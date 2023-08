Raub mit Schusswaffe in Liederbach am Taunus!

Um 20:48 Uhr kam es in einem Lidl Markt in Liederbach am Taunus zu einem Raub mit Schusswaffe. Der bislang unbekannte Täter betrat maskiert den Einkaufsmarkt und begab sich umgehend zum Kassenbereich. Hier forderte er eine Kassiererin unter Vorhalten einer nicht näher bestimmbaren Faustfeuerwaffe auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. In diesem Zusammenhang gab der Täter mehrere Warnschüsse ab. Hierbei wurden den Ermittlungen nach jedoch lediglich Gaspatronen verschossen. Drei Personen erlitten durch ausgetretenes Reizgas leichte Augenreizungen und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Täter flüchtete nach Tatausführung fußläufig in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Personenbeschreibung des Täters lautet wie folgt: Männlich, schlanke Statur, ca. 180cm groß, hellhäutig. Er trug bei Tatausübung eine schwarze Skimaske, ein schwarzes Langarm-Oberteil, graue Handschuhe, schwarze Jogginghose, sowie weiße / hellgraue Sportschuhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.