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Brüssel – Ein noch nicht als offizieller Parlamentsbeschluss vorliegender Prüfbericht wirft der EU-Kommission eine zu enge Nähe zu geförderten Umweltverbänden vor. Die BILD macht daraus die Behauptung, die Kommission habe Klima-Aktivisten „für eigene Zwecke“ bezahlt. Genau das ist der Punkt, den die Autoren selbst nicht belegen: Sie haben 28 LIFE-Förderverträge aus den Jahren 2022 bis 2025 gelesen und darin viel Lobby- und Advocacy-Arbeit gefunden. Einen Nachweis, dass die Kommission die Verbände als verdeckte Steuerungsinstrumente gegen das Parlament eingesetzt hat, liefert das Papier nach übereinstimmender Lektüre mehrerer Medien, denen der Entwurf vorlag, nicht.

Die BILD greift das Thema auf und stützt sich dabei vor allem auf die WELT, die den unveröffentlichten Bericht einer Arbeitsgruppe im Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments zitiert. Verfasst haben das Arbeitspapier der niederländische EVP-Abgeordnete Dirk Gotink und der italienische EKR-Abgeordnete Carlo Fidanza von den Fratelli d’Italia. Das Dokument trägt das Datum 12. November 2026, umfasst nach Angaben von EUobserver 71 Seiten und sollte am 18. November im Ausschuss vorgestellt werden. Es ist kein beschlossener Standpunkt des Parlaments. Die Arbeitsgruppe war im Juni 2025 auf Betreiben konservativer Abgeordneter eingesetzt worden, nachdem der Kommission vorgeworfen worden war, Umweltorganisationen dafür zu bezahlen, den Grünen Deal gegenüber dem Gesetzgeber zu bewerben. Sozialdemokraten, die liberale Fraktion Renew und die Grünen beteiligten sich nicht; sie nannten den Vorgang eine politische Jagd.

POLITICO, dem der Entwurf vorlag, fasst die zentrale Grenze des Papiers klarer: Die Untersuchung habe „keinen konkreten Beweis“ gefunden, dass die Kommission NGOs dafür bezahlt habe, in ihrem Auftrag zu lobbyieren, und auch keinen Beweis für einen Rechtsbruch. EUobserver zitiert aus dem Papier, bei der Frage, ob Advocacy von den Behörden verlangt oder vorgeschrieben worden sei, sei kein Nachweis gefunden worden. Zur Rechtmäßigkeit der Ausgaben hätten sich aus den vorgelegten Informationen „keine klaren und endgültigen Schlüsse“ ziehen lassen. Das Material erlaube weder, den Einfluss auf konkrete Gesetzgebungsverfahren zu beziffern, noch zuverlässig anzugeben, welcher Anteil der Mittel speziell für gezielte Aktivitäten gegenüber EU-Institutionen geflossen sei. Gotink hatte diese Messlatte schon früher anders gesetzt. Bei einer Anhörung im Februar sagte er laut EUobserver, es gehe nicht darum festzustellen, ob etwas illegal sei, sondern ob es politisch unerwünscht sei.

Was der Bericht nach den vorliegenden Berichten dennoch festhält, ist eine inhaltliche Nähe. In einer „thematischen Analyse“ von 28 Förderverträgen sei in allen bis auf einen Vertrag Advocacy oder Lobbyarbeit gegenüber EU-Institutionen in den Kernzielen oder den erwarteten Ergebnissen verankert gewesen. In fünf der 28 Verträge tauche „strategische Prozessführung“ als Werkzeug auf, in einem Dutzend die Umsetzung von EU-Recht oder EU-Strategien, in 19 Verträgen ein direkter Bezug zu Europawahlen. Laut WELT und BILD seien die Lobbyaktivitäten „Jahr für Jahr nahezu deckungsgleich“ mit den politischen Zielen der Kommission gewesen, vor allem in den Generaldirektionen Umwelt und Klima. Die Autoren sprächen vom Eindruck einer „hoch symbiotischen Beziehung“ und fürchteten eine Schwächung der Gewaltenteilung. Das sind Bewertungen der Berichterstatter, keine gerichtsfesten Feststellungen. Die Verträge selbst bleiben vertraulich; namentliche Einzelfälle werden in der öffentlichen Berichterstattung über das Papier nicht ausgebreitet.

