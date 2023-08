Am Montag, 24.07.2023 wurde an einem in der Teichstraße in Prüm beim Amtsgericht abgestellten VW Golf alle Radmuttern aller vier Reifen gelöst.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

————————————————————

POLIZEIINSPEKTION Prüm