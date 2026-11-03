RAZZIA-SCHOCK IM BAUMCAMP! UMWELT-AKTIVISTEN SOLLEN JUGENDLICHE VERPRÜGELT UND BERAUBT HABEN!

Ravensburg/Baden-Württemberg – Großrazzia im Wald, schwere Gewaltvorwürfe und ein Polizeieinsatz, der für gewaltiges Aufsehen sorgt! Was eigentlich ein friedliches Protestcamp zum Schutz der Natur sein soll, steht plötzlich im Mittelpunkt schwerwiegender strafrechtlicher Ermittlungen. Im Altdorfer Wald bei Ravensburg ist die Polizei am Dienstag, dem 3. November 2026, mit einem Großaufgebot gegen mehrere Tatverdächtige vorgegangen. Mehr als 100 Polizisten rückten nach einem Bericht der BILD-Zeitung an, um ein von Umweltaktivisten bewohntes Baumhauscamp sowie weitere Objekte zu durchsuchen. Spezialkräfte mit Kletterausrüstung arbeiteten sich in teilweise hoch über dem Waldboden errichtete Baumhäuser vor, während andere Beamte das Gelände sicherten. Hintergrund ist ein mutmaßlich brutaler Angriff auf drei jugendliche Mopedfahrer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Der Vorfall soll sich bereits am Abend des 27. September 2026 unweit des Protestcamps ereignet haben. Die Jugendlichen waren nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach mit ihren Mopeds in dem Waldgebiet unterwegs gewesen, als sie gegen 19.30 Uhr von mehreren Personen gestoppt worden sein sollen. Was anschließend geschehen sein soll, lässt aufhorchen: Nach Angaben aus dem Ermittlungsverfahren sollen die Jugendlichen körperlich angegriffen, teilweise verletzt und um persönliche Gegenstände gebracht worden sein. Zwei der jungen Männer machten leichte Verletzungen geltend. Nach Informationen der BILD-Zeitung schilderte eines der mutmaßlichen Opfer in einer Strafanzeige besonders erschreckende Einzelheiten. Demnach sollen zwei Jugendliche mit einem Holzknüppel von ihren Mopeds geschlagen worden sein. Anschließend sollen sich drei Angreifer auf einen der Jugendlichen gesetzt und ihn gewürgt haben. Eine Frau soll den Vorfall beobachtet haben, ohne einzugreifen. Außerdem soll eine GoPro-Kamera eines Jugendlichen entwendet worden sein. Diese Schilderungen sind bislang Vorwürfe und keine gerichtlich festgestellten Tatsachen. Dennoch verdeutlicht der geschilderte Tatablauf, weshalb die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei mit erheblichem Aufwand ermitteln. Im Mittelpunkt stehen mögliche Straftaten wie schwere räuberische Erpressung, schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und versuchte Nötigung. Besonders brisant ist dabei die Frage, ob Personen aus einem Protestumfeld, das sich öffentlich für Natur- und Umweltschutz einsetzt, tatsächlich an einem gewaltsamen Übergriff auf Jugendliche beteiligt gewesen sein könnten. Ein solcher Widerspruch zwischen friedlichem Protestanspruch und den erhobenen Gewaltvorwürfen würde eine erhebliche öffentliche Diskussion auslösen. Allerdings darf aus den Ermittlungen gegen einzelne Personen keine pauschale Schuldzuweisung gegenüber sämtlichen Bewohnern oder Unterstützern des Baumcamps entstehen. Fest steht: Die Ermittlungsbehörden nehmen die Angelegenheit ernst. Für die betroffenen Jugendlichen geht es um die Aufklärung eines mutmaßlichen Gewaltdelikts, um mögliche strafrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen und um die Frage, wie eine offenbar alltägliche Fahrt mit dem Moped in eine derart gefährliche Situation geraten konnte.

