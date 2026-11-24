Symbolfoto – Bild KI-generiert

Rees – Kinder einer Kindertagesstätte in Rees-Haldern haben am Montag, 23. November, an einem Spielgerüst einen Schädel gefunden. Die Kreispolizeibehörde Kleve ermittelt. Eine schriftliche Mitteilung vom Nachmittag des Fundtages nannte den Fund bereits einen menschlichen Schädel, stellte aber klar, dass Echtheit und Alter noch geprüft werden. Am Dienstag sagte die Polizei, der Schädel stamme wahrscheinlich von einem Menschen und werde in der Gerichtsmedizin in Duisburg untersucht. Zwei Personen, die nach Kameraaufnahmen der Einrichtung den Schädel über den Zaun geworfen haben sollen, sucht die Polizei zunächst als Zeugen. Herkunft und Motiv sind ungeklärt. BILD spricht von einem „Gruselfund“ und einem Menschen-Schädel neben einem Klettergerüst. Mehrere dieser Zuspitzungen hält die Prüfung nur teilweise.

Stand: 18:42 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom Dienstag, 15:59 Uhr, über den Fund in Rees am Niederrhein. Die erste amtliche Quelle ist eine Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Kleve vom Montag, 23. November, 14:40 Uhr, übermittelt über Presseportal. Darin heißt es wörtlich, in einer Kindertagesstätte in Rees-Haldern sei am Montag an einem Spielgerüst ein menschlicher Schädel aufgefunden worden. Zugleich teilt die Behörde mit, die Untersuchungen zur Echtheit dieses Schädels und zum möglichen Alter seien aufgenommen und noch nicht abgeschlossen. Auch die Umstände, wie und warum dieser Schädel dorthin gekommen sei, seien Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Name der Einrichtung, die Adresse und die Namen der Kinder stehen in der Mitteilung nicht. Eine eigene schriftliche Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Kleve oder der Stadt Rees lag bei Abschluss dieser Prüfung nicht vor.

Am Dienstag präzisierte die Polizei den Stand gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und dem WDR. Der Schädel stamme wahrscheinlich von einem Menschen und solle in der Gerichtsmedizin in Duisburg untersucht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und den Fund der Rechtsmedizin übergeben, sagte der Sprecher der Kreispolizei, Stefan Sparberg, dem WDR. In einem von dem Sender wiedergegebenen Satz der Fachleute des zuständigen Kommissariats heißt es, der Schädel werde „vermutlich echt sein – vermutlich“. Das ist eine vorläufige Einschätzung, keine abgeschlossene gerichtsmedizinische Feststellung. BILD macht daraus, die Kripo glaube, der Schädel sei „höchstwahrscheinlich menschlich“. Die amtliche Sprache ist vorsichtiger. Eine später in der Rheinischen Post aufgetauchte Formulierung, die Kripo sei sich „zu 99 Prozent sicher“, findet sich in der schriftlichen Pressemitteilung und in den von dpa und WDR wiedergegebenen Sprecherzitaten nicht und wird hier nicht als amtliche Zahl übernommen.

Wo genau der Schädel lag, ist in den Berichten nicht einheitlich. Die Polizei schreibt von einem Spielgerüst. BILD macht daraus ein Klettergerüst, an dem der Knochen „neben“ dem Gerät gelegen habe. Der WDR spricht von einem Fund in einem Spielgerät und zeigt dazu ein Foto des Außengeländes mit einer Schaukel hinter einem Zaun mit Hinweis auf Videoüberwachung. Die Rheinische Post berichtet, Kinder hätten den Schädel am Montagmorgen in einer Nestschaukel entdeckt und ihn den Erzieherinnen gebracht, in der Annahme, es handle sich um entsorgte Halloween-Deko. Das „Klettergerüst“ von BILD ist also eine Zuspitzung, die die schriftliche Polizeimitteilung so nicht trägt. Sicher ist nur: Der Fundort liegt auf dem Außengelände einer Kita in Rees-Haldern an einem Spielgerät. Den Namen der Einrichtung und die Straße nennen wir hier nicht, obwohl Lokalmedien sie bereits veröffentlicht haben. Es geht um einen Ort, an dem Kinder betreut werden.

