premier-League-Profi Fabrice Muamba auf dem Platz reanimierte, darf in Großbritannien nicht mehr praktizieren. Das Medical Practitioners Tribunal Service hat Dr. Jonathan Tobin am 18. November 2026 aus dem Ärzteregister der General Medical Council gestrichen. Das Tribunal stellte fest, der Hausarzt habe zwischen Juli und November 2024 eine sexuelle Beziehung zu einer schutzbedürftigen Patientin unterhalten, Termine ohne medizinischen Grund vereinbart und die Akte der Frau falsch geführt, um die Beziehung zu verbergen. Tobin räumte die zentralen Vorwürfe ein. Eine sofortige Anordnung untersagt ihm die Ausübung des Berufs. Er kann innerhalb von 28 Tagen Berufung einlegen. Die Patientin bleibt in diesem Bericht anonym.

Stand: 21:47 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 18:10 Uhr, mit der Überschrift „Er rettete Premier-League-Star das Leben: Arzt verliert Zulassung nach Sex mit Patientin“. Der Text stützt sich auf britische Medien und ist aktuell, kein Archivstück. Die Entscheidung selbst datiert auf den 18. November 2026, die Verhandlung in Manchester lief vom 2. bis 18. November. Wir haben die Angaben mit der öffentlichen Entscheidungsübersicht des Medical Practitioners Tribunal Service, dem Bericht der BBC vom 25. November und der ausführlichen Darstellung der Blackpool Gazette vom 20. November abgeglichen. Der Kern stimmt: Streichung aus dem Register nach einer festgestellten sexuellen Beziehung zu einer Patientin, dazu unnötige Termine und falsche Einträge in der Akte. An mehreren Stellen ist BILD jedoch ungenau oder lässt Wichtiges weg.

Dr. Jonathan Tobin, GMC-Nummer 4211541, qualifizierte sich 1995 als Arzt. Seit Februar 2014 war er nach den Feststellungen des Tribunals Teilzeit-Partner in einer Hausarztpraxis. Der Dienstsitz der Verhandlung ist Manchester, das Tätigkeitsgebiet führt das Tribunal mit Preston in Lancashire. Die Pflichtverletzungen ereigneten sich 2024 in der Kirkham Health Centre, unweit von Preston. BILD nennt nur Preston und den Namen des Arztes, nicht die Praxis. Ihren Namen, ihr genaues Leiden und alle privaten Einzelheiten lassen wir weg. Im amtlichen Protokoll erscheint sie als Patientin A.

Was das Tribunal als erwiesen ansah, ist schärfer und genauer als die Kurzfassung bei BILD. Tobin räumte ein und das Gremium stellte fest: Zwischen dem 23. Juli 2024 und dem 8. November 2024 unterhielt er eine sexuelle Beziehung zu der Patientin. Es kam zu sexuellen Handlungen und Geschlechtsverkehr in der Praxis, während er im Dienst war. Er buchte für sie Termine ohne klinischen Grund. Er setzte unwahre Einträge in ihre Krankenakte, wusste, dass sie unwahr waren, und handelte damit unehrlich, um die Beziehung zu verdecken. Zwischen Juli 2024 und März 2025 kontaktierte er sie unangemessen per Anruf und WhatsApp. Er setzte die Beziehung fort, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die Frau wegen ihres Gesundheitszustands schutzbedürftig war. Das Tribunal sah die Gefahr erheblicher seelischer Belastung, einer eingeschränkten ärztlichen Objektivität und einer schlechteren Behandlung – auch zum Nachteil anderer Patientinnen und des Praxispersonals. In einer Konsultation fragte er sie dem Befund zufolge, ob sie „zu einem weniger beschissenen Arzt“ überwiesen werden wolle, oder sinngemäß so.

BILD schreibt, die Beziehung habe im Juli 2024 mit einem Kuss im Sprechzimmer begonnen und beide hätten sich bis November regelmäßig getroffen. Das fügt sich in die Beweislage: In der Entscheidungsbegründung ist von einem einvernehmlichen Kuss in der Sprechstunde um den 23. Juli 2024 die Rede, danach von der festgestellten sexuellen Beziehung bis Anfang November. Die Zeitung fasst das zulässig zusammen, lässt aber die unehrliche Aktenführung, die Kontaktaufnahme bis März 2025 und die festgestellte Schutzbedürftigkeit der Patientin zu knapp oder gar nicht erscheinen. Gerade diese Punkte begründet das Tribunal als besonders schwer. Die Streichung erfolgt nicht nur wegen Sex, sondern weil ein Arzt seine Machtposition ausgenutzt, Dokumente gefälscht und eine gefährdete Patientin einem Risiko ausgesetzt haben soll.

