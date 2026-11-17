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Radeberg – Neun Tore, Verlängerung, ein Außenseiter im Viertelfinale – und danach Prügel! Nach dem Achtelfinale im Sachsenpokal zwischen dem Radeberger SV und dem Radefelder SV 90 sind am Samstagnachmittag laut Polizei zwei Fanlager aneinandergeraten. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Beamte identifizierten zwei 21-jährige Tatverdächtige, der Kriminaldienst ermittelt. Der Radefelder SV schildert einen brutalen Angriff auf einen eigenen Spieler. Diese Darstellung des Vereins hat die Polizei bislang weder bestätigt noch dementiert.

Was offiziell feststeht, steht in der Medieninformation der Polizeidirektion Görlitz vom Montag, Nummer 493/2026. Unter der Überschrift „Tätliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel“ heißt es dort, der Polizei sei der Vorfall am Samstag, 14. November, um 17:45 Uhr bekannt geworden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand seien zwei unterschiedliche Fanlager nach dem Abpfiff aneinandergeraten. „Bei der Tätlichkeit wurden fünf Personen leicht verletzt.“ Mehrere Beteiligte hätten sich entfernt, bevor die Polizei eingetroffen sei. Beamten des Reviers Kamenz sei es dennoch gelungen, zwei deutsche 21-jährige Tatverdächtige zu identifizieren. Die genauen Umstände und der Tathergang würden im zuständigen Kriminaldienst ermittelt. Mehr steht in der Meldung nicht: kein Wort zu einem Transparent, keins zu einem angegriffenen Spieler, keine Angabe, zu welchem Lager die Verdächtigen gehören, und auch nicht, wer die fünf Verletzten sind.

Damit gilt für die beiden jungen Männer die Unschuldsvermutung. Identifiziert heißt nicht überführt. Welche Rolle sie genau gespielt haben sollen, ob sie selbst zugeschlagen haben, ob sie zu den Verletzten gehören oder ob es weitere Beteiligte gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir nennen weder Namen noch Wohnorte noch Vereinszugehörigkeit, weil die Behörden dazu nichts mitgeteilt haben.

Sportlich war das Spiel ein echter Pokal-Krimi, und hier stimmen die BILD-Angaben. Laut Spielbericht bei FuPa gewann der Radefelder SV 90 im Vorwärts-Stadion in Radeberg mit 5:4 nach Verlängerung, nach regulärer Spielzeit stand es 3:3, zur Pause 2:2. Dreimal lagen die Gäste zurück, dreimal glichen sie aus: Radeberg führte 1:0, 2:1 und durch Maurice Hagen in der 48. Minute 3:2. Radefelds Marlon Rezende Emídio Costa traf in der 21. und 81. Minute, Max Demmler brachte die Gäste in der 98. Minute erstmals in Führung, Costa erhöhte in der 117. Minute auf 5:3. Hagens zweiter Treffer tief in der Nachspielzeit der Verlängerung kam zu spät. Laut Transfermarkt sahen 270 Zuschauer die Partie, Anpfiff war um 15 Uhr. Radebergs Co-Trainer Tim Walter sagte FuPa, wenn man entschlossener verteidigt hätte, „gehen wir als Sieger vom Feld. So ist es am Ende extrem bitter und schade.“

Der Sächsische Fußball-Verband nannte das Spiel auf seiner Website „besonders dramatisch“. Radefeld, ein Ortsteil von Schkeuditz bei Leipzig, ist laut FuPa der letzte verbliebene Vertreter der Sachsenklasse unter den letzten Acht. Im Lostopf liegen sonst Schwergewichte wie der 1. FC Lokomotive Leipzig, die BSG Chemie Leipzig, der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau. Die Auslosung des Viertelfinals findet laut Verband am Dienstag, 17. November, um 16 Uhr im MDR-Livestream statt. Zu dem Vorfall nach dem Spiel hat sich der Verband nach unserer Recherche bislang nicht öffentlich geäußert, eine Stellungnahme oder ein Sportgerichtsverfahren war bis Montagabend nicht bekannt.

Für Vereine dieser Größe ist der Landespokal die größte Bühne der Saison. Der Sieger des Wernesgrüner Sachsenpokals qualifiziert sich laut Verband für den DFB-Pokal, also für ein mögliches Heimspiel gegen einen Bundesligisten. Die Achtelfinalpartien der Männer waren vom Verband für den 14., 15. und 18. November angesetzt, das Spiel in Radeberg gehörte zu den ersten der Runde. Dass ausgerechnet das Duell zweier Sachsenklasse-Teams die meisten Tore und die meiste Dramatik bot, während die Regionalligisten vor großen Kulissen eher souverän weiterkamen, macht die Geschichte sportlich besonders. Umso bitterer ist für beide Vereine, dass nun vor allem über die Minuten nach dem Abpfiff gesprochen wird.

Nun zur Schilderung, die die BILD in den Mittelpunkt stellt. Nach Darstellung des Radefelder SV, wiedergegeben von der BILD, soll nach dem Spiel zunächst eines der Fantransparente der Gäste gestohlen worden sein. Ein Spieler, der den mutmaßlichen Dieben hinterhergerannt sei, soll anschließend von vier Personen angegriffen und am Boden liegend getreten worden sein. Laut BILD schrieb der Verein auf Facebook: „Uns fehlen die Worte.“ Und weiter: „Das wird Konsequenzen haben, die Polizei ist dran und wird die peinlichen Handlampen finden.“ Den Originalbeitrag konnten wir nicht unabhängig einsehen, die Zitate stammen daher aus der BILD-Wiedergabe. Wichtig: Das ist die Version eines beteiligten Vereins. Die Polizei spricht nicht von vier Angreifern, nicht von Tritten gegen einen am Boden Liegenden und nicht von einem Diebstahl. Auch die BILD räumt ein, dass aus der Polizeimeldung nicht hervorgeht, ob und wie die beiden Tatverdächtigen mit dem geschilderten Angriff zusammenhängen.