Genau hier überzieht die BILD bereits in der Überschrift und im ersten Satz. Die Überschrift arbeitet mit „soll“, der Einstieg aber behauptet als Tatsache: Die Kommission bezahle Umweltverbände mit Millionen, und die machten anschließend Lobbyarbeit „für genau die politischen Ziele, die Brüssel selbst verfolgt“. Dass Umwelt- und Klimaorganisationen aus dem LIFE-Programm Betriebszuschüsse erhalten und sich dabei für strengere Umweltregeln einsetzen, ist als solches weder neu noch verborgen. Die LIFE-Verordnung, die Parlament und Rat 2021 beschlossen haben, sieht solche Zuschüsse ausdrücklich vor, unter anderem um die Beteiligung der Zivilgesellschaft an Umwelt-, Klima- und Energiepolitik zu stärken. Der strittige Punkt ist ein anderer: Ob in den beigefügten Arbeitsprogrammen so detaillierte, auf bestimmte Abgeordnete oder Dossiers gerichtete Lobbyaufgaben standen, dass aus einer Förderung eine vertraglich geschuldete Beeinflussung der Legislative wurde. Diesen Punkt als bereits bewiesenen Einsatz „für eigene Zwecke“ der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu erzählen, geht weiter als der Bericht.

Auch die Vokabel „Klima-Aktivisten“ ist unscharf. Geprüft wurden Förderverträge mit Nichtregierungsorganisationen, typischerweise Umweltverbänden, die Betriebszuschüsse aus dem LIFE-Programm erhalten. Das ist nicht dasselbe wie eine beliebige Aktivistengruppe auf der Straße, und die BILD nennt in ihrem Text auch keine einzelnen Organisationen. Wer welche Klausel unterschrieben hat, bleibt in dem nun diskutierten Papier öffentlich unbenannt. Frühere Medienberichte aus dem Jahr 2025 hatten bereits einzelne Verbände und Vertragspassagen thematisiert; das neue Arbeitspapier selbst liefert dazu, soweit es öffentlich zitiert wird, keine neue Namensliste. Ebenso vorsichtig muss man den Satz lesen, es sei auch in Deutschland Einfluss auf Abgeordnete genommen worden. Die BILD stützt das auf die WELT. Solange die Verträge vertraulich sind, ist das eine weitergegebene Behauptung, kein von uns einzeln nachgeprüfter Vorgang.

Bei den Summen bleibt ebenfalls eine Unschärfe. Die BILD schreibt, untersucht worden seien 28 Förderverträge aus den Jahren 2022 bis 2025 „mit einem Volumen von rund 13 Millionen Euro“. Das Medium Rapporteur, das die Untersuchung ebenfalls beschrieben hat, nennt für die LIFE-Betriebszuschüsse an Umweltgruppen „mindestens 13 Millionen Euro jährlich“ – und trennt davon die Analyse der 28 Verträge, ohne deren Gesamtvolumen zu beziffern. Ob die 13 Millionen also die Summe genau dieser 28 Verträge oder die jährliche Größenordnung des Instruments sind, lässt sich am unveröffentlichten Arbeitspapier selbst nicht unabhängig nachprüfen. Unbestritten ist nur: Es geht um Betriebszuschüsse aus LIFE, nicht um das gesamte, viel größere LIFE-Programm und auch nicht um die 7,4 Milliarden Euro, die der Europäische Rechnungshof für NGO-Förderung in den inneren Politikbereichen der Union für die Jahre 2021 bis 2023 insgesamt genannt hat. Diese 7,4 Milliarden umfassen Kohäsion, Forschung, Migration und Umwelt zusammen, davon 4,8 Milliarden über die Kommission und 2,6 Milliarden über die Mitgliedstaaten; der Rechnungshof warnt zugleich, die Übersicht sei unzuverlässig.

Der Europäische Rechnungshof moniert in seinem Sonderbericht 11/2025 zur Transparenz der NGO-Finanzierung vor allem fehlende Klarheit, nicht einen nachgewiesenen Missbrauch einzelner LIFE-Verträge. Die Informationen über EU-Gelder an NGOs seien fragmentiert und unzuverlässig. Die Kommission habe bestimmte, mit EU-Mitteln finanzierte Advocacy-Aktivitäten wie Lobbyarbeit nicht klar offengelegt. Erst während der Prüfung habe sie eine Leitlinie herausgegeben, wonach Finanzhilfevereinbarungen Empfänger nicht dazu verpflichten sollen, EU-Institutionen zu lobbyieren. Aktive Prüfungen, ob geförderte Organisationen die Werte der Union achten, fehlten weitgehend; man stütze sich vor allem auf Selbsterklärungen. Berichterstatterin war die litauische Rechnungshof-Mitglied Laima Andrikienė. Das ist ein Befund zur Transparenz und zur Reputationsgefahr – kein Urteil, die Kommission habe sich eine geheime Lobbytruppe gehalten.

