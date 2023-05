Recklinghausen: Frau und zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden, Tatverdächtiger in Untersuchungshaft!

Die Mordkommission hat zur Klärung der Todesumstände der 37-Jährigen Frau und ihren 5- und 7-jährigen (Alter korrigiert) Töchtern zahlreiche Vernehmungen und Umfeldermittlungen durchgeführt.

Die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren dauert noch an.

Zur Klärung der genauen Todesursachen sind nach den Obduktionen der Opfer noch weitere Untersuchungen nötig. In seiner Vernehmung zeigte sich der 35-Jährige Lebensgefährte und Vater der Kinder geständig und räumte ein, die Frau und Töchter erstickt zu haben. Als Motiv gab er vorangegangene Beziehungsstreitigkeiten zwischen ihm und der Frau an. Der 35-Jährige wurde am Donnerstag, 18.05.23 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum einer Haftrichterin am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl wegen dreifachen Totschlags gegen den 35-Jährigen erlassen. Weitere Informationen können derzeit nicht veröffentlicht werden, da der genaue Ablauf der Geschehnisse Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen ist.