Wie schwer der Spieler verletzt ist, ist offen. Die Polizei spricht insgesamt von fünf Leichtverletzten. Ob der Radefelder Spieler einer davon ist, lässt sich aus der Meldung nicht ablesen. Wir nennen auch seinen Namen nicht. Er ist Opfer, nicht Gegenstand der Berichterstattung.

Der Gastgeber reagierte am Montag mit einer deutlichen Erklärung, die die BILD zitiert. Der Radeberger SV distanzierte sich demnach „ausdrücklich von der Tat im Nachgang des Sachsenpokalspiels“. Weiter heißt es: „Als Verein sind wir über das Geschehene erschüttert und verurteilen jede Form von Gewalt. Unser Mitgefühl gilt dem betroffenen Spieler des Radefelder SV. Wir wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle und vollständige Genesung.“ Der Verein bedauere, „dass die Tat einen Schatten auf dieses besondere Pokalspiel wirft“. Nach eigenen Angaben hat sich der Radeberger SV bereits persönlich beim Radefelder SV entschuldigt. „Fußball soll Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft schaffen und von gegenseitigem Respekt geprägt sein.“ Bemerkenswert: Mit dieser Erklärung erkennt der Gastgeber zumindest an, dass ein Spieler der Gäste zu Schaden kam. Wer genau die Täter waren, sagt aber auch der Radeberger SV nicht.

Ein Detail aus dem BILD-Text sollte man nicht überlesen: Die BILD spricht im Titel von einem „Gewalt-Eklat“ und schreibt am Ende, nun ermittle „der Kriminaldienst“. Das stimmt, ist aber der übliche Weg nach einer solchen Anzeige und kein Zeichen für eine besondere Schwere. Die Polizei selbst wählt die nüchterne Formulierung „tätliche Auseinandersetzung“. Eine eigene Ermittlungsgruppe, eine Fahndung mit Fotos oder einen Zeugenaufruf gibt es nach der Meldung nicht. Wer etwas beobachtet hat, kann sich trotzdem jederzeit beim Polizeirevier Kamenz oder über jede andere Polizeidienststelle melden.

Gewalt rund um Amateurspiele ist in Sachsen kein Einzelfall. Bei einem anderen Spiel berichtete TAG24 nach Angaben eines Polizeisprechers über eine Rangelei zwischen Fans beim Oberliga-Spiel des Bischofswerdaer FV gegen Einheit Wernigerode mit drei Leichtverletzten. Auch das ist ein anderer Fall und wurde ebenfalls nur durch die Polizei bestätigt, nicht durch ein Gericht. Er zeigt aber, dass Auseinandersetzungen zwischen Anhängern auch weit unterhalb des Profifußballs immer wieder Polizeieinsätze auslösen, oft bei kleinen Kulissen und mit wenig Ordnungspersonal.

Was jetzt passiert: Der Kriminaldienst muss klären, wer wem was getan hat, ob es tatsächlich um ein gestohlenes Transparent ging und ob die beiden identifizierten Männer mit dem Angriff auf den Spieler etwas zu tun haben. Ob der Sächsische Fußball-Verband ein Verfahren gegen einen der Vereine einleitet, ist offen. Für den Radefelder SV geht es sportlich weiter: Am Dienstag zieht er gegen einen der großen Namen im sächsischen Fußball, gegen wen, entscheidet das Los. Stand: 7:30 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Amateurspiel, das zu den besten Pokalgeschichten des Jahres gehört, wird von ein paar Leuten nach dem Abpfiff kaputtgemacht. Wer wegen eines Stück Stoffs auf einen Menschen eintritt, der am Boden liegt, hat auf keinem Sportplatz etwas verloren, egal welches Trikot er trägt. Sollte sich die Schilderung bestätigen, braucht es Stadionverbote und Konsequenzen, nicht nur warme Worte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig gehört zur Fairness, dass bisher nur ein beteiligter Verein erzählt, was passiert sein soll. Die Polizei spricht von zwei Fanlagern, nicht von einer Seite, die angreift, und einer, die nur leidet. Wer jetzt schon Schuldige an den Pranger stellt, nimmt den Ermittlern die Arbeit ab und riskiert, die Falschen zu treffen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dem Gastgeber gebührt Respekt dafür, dass er sich schnell, klar und persönlich entschuldigt hat. So sieht Verantwortung im Amateurfußball aus. Jetzt muss auch der Verband zeigen, dass ihm die Sicherheit auf den kleinen Plätzen genauso wichtig ist wie die großen Namen im Lostopf.

Was meinen Sie: Wird die Gewalt rund um Amateurspiele unterschätzt – und was sollten Vereine und Verband jetzt tun? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizeidirektion Görlitz: Medieninformation – Tätliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1101209

Sächsischer Fußball-Verband: Viertelfinalisten stehen fest: https://www.sfv-online.de/news/details/wsp-2026-2027

BILD: Fünf Verletzte, Polizei ermittelt – Gewalt-Eklat überschattet Pokal-Wahnsinn: https://www.bild.de/sport/regionalsport/fuenf-verletzte-polizei-ermittelt-gewalt-eklat-nach-pokal-krimi-in-sachsen-6afb1ff0028f6e41ab3f14e4

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