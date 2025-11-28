Rabatt-Blamage bei Billigflieger: Ryanair verzockt sich mit Prime-Abo!

Was als großer Wurf im Kampf um die Gunst der Schnäppchenjäger geplant war, endet für Ryanair in einem peinlichen Rückzieher, der den Billigflieger bloßstellt wie ein Amateur im Haifischbecken der Luftfahrtbranche. Das groß angekündigte Rabattwunder „Prime“ wird nur wenige Monate nach dem Start wieder beerdigt, weil die Airline nicht damit gerechnet hatte, dass ihre eigenen Kunden das Angebot konsequent ausnutzen und sich echte Vorteile sichern. Statt Imagegewinn bleibt nun der Eindruck einer kopflosen Führung, die ein Abo-Modell auf den Markt wirft, ohne die Folgen durchzudenken, und dann kleinlaut die Notbremse ziehen muss, sobald die Rechnung nicht mehr zu ihren Gunsten aufgeht.

Das Programm, das als vermeintliche Win-win-Situation verkauft wurde, entpuppt sich intern als klassisches Eigentor: Die Airline kassierte vergleichsweise magere Beiträge, musste aber im Gegenzug satte Vergünstigungen gewähren, die das Konstrukt in ein Verlustgeschäft verwandelten. Besonders bitter: Die erhoffte Masse an zahlenden Mitgliedern blieb aus, die Resonanz der Kundschaft lag deutlich unter den Erwartungen, was die ganze Aktion noch erbärmlicher erscheinen lässt. Statt von einem cleveren Loyalitätsprogramm zu sprechen, flüstert man nun über eine Fehlplanung, die zeigt, wie wenig Ryanair seine eigenen Kunden und deren Sparwillen wirklich versteht.

Während die wenigen verbliebenen Prime-Kunden ihre Vorteile noch bis zum Ende der Laufzeit ausschöpfen dürfen, steht das Unternehmen nun vor einem Scherbenhaufen aus verspieltetem Vertrauen und Spott in der Öffentlichkeit. Der Konzern versucht, den Rückzieher mit internen Aufwandserwägungen schönzureden, doch für viele wirkt es, als habe man die eigenen Passagiere nur so lange gebraucht, wie sie mehr einzahlten als sie herausholen konnten. Das Bild, das bleibt, ist das einer Airline, die groß tönt, dann zurückrudert und am Ende vor allem eines beweist: Wenn Kunden zu viel sparen, ist bei Ryanair ganz schnell Schluss mit „guten Deals“.