Gift-Verdacht und endlose Wartelisten: Warum gibt es immer mehr Autismus-Fälle?

Der Schock sitzt tief bei vielen Eltern im ganzen Land! Experten schlagen Alarm, weil die Kurve der Diagnosen seit Jahren steil nach oben schießt. Überall auf der Welt beobachten Forscher das gleiche Phänomen: Immer mehr junge Menschen erhalten die Nachricht, dass ihr Gehirn anders tickt. Während früher nur ein winziger Bruchteil der Kinder betroffen war, ist es heute eine beachtliche Menge an Jungen und Mädchen, die mit der Diagnose leben müssen. Besonders auffällig ist dabei, dass das starke Geschlecht viel häufiger betroffen scheint als die weiblichen Altersgenossen. Die Politik steht nun unter Druck und muss erklären, warum diese Entwicklung so rasant an Fahrt aufnimmt und was genau in unseren Köpfen oder unserer Umwelt passiert.

Steckt etwa unsichtbares Gift in unserem Alltag? In den fernen USA wird bereits fieberhaft ermittelt, ob schädliche Umwelteinflüsse hinter dem Boom stecken könnten. Das dortige Gesundheitsministerium lässt untersuchen, ob Stoffe in unserer Luft oder im Boden die Entwicklung der Kleinsten stören. Doch es gibt auch eine andere Theorie, die Hoffnung macht: Vielleicht sind wir heute einfach nur aufmerksamer geworden. Früher galten betroffene Kinder oft nur als eigenbrötlerisch oder schwierig, während man heute genauer hinsieht und das Problem beim Namen nennt. Trotzdem bleibt die Angst vor äußeren Faktoren bestehen, und die Rufe nach einer klaren Aufklärung durch die Regierung werden immer lauter, um Licht in das Dunkel der Ursachen zu bringen.

Das große Warten macht die Familien kaputt! Wer heute Hilfe sucht, braucht Nerven aus Stahl und unendlich viel Geduld. Die Realität in deutschen Wartezimmern ist nämlich bitter: Wer einen Termin für eine Untersuchung will, muss sich oft jahrelang hinten anstellen. Diese Zeit der Ungewissheit ist für die Betroffenen eine Qual, da viele zusätzlich unter dunklen Gedanken oder massiven Ängsten leiden. Wenn die Diagnose dann endlich feststeht, fehlen oft die passenden Angebote, um den Alltag im Job oder in der Schule zu meistern. Es ist ein regelrechter Skandal, dass kranke Menschen im Stich gelassen werden, während die Zahlen der Hilfesuchenden Rekordhöhen erreichen und die zuständigen Stellen scheinbar machtlos zusehen.

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