An einem Punkt hat die Kommission selbst schon 2025 eingeräumt, dass etwas schiefgelaufen ist. Im Plenum räumte EU-Haushaltskommissar Piotr Serafin am 22. Januar 2025 ein, es sei „unangemessen“ gewesen, dass einige Dienststellen Vereinbarungen geschlossen hätten, die NGOs dazu verpflichteten, gezielt Mitglieder des Europäischen Parlaments zu lobbyieren. Im selben Debattenbeitrag stellte er klar, Betriebszuschüsse an gemeinnützige Organisationen seien in der LIFE-Verordnung vorgesehen und legal; NGOs sollten sich am öffentlichen Streit in Straßburg und Brüssel beteiligen dürfen. In den unterzeichneten Vereinbarungen habe es jedoch Klauseln gegeben, die sehr detaillierte, auf bestimmte Abgeordnete oder bestimmte Kommissionsdienststellen gerichtete Tätigkeiten zur Pflicht machten. Das sei „nicht illegal“, aber „einfach unangemessen“. Schon 2024 sei eine Leitlinie für alle Ausgabenprogramme ergangen, Anweisungsbefugte seien angewiesen worden, laufende Verträge anzupassen, und LIFE-Empfänger seien eingeladen worden, Änderungen vorzuschlagen.

In einer Erklärung zum LIFE-Programm vom 1. April 2025 hat die Kommission das bekräftigt und zugleich die eigene Rolle begrenzt. In manchen von den NGOs vorgelegten und den Betriebszuschüssen beigefügten Arbeitsprogrammen seien „spezifische Advocacy-Maßnahmen und unzulässige Lobbyaktivitäten“ enthalten gewesen. Man habe gehandelt, um solche Fälle künftig zu verhindern. Im Mehrjahresarbeitsprogramm 2025 bis 2027 seien zusätzliche Sicherungen eingefügt worden: Betriebszuschüsse sollten nicht verlangen, dass bestimmte, auf Unionsorgane, deren Bedienstete oder Mitglieder gerichtete Tätigkeiten im Detail vorgeschrieben werden; die Empfänger blieben allein für ihre Positionen verantwortlich. Die Kommission betont seither, sie habe NGOs weder angewiesen noch verpflichtet, Abgeordnete zu lobbyieren. Die Organisationen schlügen ihr Arbeitsprogramm selbst vor, die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen verlange keine Lobbyarbeit, und jede geäußerte Meinung bleibe allein Sache der NGO. In einer späteren schriftlichen Antwort vom 14. Juli 2025 präzisierte Umweltkommissarin Jessika Roswall, „unzulässige Lobbyaktivitäten“ meine in diesem Zusammenhang Tätigkeiten, die ein Reputationsrisiko für die Union mit sich bringen könnten – nicht automatisch einen Rechtsbruch. Die unter LIFE finanzierten Aktivitäten hätten keinen Rechtsrahmen verletzt.

Die Arbeitsgruppe widerspricht der Kommission nach den vorliegenden Zitaten genau in diesem Punkt der Verantwortung: Jeder Fördervertrag müsse von der Kommission genehmigt werden und sich an ihren politischen Zielen orientieren. Wo Arbeitsprogramme so detailliert Lobbyschritte beschrieben hätten, könne der Eindruck entstehen, die bewilligende Stelle verlange, belohne oder überwache sie. Diesen Eindruck nennen die Autoren; den entscheidenden Schritt, ob Beamte einzelne Aktionen selbst verlangt haben, konnten auch Gotink und Fidanza nach der BILD und der WELT nicht klären. Hier ist die Zeitung genauer als in der Überschrift. Ihre eigene Einschränkung hätte den Ton des ganzen Stücks bestimmen müssen.

Auf der anderen Seite stehen die betroffenen Organisationen und Abgeordnete, die die Arbeitsgruppe für einseitig halten. Das Europäische Umweltbüro widerspricht dem Papier in einer Erklärung vom 16. November 2026. Generalsekretär Patrick ten Brink sagt, fast zwei Jahre lang seien Umweltorganisationen beschuldigt worden, Teil eines geheimen Lobby-Skandals zu sein. Nun habe genau jene politische Seite, die die Vorwürfe vorangetrieben habe, ein Arbeitspapier vorgelegt, das die zentrale Behauptung nicht substantiiere – und wolle trotzdem die Förderung der Zivilgesellschaft einschränken. Das Papier gebe nicht den angenommenen Standpunkt des Parlaments wieder. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund nannte die Übung laut einer schriftlichen Stellungnahme, die EUobserver wiedergibt, ein „rein ideologisches Projekt“ und „einen Angriff auf die Meinungsfreiheit“. Wer EU-Geld erhalte, solle den Mund halten, dabei sei den Organisationen nie ein Fehlverhalten nachgewiesen worden. Die BILD verkürzt das zu dem Satz, man sehe einen Angriff auf die freie Meinungsäußerung, den NGOs seien „gar keine Vergehen nachgewiesen“. Der Kern stimmt, die Schärfe der Auseinandersetzung um ein mögliches künftiges Lobbyverbot mit Fördersperre kommt dabei zu kurz.

