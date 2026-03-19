RAZZIA-SCHOCK IM LANDRATSAMT! SCHMIERGELD-ALARM IN MILTENBERG – ERMITTLER GREIFEN NACH BARGELD, LUXUS-AUTOS UND GEHEIMEN AKTEN

Miltenberg steht unter Schock! Ein gewaltiger Korruptionsverdacht erschüttert jetzt das Landratsamt in Bayern. Ermittler sprechen von einem brisanten Geflecht aus mutmaßlicher Bestechung, verschobenen Aufträgen und dubiosen Vorteilen für Firmen. Im Zentrum stehen zahlreiche Verdächtige, darunter auch zwei Männer, die zur mutmaßlichen Tatzeit direkt im Landratsamt gearbeitet haben sollen. Der schwere Vorwurf: Gegen Geld und wertvolle Sachzuwendungen sollen lukrative Aufträge nicht nach Recht und Ordnung, sondern nach Kasse und Kontakt vergeben worden sein. Für Bürger und ehrliche Unternehmen ist das ein Schlag ins Gesicht – denn der Verdacht lautet, dass öffentliche Entscheidungen womöglich nicht dem Gemeinwohl dienten, sondern privaten Interessen.

Am Morgen rückten Polizei, Steuerfahndung, Zoll und IT-Forensiker mit einem Großaufgebot an und durchsuchten Wohnräume, Firmenobjekte und sogar das Landratsamt selbst. Die Fahnder suchten nach Datenträgern, Unterlagen und Beweisen für ein mögliches Korruptionsnetzwerk. Nach Angaben der Ermittler liefen die Nachforschungen bereits seit längerer Zeit, nachdem entsprechende Hinweise eingegangen waren und sich der Verdacht immer weiter verdichtet habe. Die Razzia zeigt, wie ernst die Behörden den Fall nehmen. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, könnte hier ein System aufgeflogen sein, in dem öffentliche Aufträge hinter verschlossenen Türen verschoben wurden, während am Ende nur jene profitierten, die bereit waren, für Einfluss zu zahlen.

Besonders brisant: Die Ermittler beschlagnahmten nicht nur Datenträger, sondern auch mutmaßliche Taterträge in gewaltigem Umfang. Bargeld, hochwertige Fahrzeuge und weitere Wertgegenstände wurden sichergestellt, zudem wurde das Vermögen des Hauptbeschuldigten eingefroren. Ein Mann wurde sogar vorläufig festgenommen, kam später jedoch wieder auf freien Fuß. Für Miltenberg bleibt damit ein bitterer Verdacht im Raum: Haben sich Mitarbeiter einer Behörde kaufen lassen und das Vertrauen der Bürger missbraucht? Noch gilt die Unschuldsvermutung – doch schon jetzt ist klar: Dieser Fall hat Sprengkraft und könnte für das Landratsamt zu einem echten Skandal mit verheerenden Folgen werden.

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