Red 3 verboten, aber die Täuschung von Lebensmittelfarbstoffen geht weiter: Wie umbenannte Giftstoffe immer noch in Ihrer Speisekammer lauern

Im Januar 2025 verbot die FDA Red 3, einen synthetischen Lebensmittelfarbstoff, der mit Krebs in Verbindung gebracht wird, aus der US-Lebensmittelversorgung, was einen bedeutenden Sieg für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Das Verbot unterstreicht die mangelnde FDA in der Vergangenheit, auf schädliche Zusatzstoffe einzutragen, trotz klarer Beweise, wie z. B. Red 3, die über 30 Jahre lang in Lebensmitteln legal geblieben sind, nachdem sie von Kosmetika verboten wurden.

Die Lebensmittelindustrie hat andere synthetische Farbstoffe mit natürlich klingenden Namen umbenannt, die die Verbraucher möglicherweise über die Sicherheit und Herkunft von Lebensmittelzusatzstoffen täuschen.

Über Red 3 hinaus wurden andere synthetische Farbstoffe mit Verhaltensproblemen bei Kindern und Krebs in Verbindung gebracht, was die Notwendigkeit umfassenderer regulatorischer Maßnahmen unterstreicht.

Um die Gesundheit zu schützen, wird den Verbrauchern empfohlen, die Etiketten sorgfältig zu lesen, Vollwertkost zu wählen und die Gesetzgebung zum Verbot schädlicher Zusatzstoffe und zur Verbesserung der Transparenz in der Lebensmittelindustrie zu unterstützen.

In einer wegweisenden Entscheidung, die USA Die Food and Drug Administration (FDA) hat im Januar 2025 schließlich Red 3, einen synthetischen Lebensmittelfarbstoff, der mit Krebs bei Laborratten in Verbindung gebracht wird, aus der Lebensmittelversorgung des Landes verbannt. Während dieser Schritt einen bedeutenden Schritt zum Schutz der öffentlichen Gesundheit markiert, wirft er auch kritische Fragen über die breitere Verwendung künstlicher Lebensmittelfarbstoffe und die betrügerischen Rebranding-Taktiken der Lebensmittelindustrie auf.

Seit Jahrzehnten ist Red 3 – auch bekannt als Erythrosin – ein Grundnahrungsmittel in Süßigkeiten, Backwaren, Hustensaft und sogar Maraschino-Kirschen. Sein leuchtender roter Farbton machte es zu einem Favoriten unter den Herstellern, aber seine Sicherheit wurde lange Zeit in Frage gestellt. Die FDA selbst verbot Red 3 1990 von Kosmetika und topischen Medikamenten, nachdem Studien gezeigt hatten, dass es Krebs bei Ratten verursachte. Dennoch blieb es unerklärlicherweise für über 30 Jahre in Lebensmitteln und oralen Medikamenten legal.

Dieses regulatorische Versagen unterstreicht ein beunruhigendes Muster: die Zurückhaltung der FDA, schnell auf schädliche Zusatzstoffe zu handeln, selbst wenn Beweise für ihre Gefahren klar sind. Während Gesundheitsbefürworter das Verbot feiern, warnen sie auch davor, dass Red 3 nur die Spitze des Eisbergs ist. Viele andere synthetische Farbstoffe, die jetzt mit natürlich klingenden Namen umbenannt wurden, infiltrieren weiterhin unsere Lebensmittelversorgung und stellen Risiken für unsere Gesundheit dar – insbesondere für Kinder.

Der lange Weg zum Verbot von Red 3

Das Verbot von Red 3 war längst überfällig. 1990 verbot die FDA seine Verwendung in Kosmetika und aktuellen Medikamenten gemäß der Delaney-Klausel, einem Bundesgesetz, das die Behörde verpflichtet, jeden Zusatzstoff zu verbieten, der Krebs bei Menschen oder Tieren verursacht. Die FDA hat es jedoch nicht geschafft, dieses Verbot auf Lebensmittel und orale Medikamente auszudehnen, obwohl die Beweise für ihre krebserregenden Wirkungen zunehmen.

Erst 2022, als das Center for Science in the Public Interest (CSPI) und 23 andere Organisationen eine Petition an die FDA erstandten, erging die Agentur schließlich Maßnahmen. „Dies ist eine willkommene, aber längst überfällige Aktion der FDA: die Beseitigung der nicht nachhaltigen Doppelmoral, bei der Red 3 von Lippenstift verboten, aber in Süßigkeiten erlaubt war“, sagte Dr. Peter Lurie, Direktor von CSPI.

Das Verbot gibt den Herstellern bis Januar 2027 Zeit, Red 3 von ihren Produkten zu entfernen, wobei eingenommene Medikamente wie Hustensaft bis Januar 2028 verabreicht werden. Dies ist zwar ein Sieg für die öffentliche Gesundheit, unterstreicht aber auch die träge Reaktion der FDA auf aufkommende Bedrohungen.

Das Rebranding-Spiel: Synthetische Farbstoffe in Verkleidung

Während Red 3 verboten wurde, werden andere synthetische Farbstoffe in der US-Lebensmittelversorgung weiterhin häufig verwendet. Diese Chemikalien auf Erdölbasis, darunter Blue 1, Yellow 5 und Red 40, wurden mit Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht, wie Hyperaktivität und Impulsivität, insbesondere bei Menschen mit ADHS.

