Was für ein unfassbares Grauen auf der britischen Insel, das einem absolut den Atem raubt und das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ein neuer, zutiefst erschütternder Bericht über die Machenschaften von organisierten Netzwerken bringt eine jahrzehntelange Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß ans Licht. Junge Frauen und fast noch kindliche Mädchen wurden über Generationen hinweg zur wehrlosen Beute von skrupellosen Banden, die systematisch Jagd auf sie machten. Die Opfer wurden mit Alkohol oder fiesen Drogen gefügig gemacht, in dunklen Ecken, Taxis und billigen Hotels misshandelt und wie leblose Ware von Stadt zu Stadt weitergereicht. Es sind Berichte aus der absoluten Finsternis, geprägt von unendlicher Gewalt und seelischer Zerstörung, die nun die gesamte Nation in einen Schockzustand versetzen.

Die Täter hinter diesem organisierten Albtraum stammen überwiegend aus einem ganz bestimmten Milieu mit pakistanisch-muslimischem Migrationshintergrund. Angetrieben von einer tiefen Verachtung für die westliche Lebensweise suchten sie sich gezielt weiße einheimische Opfer, um sie systematisch zu brechen. Das dichte Netz dieser Banden spannte sich über einen riesigen Teil des gesamten Landes, sodass kaum eine Region von dieser Welle der Kriminalität verschont blieb. Sogar ein bekannter Politiker meldete sich nun fassungslos zu Wort und sprach in diesem Zusammenhang von einem wahrhaft dämonischen Kapitel der britischen Geschichte, das endlich schonungslos aufgearbeitet werden müsse.

Das absolut Schlimmste und Unfassbarste an diesem Riesenskandal ist jedoch das totale Versagen der Verantwortlichen in den Amtsstuben. Polizei, Sozialdienste und die große Politik haben über viele Jahrzehnte hinweg einfach weggesehen, die Augen fest verschlossen und die Hilferufe der geschundenen Kinder eiskalt ignoriert. Der Grund für diese unfassbare Feigheit war die nackte Angst der Behörden, als rassistisch abgestempelt zu werden oder die Stimmen aus zugewanderten Subkulturen zu verlieren. Aus purer Angst vor der Keule der politischen Korrektheit wurden die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft schutzlos den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen.

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