Denn der Bericht verlangt weitreichende Konsequenzen, obwohl er keinen Rechtsbruch festschreibt. Empfohlen werden unter anderem ein Verbot, EU-Mittel für Lobbyarbeit gegenüber europäischen und nationalen Institutionen zu verwenden, ein Ausschluss von der Förderung für fünf Jahre im Wiederholungsfall, mehr Öffentlichkeit über Zuschüsse und ein Ausstieg aus breiten Betriebszuschüssen. Das wäre eine politische Weichenstellung, kein bloßes Aufräumen einer nachgewiesenen Straftat. Der Europäische Steuerzahlerbund geht in die Gegenrichtung und verschärft, statt zu sichern. Dessen Chef Michael Jäger sagte der BILD: Sollten die Vorwürfe zutreffen, habe die Kommission Dritte eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen, also selbst lobbyiert; das wäre ein „klarer Demokratiebruch“. Das ist eine bedingte Meinung, kenntlich am „sollten“ – und kein Beleg. Die Grammatikpanne der BILD („eine einzelne NGOs“) ändert an der Haltung nichts, zeigt aber, wie rasch aus einem unbewiesenen Systemvorwurf eine fertige Empörung wird.

Unterm Strich bleibt ein nüchterner Kern, der weder eine Entwarnung noch eine Verschwörung ergibt. Dokumentiert ist: In LIFE-Betriebszuschüssen standen Arbeitsprogramme mit zum Teil sehr konkreter Lobby- und Advocacy-Arbeit gegenüber EU-Institutionen. Die Kommission hat 2025 selbst eingeräumt, dass Verpflichtungen zu gezielter Lobbyarbeit bei Abgeordneten unangemessen waren, und Leitlinien sowie Vertragsanpassungen nachgeschoben. Der Rechnungshof hat schwere Transparenzmängel beschrieben. Nicht dokumentiert ist, dass die Kommission Umweltverbände als verdeckte Truppe „für eigene Zwecke“ gegen das Parlament in Stellung gebracht hat. Der neue Prüfbericht behauptet eine zu enge Nähe und empfiehlt schärfere Regeln – und räumt zugleich ein, den entscheidenden Steuerungsschritt und einen bezifferbaren Rechtsverstoß nicht belegt zu haben. Wer das als bereits bewiesenen Demokratiebruch verkauft, macht aus einem Streit über die richtige Grenze zwischen Zivilgesellschaft und Exekutive eine fertige Schuldspruch-Geschichte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift mit Zweifel und ein Vorspann ohne Zweifel – das ist kein kleines Stilproblem. Wenn der eigentliche Befund lautet, dass etwas unangemessen wirken kann, aber nicht nachgewiesen ist, darf der erste Satz nicht so tun, als sei die Sache schon entschieden. Genau an dieser Stelle trennt sich Kontrolle von Kampagne.

KOMMENTAR / MEINUNG: Transparenz bei Steuergeld ist kein Angriff auf die Zivilgesellschaft, und Zivilgesellschaft ist keine Lizenz für intransparente Verträge. Beides gehört zusammen. Wer nur das eine sieht, macht aus einer notwendigen Debatte über Förderregeln entweder einen Freibrief oder eine Mundtot-Erklärung. Eine Demokratie braucht beides: offene Kassen und offene Widersprüche.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Parlament soll die Kommission kontrollieren, keine Frage. Eine Arbeitsgruppe, der wichtige Fraktionen fernbleiben, ist trotzdem nicht dasselbe wie ein Urteil der ganzen Kammer oder des Rechnungshofs. Wer ihre Bewertungen als bereits feststehende Wahrheit übernimmt, verlagert den Streit vom Beleg auf die Stimmung – und macht es der Gegenseite leicht, jede Kritik als bloße Ideologie abzutun.

Was meinen Sie: Sollen EU-Zuschüsse künftig keine Lobbyarbeit gegenüber Parlamenten mehr finanzieren dürfen – oder gehört genau diese Stimme der Zivilgesellschaft zur Demokratie in Brüssel? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Europäische Kommission: Erklärung zum LIFE-Programm vom 1. April 2025 (Advocacy in Arbeitsprogrammen, Leitlinien und Sicherungsklauseln): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_942

Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht 11/2025 zur Transparenz der EU-Finanzierung von NGOs: https://www.eca.europa.eu/ECAHTMLNews/NEWS-SR-2025-11/en/body.html

Europäisches Parlament: Plenarprotokoll vom 22. Januar 2025, Erklärung von Haushaltskommissar Piotr Serafin: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2025-01-22-ITM-015_EN.html

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