Schwere Vorwürfe gegen drei Beschuldigte – Polizei durchsucht Baumhäuser und weitere Gebäude! Der Einsatz im Altdorfer Wald begann am 3. November gegen 8 Uhr morgens. Grundlage waren richterliche Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Ravensburg, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen worden waren. Die Maßnahmen richteten sich gegen drei namentlich bekannte Beschuldigte sowie möglicherweise weitere bislang unbekannte Beteiligte. Nach den veröffentlichten Informationen wird gegen einen 60 Jahre alten Mann und zwei Frauen im Alter von 51 und 74 Jahren ermittelt. Besonders auffällig ist damit auch das Alter der Verdächtigen, denn die Ermittlungen betreffen keineswegs ausschließlich junge Umweltaktivisten. Nach bisherigen Informationen sollen sich mutmaßlich beteiligte Personen zum Zeitpunkt des Vorfalls im Umfeld des Baumcamps aufgehalten haben. Ob und in welcher Form die einzelnen Beschuldigten tatsächlich an den vorgeworfenen Handlungen beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Für die eingesetzten Beamten stellte das Waldcamp eine außergewöhnliche Herausforderung dar. Die teils hoch in Bäumen errichteten Unterkünfte konnten nicht wie gewöhnliche Wohnungen durchsucht werden. Deshalb kamen speziell für Arbeiten in großen Höhen ausgebildete Polizeikräfte und entsprechende Kletterausrüstung zum Einsatz. Neben dem eigentlichen Protestlager wurden drei weitere Objekte im Landkreis Ravensburg durchsucht. Insgesamt waren damit vier Durchsuchungsobjekte betroffen. Während der Maßnahmen wurde auch die unmittelbar am Baumcamp vorbeiführende Landesstraße L 317 vollständig gesperrt. Der Großeinsatz führte zugleich zu einem politischen und gesellschaftlichen Konflikt zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Bewohnern des Waldcamps. Denn das Lager besteht bereits seit mehreren Jahren und dient dem Protest gegen einen geplanten Kiesabbau im Altdorfer Wald. Der 23-jährige Umweltaktivist Samuel Bosch, der nach eigenen Angaben seit fünf Jahren in dem Camp lebt, wies gegenüber der BILD-Zeitung darauf hin, dass die Bewohner friedlich gegen den Kiesabbau protestierten. Von den konkreten Gewaltvorwürfen wisse er nichts. Zugleich kritisierte er den Polizeieinsatz als Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Nach seiner Darstellung leben derzeit etwa zehn Demonstranten im Lager, von denen sich zu Beginn der Durchsuchung fünf vor Ort befunden hätten. Bosch berichtete außerdem von wiederkehrenden Provokationen durch Jugendliche in der Vergangenheit, darunter Vorfälle mit Feuerwerkskörpern. Ob solche Auseinandersetzungen mit dem mutmaßlichen Angriff vom September zusammenhängen, ist nicht geklärt. Polizeisprecher Oliver Weißflog, 51 Jahre alt, machte dagegen deutlich, dass der Einsatz ausschließlich der Beweissicherung diene. Die Behörden betonten ausdrücklich, dass sich die Durchsuchungen nicht gegen das als Dauerversammlung eingestufte Baumcamp als solches richteten. Eine Räumung, eine Auflösung der Versammlung oder eine Beseitigung der errichteten Baumhäuser war nach offiziellen Angaben nicht vorgesehen. Diese Unterscheidung ist entscheidend: Während die Polizei mögliche Straftaten aufklären muss, bleibt friedlicher Protest grundsätzlich durch die Versammlungsfreiheit geschützt. Der BILD-Bericht über die Razzia im Baumcampverdeutlicht allerdings, welche Brisanz ein solcher Polizeieinsatz besitzt, wenn schwere Kriminalitätsvorwürfe und eine seit Jahren bestehende Protestbewegung unmittelbar aufeinandertreffen.

