QUANTEN-HAMMER GEGEN BITCOIN: GOOGLE-RECHNER KNACKT KRYPTO-TRESOR!

Die digitale Gold-Angst geht um! Forscher des Tech-Riesen Google haben eine Entdeckung gemacht, die Schockwellen durch das Internet jagt und Bitcoin-Besitzer weltweit zittern lässt. Mit einer neuen Generation von Super-Rechnern, den sogenannten Quantencomputern, lässt sich der geheime Schutzwall der Kryptowährung einreißen. Während normale Computer Milliarden Jahre bräuchten, um den Tresor-Schlüssel einer digitalen Geldbörse zu finden, schafft die Quanten-Maschine das in der Zeit einer Kaffeepause. Besonders gruselig: Die Experten lieferten den Beweis für ihre Krypto-Attacke gleich mit und zeigen, dass der Raubzug auf das digitale Vermögen viel schneller und mit viel weniger Aufwand möglich ist, als Experten bisher für denkbar hielten!

Der Angriff der Quanten-Killer erfolgt blitzschnell und gnadenlos. Sobald ein Nutzer seine Coins verschicken will, späht der Super-Rechner im digitalen Wartesaal des Netzwerks den öffentlichen Code aus. Bevor die rechtmäßige Überweisung sicher im digitalen Logbuch landet, hat die Wundermaschine den privaten Geheimschlüssel berechnet und fälscht die Transaktion einfach. Das Geld wird umgeleitet, noch bevor der Besitzer merkt, dass er ausgeraubt wurde. Besonders gefährdet sind laut den Forschern auch Millionen von Bitcoins, die seit Jahren ungenutzt auf alten Konten schlummern – darunter sogar der legendäre Schatz des mysteriösen Erfinders Satoshi Nakamoto. Diese digitalen Milliarden-Vorkommen liegen wie offene Tresore in der Auslage der Hacker!

Noch ist die Gefahr nicht unmittelbar, denn die aktuellen Wunder-Chips sind noch nicht groß genug für den totalen Krypto-Krieg. Doch die Technik macht Sprünge wie ein Weltmeister: Die benötigte Hardware-Power ist durch schlaue Rechentricks der Google-Genies massiv geschrumpft. Was früher unvorstellbare Kapazitäten brauchte, rückt nun in greifbare Nähe der nächsten Jahre. Experten warnen: Wer sein Geld retten will, muss schleunigst auf neue Sicherheits-Methoden umsteigen, die selbst den schlausten Quanten-Chips standhalten. Wenn das Bitcoin-Netzwerk nicht schnell genug aufrüstet, könnte der Traum vom digitalen Gold in wenigen Augenblicken verpuffen, während die Quanten-Rechner die Tresore der Welt im Sekundentakt plündern!

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24