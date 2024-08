Protestaktion am Dortmunder Flughafen: Polizei leitete Verfahren gegen 20 Männer und Frauen ein!

Nach einer friedlich verlaufenen Protestaktion am Dortmunder Flughafen leitete die Polizei am Samstag (10.08.2024) gegen 20 Personen Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Protestaktion schütteten kurz nach 13 Uhr in der Abflughalle des Flughafen eine braune Flüssigkeit aus einem Benzinkanister auf den Boden und setzten sich hin. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeit mit Bindemittel ab.Den Flugbetrieb und den Check-in beeinträchtige diese Aktion nicht. Passagiere konnten den Flughafen ungehindert betreten oder verlassen.Die Polizei forderte die Personen auf, das Flughafengelände zu verlassen und erteilte Platzverweise. Nach erfolgten Identitätsfeststellungen folgte die Gruppe den Platzverweisungen.Die Zufahrt zur Abflugebene war temporär gesperrt. Passagiere mussten deshalb nach ihrer Ankunft etwas länger auf ihren Linienbus warten.