Polizeieinsatz beendet – mögliche Beweismittel sichergestellt! Jetzt wächst der Druck auf eine vollständige Aufklärung. Noch am Dienstagmittag folgte die nächste wichtige Entwicklung: Die umfangreichen Durchsuchungen im Altdorfer Wald und an den drei weiteren Objekten wurden gegen 12.30 Uhr beendet. Damit dauerte der Einsatz rund viereinhalb Stunden. In einer zweiten gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ravensburg vom 3. November 2026, veröffentlicht um 12.44 Uhr, erklärten die Behörden, dass die Maßnahmen insgesamt störungsfrei verlaufen seien. Bei den Durchsuchungen seien Gegenstände gefunden worden, die für die Ermittlungen relevant sein könnten. Welche Gegenstände konkret sichergestellt wurden, welche Personen sie möglicherweise belasten und ob sich daraus weitere strafrechtliche Konsequenzen ergeben, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die Gegenstände müssen nun ausgewertet und mit den vorhandenen Aussagen sowie weiteren Ermittlungsergebnissen abgeglichen werden. Der Einsatz der spezialisierten Polizeikräfte sei wegen der schwierigen örtlichen Bedingungen notwendig gewesen. Auch die Sperrung der Landesstraße L 317 sollte nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Damit ist der unmittelbare Polizeieinsatz beendet, die strafrechtliche Aufarbeitung aber keineswegs abgeschlossen. Für die drei jugendlichen Mopedfahrer steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Verantwortlichen für den mutmaßlichen Übergriff ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden können. Für die drei namentlich bekannten Beschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Weder die Durchsuchungsbeschlüsse noch das Auffinden möglicher Beweismittel bedeuten bereits einen Schuldnachweis. Zugleich wirft der Fall grundsätzliche Fragen nach dem Umgang mit Konflikten im Umfeld von Protestaktionen auf. Wie weit darf der Streit über die Nutzung eines Waldgebietes eskalieren? Welche Verantwortung tragen die Beteiligten, wenn aus verbalen Auseinandersetzungen möglicherweise körperliche Übergriffe werden? Und wie können Behörden sicherstellen, dass das Grundrecht auf friedliche Versammlung geschützt bleibt, während zugleich mutmaßliche Gewalttaten konsequent verfolgt werden? Gerade im Altdorfer Wald, wo Umweltaktivisten seit Jahren gegen Kiesabbau protestieren, ist eine sachliche und vollständige Aufklärung von besonderer Bedeutung. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass einzelne Personen Jugendliche geschlagen, gewürgt und beraubt haben, müssten sie sich unabhängig von ihren politischen oder ökologischen Überzeugungen strafrechtlich verantworten. Sollten sich Vorwürfe dagegen als unbegründet erweisen, wäre auch dies öffentlich klarzustellen. Für Pressecop24 bleibt deshalb die entscheidende Forderung: Keine Vorverurteilung, keine pauschale Verunglimpfung friedlicher Umweltaktivisten, aber auch kein Wegsehen bei möglichen Gewalttaten gegen Jugendliche! Der Rechtsstaat muss beide Seiten schützen: das Recht auf friedlichen Protest und die körperliche Unversehrtheit aller Menschen. Die nun begonnene Auswertung der sichergestellten Gegenstände könnte darüber entscheiden, welche weiteren Schritte Staatsanwaltschaft und Polizei im Fall des mutmaßlichen Moped-Überfalls im Altdorfer Wald unternehmen. <a href=“https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6383379„>Die abschließende Polizeimitteilung</a> bestätigt jedenfalls, dass der große Durchsuchungseinsatz beendet ist. Ob aus dem Verdacht schließlich Anklagen oder gerichtliche Feststellungen werden, bleibt abzuwarten. Bis dahin gilt: Ermittlungen müssen gründlich, unabhängig und rechtsstaatlich geführt werden – ganz gleich, welche gesellschaftlichen Ziele die Beteiligten vertreten.

Quellen

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