Lohr am Main – Es ist ein Drama, das kein Ende nimmt. Im BKH Lohr am Main überschlagen sich nach Darstellung von Kritikern die Vorwürfe. Angehörige, Betroffene und Beobachter sprechen von einem Kontrollverlust an der Spitze der Klinik. Immer neue Berichte über mutmaßlich rechtswidrige Vorgänge sorgen für Wut und Verzweiflung. Der Klinikchef Prof. Dr. D. B. stehe sinnbildlich für eine Führung, die weder Mitarbeiter noch therapeutische Abläufe im Griff habe, heißt es. Das Vertrauen sei erschüttert, die Geduld der Öffentlichkeit am Ende.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass Leidtragende vor allem die Patienten und ihre Familien seien. Kritiker beklagen ein System, in dem Resozialisierung und Wiedereingliederung viel zu kurz kämen. Statt Perspektiven auf ein Leben außerhalb der Mauern zu eröffnen, verharre man im Stillstand. Dadurch wachse nicht nur menschliches Leid, sondern auch der finanzielle Druck auf die Allgemeinheit. Stimmen aus dem Umfeld der Klinik fragen empört, warum Missstände so lange hingenommen würden und warum die zuständigen Stellen nicht endlich eingreifen.

Der Ton wird schärfer, die Forderungen lauter. Aus Sicht der Kritiker habe der Klinikleiter mehrfach gezeigt, dass er der Verantwortung nicht gewachsen sei. Sie verlangen einen sofortigen Austausch der Führung, um Schaden von den Untergebrachten abzuwenden und Vertrauen zurückzugewinnen. Der Maßregelvollzug dürfe kein rechtsfreier Raum sein, sondern müsse Schutz, Therapie und Perspektive bieten. Für viele ist klar: Dieses Kapitel müsse beendet werden. Es sei Schluss mit Durchwursteln und Wegsehen – jetzt sei entschlossenes Handeln gefragt.

