RAMADAN-STREIT AN SCHULE! PAUSENBROT-DISKUSSION SORGT FÜR WIRBEL IN NRW

Kleve – Ein ganz normales Pausenbrot sorgt plötzlich für eine bundesweite Debatte. An der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve hat eine Regel während des muslimischen Fastenmonats Ramadan für Aufsehen gesorgt: Schüler sollen sich beim Essen ihres Pausenbrots wegdrehen, damit fastende Mitschüler sich nicht gestört fühlen. Der Vorfall verbreitete sich rasch und löste hitzige Diskussionen über Rücksicht, Integration und Schulregeln aus. Nachdem der Streit öffentlich wurde, reagierte die Schule mit einer Stellungnahme in sozialen Medien und erklärte, die Situation sei vor allem durch Missverständnisse und unklare Kommunikation entstanden.

In ihrem Statement betont die Schule, dass ihre Werte derzeit von verschiedenen Seiten infrage gestellt würden und darüber auch medial berichtet werde. Man sehe die Ursache jedoch in einer nicht eindeutig vermittelten Kommunikation. Eine interne Klärung habe bislang keine Hinweise auf ein grundsätzliches Problem ergeben. Gleichzeitig kündigte die Schulleitung an, die Hintergründe in den kommenden Tagen genauer zu untersuchen und aufzuarbeiten. Auf direkte Presseanfragen reagierte die Schule zunächst nicht, sondern veröffentlichte ihre Erklärung ausschließlich über ihren Social-Media-Kanal.

Ganz anders sehen es einige Eltern, die den Fall öffentlich gemacht haben. Sie zeigen sich enttäuscht über die Reaktion der Schule und werfen ihr vor, das Problem herunterzuspielen. Unterstützt werden sie auch von Anti-Mobbing-Experten, die warnen, solche Regeln könnten neue Konflikte zwischen Schülern auslösen. Ihrer Ansicht nach müsse Toleranz in beide Richtungen funktionieren und dürfe nicht dazu führen, dass einzelne Kinder sich beim Essen oder Verhalten eingeschränkt fühlen. Der Vorfall aus Kleve hat damit eine größere Diskussion ausgelöst: Wie viel Rücksichtnahme ist sinnvoll – und wo beginnt eine Regel, die für andere Schüler als ungerecht empfunden wird?