Mehrere Vorwürfe wurden ausdrücklich nicht bestätigt. Das Tribunal sah es nicht als erwiesen an, dass Tobin die Telefonnummer der Patientin ohne deren Einwilligung aus den Unterlagen genommen hat. Ebenso wenig erwiesen ist eine beleidigende Bemerkung, die ihm zusätzlich vorgeworfen worden war. Die BBC schreibt in ihrem Bericht dennoch, das Tribunal habe festgestellt, der Arzt habe die Nummer ohne Zustimmung erlangt. Das widerspricht dem amtlichen Tenor „not proved“. Diesen Punkt übernehmen wir deshalb nicht. BILD erwähnt den Telefonvorwurf in der uns vorliegenden Fassung nicht und liegt hier näher an der Entscheidung als die BBC.

Zur Begründung der Härte zitiert die BBC den Bericht des Tribunals. Tobin habe zugelassen, dass sich in seiner Praxis eine sexuelle Beziehung zu dieser Patientin entwickelte, obwohl ihm seine gesamte berufliche Ausbildung und Erfahrung gesagt haben müsse, dass ein solches Verhalten inakzeptabel sei. Sein Stil als Arzt sei „informell, freundlich“ gewesen, er habe es genossen, bei Patientinnen und Patienten beliebt zu sein. Vor dem Tribunal sagte er laut BBC, er habe in der Beziehung „ein Gefühl von Frieden gefunden, bei jemandem, der mich wollte“. Das Gremium kam gleichwohl zu dem Schluss, er stelle gegenwärtig und andauernd ein Risiko für den Schutz der Öffentlichkeit dar, die Gefahr sei hoch. Sofortiges Handeln sei nötig, um das Vertrauen in den Arztberuf zu erhalten. Eine bloße Suspendierung reichte dem Tribunal nicht. Die Blackpool Gazette berichtet, das Gremium habe Tobin auch als „feinen Arzt“ gewürdigt und Fürsprecher gehört, die von einem charakterlichen Ausrutscher sprachen. Trotzdem sei die Streichung „die einzige“ angemessene Sanktion gewesen.

Formell endete die Verhandlung am 18. November 2026 mit der Feststellung, die Berufsfähigkeit sei beeinträchtigt, und mit der Anordnung der Löschung aus dem Register. Zugleich verhängte das Tribunal eine sofortige Suspendierung. Nach der Gazette wurde er an diesem Mittwoch förmlich aus dem Register genommen. Er hat das Recht, innerhalb von 28 Tagen Berufung einzulegen. Ob er das tut, war in den vorliegenden Berichten nicht belegt. Nach den allgemeinen Regeln der General Medical Council und des britischen Ärztegesetzes kann ein Arzt nach einer disziplinarischen Streichung frühestens nach fünf Jahren die Wiederaufnahme in das Register beantragen. Das ist keine Sonderstrafe nur für diesen Fall, sondern die gesetzliche Sperrfrist. BILD kündigt in einer Zwischenzeile an, zu erklären, ab wann Tobin die Zulassung erneut beantragen dürfe; in der uns vorliegenden Fassung des Artikels fehlt diese Zahl.

Die Kirkham Health Centre erklärte nach der Entscheidung, Tobin sei seit seiner Suspendierung im Oktober 2025 nicht mehr in der Praxis gewesen. Die Praxis habe mit der General Medical Council vollständig zusammengearbeitet. Oberste Priorität bleibe die Sicherheit, das Wohl und das Vertrauen der Patientinnen und Patienten. Das ist wichtig für die Einordnung: Der Mann stand zum Zeitpunkt des Urteils bereits mehr als ein Jahr nicht mehr am Empfang, die Streichung macht den Berufsausschluss endgültig, vorbehaltlich einer möglichen Berufung.

Bekannt wurde Tobin allerdings nicht als Hausarzt in Lancashire, sondern als Fußballarzt. Am 17. März 2012 brach Fabrice Muamba, Mittelfeldspieler der Bolton Wanderers, im FA-Cup-Spiel gegen Tottenham Hotspur im White Hart Lane zusammen. Tobin war damals Clubarzt von Bolton und gehörte zu dem medizinischen Team, das den Spieler auf dem Rasen reanimierte. Muamba überlebte einen Herzstillstand. In späteren Schilderungen sagte Tobin laut BBC, vom Zusammenbruch bis zur Klinik seien 48 Minuten vergangen, danach weitere 30 Minuten; in dieser Zeit sei Muamba „praktisch tot“ gewesen. Die oft genannte Spanne von 78 Minuten stammt aus dieser Rechnung, sie ist keine unabhängige gerichtsmedizinische Feststellung. Muamba beendete seine Karriere 2012 im Alter von 24 Jahren.