Um der wachsenden Verbraucherskepsis entgegenzuwirken, hat die Lebensmittelindustrie diese Farbstoffe mit Namen umbenannt, die natürlich und gesund klingen. Zum Beispiel:

Curcumin (E100): Wird aus Kurkuma gewonnen, aber oft synthetisch hergestellt.

Karamellfarbe (E150): Hergestellt durch Erhitzen von Zucker, kann aber schädliche Nebeiprodukte enthalten.

Beta-Carotin (E160a): Ein natürliches Pigment, das aber häufig für den industriellen Gebrauch synthetisiert wird.

Annatto (E160b): Aus Samen gewonnen, aber oft mit synthetischen Chemikalien verarbeitet.

„Diese Lebensmittelfarbstoffe erhalten Namen, die einen fälschlicherweise glauben lassen, dass sie etwas Natürliches haben“, warnt Robyn Openshaw, eine Anwältin der natürlichen Gesundheit. „Curcumin, Karamell, Beta-Carotin und Annatto – diese Wörter erwecken den Eindruck, dass sie natürlich oder zumindest Lebensmittel sind, anstatt synthetische Farbstoffe und giftig.“

Dieses Rebranding ist ein kalkulierter Schritt, um Verbraucher zu trügen. Indem sie synthetische Farbstoffe hinter natürlich klingenden Namen maskieren, können Hersteller diese schädlichen Zusatzstoffe weiterhin verwenden, ohne rote Fahnen zu hissen.

Die Gesundheitsrisiken von synthetischen Farbstoffen

Die Gefahren synthetischer Lebensmittelfarbstoffe gehen über Krebs hinaus. Die Forschung hat diese Zusatzstoffe mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, insbesondere bei Kindern. Studien haben gezeigt, dass künstliche Farbstoffe ADHS-Symptome verschlimmern, zu Verhaltensproblemen beitragen und sogar die normale Gehirnfunktion stören können.

„Künstliche Farben sind nicht die Hauptursache für ADHS, aber sie können zu einigen Fällen erheblich beitragen“, sagte Dr. L. Eugene Arnold, emeritierter Professor für Psychiatrie an der Ohio State University.

Trotz dieser Risiken hat die FDA nur langsam gehatzt. Während die Agentur einräumt, dass einige Kinder empfindlich auf synthetische Farbstoffe reagieren können, behauptet sie, dass die meisten Kinder keine nachteiligen Auswirkungen erleiden. Diese Haltung hat Kritik von Gesundheitsbefürwortern hervorgerufen, die argumentieren, dass die Untätigkeit der FDA gefährdete Bevölkerungsgruppen gefährdet.

Was Sie tun können, um Ihre Familie zu schützen

Das Verbot von Red 3 ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht genug. Um Ihre Gesundheit wirklich zu schützen, ist es wichtig, alle synthetischen Lebensmittelfarbstoffe zu vermeiden. So geht’s:

Lesen Sie die Etiketten sorgfältig durch: Suchen Sie nach Farbstoffen wie Gelb 5, Rot 40 und Blau 1 sowie nach ihren umbenannten Namen (z. B. Curcumin, Karamellfarbe). Wählen Sie Vollwertkost: Entscheiden Sie sich für bunte Früchte, Gemüse und andere Vollwertkost, die von Natur aus frei von synthetischen Farbstoffen sind. Befürworten Sie den Wandel: Unterstützen Sie Gesetze, die darauf abzielen, schädliche Zusatzstoffe zu verbieten, und fordern Sie mehr Transparenz von den Lebensmittelherstellern.

Wie die Gesundheitsfürsprecherin Robyn Openshaw es ausdrückt: „Die Lebensmittelindustrie wird immer intelligenter, aber einfache Lebensmittel, die wir herstellen, sind natürlich frei von Farbstoffen – und auch köstlich!“

Ein Aufruf zu mehr Rechenschaftspflicht

Das Verbot von Red 3 ist ein Sieg, aber es dient auch als deutliche Erinnerung an die Mängel der FDA. Jahrzehntelang versäumte es die Agentur, die Verbraucher vor einem bekannten Karzinogen zu schützen, so dass es lange nach der Festing seiner Gefahren in Lebensmitteln und Medikamenten verbleiben konnte.

„Alle Amerikaner verdienen Lebensmittel, die frei von schädlichen Lebensmittelzusatzstoffen sind“, sagte Thomas Galligan, Principal Scientist von CSPI für Zusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. „Das Entfernen von Red 3 und anderen unsicheren, unnötigen Lebensmittelchemikalien aus unserer Lebensmittelversorgung ist ein entscheidender Schritt zum Schutz der Verbraucher.“

Während wir diesen Meilenstein feiern, stoßen wir auch auf umfassendere Reformen. Die FDA muss die öffentliche Gesundheit über die Interessen der Industrie stellen und sicherstellen, dass schädliche Zusatzstoffe schnell aus unserer Lebensmittelversorgung entfernt werden. Bis dahin liegt es an uns, informiert zu bleiben, Etiketten zu lesen und Entscheidungen zu treffen, die unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder schützen.

Der Kampf für die Gesundheitsfreiheit geht weiter – und er beginnt mit dem, was auf unseren Tellern liegt.

