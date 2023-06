Ransbach: 2-Jährige leblos in Pool aufgefunden!

Hohenroda. Am Freitagabend (02.06.), gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei in Bad Hersfeld darüber informiert, dass im Ortsteil Ransbach ein 2-jähriges Mädchen leblos in einem Pool auf einem Privatgrundstück aufgefunden worden war.

Trotz Reanimationsmaßnahmen konnten die Rettungskräfte kurze Zeit später nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda haben die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.