Psychologe wirft Klima-Aktivisten „fehlgeleiteten Idealismus“ vor

Der Psychiater Manfred Lütz hat den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ „fehlgeleiteten Idealismus“ vorgeworfen. „Das gab es auch bei den 68-ern, die erst sehr idealistisch antraten und dann zum Teil terroristisch geendet sind“, sagt Lütz im „Wochentester“-Podcast von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Die Bewegung könne man als „sektenartig“ beschreiben, so Lütz, der auch Theologe ist. Ältere Menschen seien in diesen Dingen „manchmal weniger gefährdet, weil die schon erlebt haben – manchmal auch resignativ – dass sie in ihrem eigenen Leben viele Ideale gehabt haben, die sich nachher nicht umsetzen ließen“.