BILD bezeichnet Muamba einmal als „Franzosen“ und später als „gebürtigen Kongolesen“. Das erste ist falsch. Muamba wurde am 6. April 1988 in Kinshasa geboren, damals Zaire, heute Demokratische Republik Kongo, kam als Kind nach England und spielte für englische Junioren- und U21-Auswahlen. Eine Berufung in die Auswahl der Demokratischen Republik Kongo lehnte er ab, um für England spielberechtigt zu bleiben. Er ist kein französischer Nationalspieler. Die Lebensrettung selbst ist unstreitig und gehört zu Tobins öffentlicher Biografie. Sie ändert nichts an den später festgestellten Pflichtverletzungen, und sie entschuldigt sie nicht.

Ein zweiter, von BILD verkürzt wiedergegebener Fall betrifft Charlie Wyke. Im November 2021, Tobin war damals Clubarzt von Wigan Athletic, brach der Stürmer beim Training zusammen und erlitt einen Herzstillstand. BILD schreibt von „dramatischen Szenen auf dem Feld“ und davon, Tobin habe mit der Erstversorgung begonnen, Wyke habe sich im Krankenhaus vollständig erholt. Die zeitgenössische Berichterstattung und eine Stellungnahme Wykes selbst sind genauer: Das Ereignis war ein Training am 22. November 2021. Trainer Leam Richardson begann sofort mit der Wiederbelebung, Tobin führte sie fort. Wyke dankte später ausdrücklich beiden. Tobin war also beteiligt und wurde dafür öffentlich gewürdigt, aber er war nicht der einzige Retter. Nach der Gazette war Tobin von 2017 bis 2023 bei Wigan tätig.

Ein älterer Beitrag auf unserer Seite zu diesem Arzt oder zu diesem Verfahren ist im Archiv nicht vorhanden. Deshalb setzen wir keinen internen Link. Festzuhalten bleibt der Stand nach der Entscheidung vom 18. November 2026: Ein erfahrener Arzt mit einer bekannten Rettungsgeschichte ist aus dem britischen Register gestrichen, weil ein Berufsgericht eine sexuelle Beziehung zu einer schutzbedürftigen Patientin, unehrliche Dokumentation und unnötige Termine als erwiesen ansah. Die Patientin wird nicht identifiziert. Der Arzt kann binnen 28 Tagen Rechtsmittel einlegen. Bis dahin und darüber hinaus gilt die sofortige Suspendierung. Eine strafgerichtliche Verurteilung ist in den vorliegenden Quellen nicht beschrieben; es handelt sich um ein berufsrechtliches Verfahren.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer auf dem Rasen Leben rettet, verdient Respekt. Wer später in der Sprechstunde die Grenze zur Patientin überschreitet und Akten frisiert, verspielt genau dieses Vertrauen. Beides gehört zur Wahrheit über denselben Mann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine schutzbedürftige Frau geht zum Arzt und soll dort Sicherheit finden, nicht eine heimliche Beziehung. Dass Termine ohne medizinischen Grund gelegt und Einträge verdreht wurden, macht die Sache schwerer, nicht leichter.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Tribunal hat hart, aber nachvollziehbar entschieden. Berufung bleibt möglich, ein Freibrief ist das Urteil nicht. Wer heilt, muss unsichtbar bleiben, wo der Beruf die Macht gibt – sonst ist das Vertrauen weg.

Zulassung weg, Vertrauen beschädigt – die Patientin bleibt geschützt!

Quellen:

Medical Practitioners Tribunal Service, Entscheidung Dr. Jonathan Tobin, 18.11.2026: https://www.mpts-uk.org/hearings-and-decisions/tribunal-hearings-and-decisions/dr-jonathan-tobin-nov-26

BBC, 25.11.2026: https://www.bbc.co.uk/news/articles/ckjreljy5dp9o

Blackpool Gazette, 20.11.2026: https://www.blackpoolgazette.co.uk/news/kirkham-health-centre-gp-football-struck-off-medical-register-relationship-patient-fabrice-muamba-bolton-wanderers-wigan-athletic-charlie-wyke-9364389

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