Wer den Schädel dorthin gebracht haben soll, ist der zweite strittige Punkt. Gegenüber dpa erklärte die Polizei am Dienstag, sie suche vor allem zwei Personen als Zeugen. Sie sollen nach Kameraaufnahmen der Kita den Schädel am Montag über den Zaun zum Außengelände geworfen haben. BILD übernimmt das als feststehende Tatsache und schreibt, die Überwachungskamera habe aufgezeichnet, wie zwei Personen den Kopf am Montag über den Zaun geworfen hätten. Schon das Wort „Kopf“ ist ungenau: Es geht um einen Schädel, nicht um einen frischen Fund mit Weichteilen. Und die Montagsangabe ist nicht unwidersprochen. Die Leiterin der Einrichtung sagte dem WDR, die Aufnahmen zeigten, dass der Schädel bereits am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr über den Zaun geworfen worden sei. Weil es am Freitag stark geregnet habe, seien die Kinder im Gebäude geblieben und hätten den Fund erst am Montag entdeckt. Die Eltern seien informiert, die Kinder hätten die mögliche Echtheit nicht erkannt. Diese Darstellung der Leiterin und die Montagsversion der Polizei gegenüber dpa stehen nebeneinander. Welche Uhrzeit die ausgewerteten Bilder tatsächlich zeigen, ist öffentlich nicht abschließend belegt.

Der Sprecher riet den beiden Männern laut WDR, sich zu melden, bevor die Polizei sie ermittelt hat. Offiziell bleibt es bei der Suche nach zwei Personen als Zeugen, nicht bei einem ausermittelten Tätervorwurf. Eine Anklage oder ein öffentlicher Haftbefehl liegt nicht vor. Die Unschuldsvermutung gilt. Ob es sich um Männer handelt, steht so in der WDR-Wiedergabe des Sprechers; die dpa-Formulierung lautet „zwei Personen“. Namen, Alter oder Wohnort der Gesuchten sind nicht bekannt. Wer diese Personen anhand von Gerüchten in Chatgruppen identifizieren zu können glaubt, hat dafür keine amtliche Grundlage.

Zur Herkunft des Schädels gibt die Polizei nur Hypothesen aus. Woher er stammt und warum er über den Zaun geworfen wurde, sei weiter Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise handle es sich um sterbliche Überreste eines im Krieg getöteten Soldaten, sagte ein Sprecher. Rees war im Zweiten Weltkrieg heftig umkämpft. Bei Deichbau- und Stromleitungsarbeiten seien in der Region schon mehrfach Skelette gefunden worden. Dieser Zusammenhang ist eine Einordnung der Ermittler, kein nachgewiesener Ursprung des jetzigen Fundes. Gegenüber dem WDR nannte Sparberg zusätzlich die Möglichkeit eines Diebstahls, also einer Grabschändung, und ein Soldatengrab im Wald als denkbaren Fundort – ausdrücklich nur, sollte sich die Echtheit bestätigen. Auch nach Jahrzehnten könne die Polizei noch Schicksale aufklären. Das bleibt Vermutung. BILD erwähnt die Kriegshypothese, lässt die von dem Sprecher gegenüber dem WDR genannte Alternative der Grabschändung aber weg. Beides ist unbewiesen.

Weitere Einzelheiten zur Beschaffenheit des Fundes stehen nicht in der schriftlichen Mitteilung, wohl aber im WDR-Gespräch mit dem Polizeisprecher. Demnach fehle der Unterkiefer. Die Farbe sei bereits dunkler, der Schädel wahrscheinlich schon älter. Das stützt eher die These eines historischen Überrests als die eines aktuellen Tötungsdelikts. Es ersetzt aber nicht die Untersuchung in Duisburg. Solange die Gerichtsmedizin Echtheit, Alter und mögliche Hinweise auf die Herkunft nicht abgeschlossen hat, ist jede feste Zuschreibung verfrüht. Ebenso verfrüht wäre der Umkehrschluss, es könne sich um keinen neueren Fall handeln. Genau deshalb ermittelt die Kripo weiter.

BILD rahmt den Vorgang als „Gruselfund auf dem Kinderspielplatz“ und lässt Kinder zunächst an einen „makabren, verspäteten Halloween-Scherz“ glauben. Dass die Kinder den Fund zunächst für einen Scherz oder für Dekoration hielten, deckt sich mit Angaben der Polizei gegenüber dpa und mit der Schilderung der Leiterin gegenüber dem WDR. Das Wort „Grusel“ ist Boulevard, keine amtliche Kategorie. Es beschreibt das Gefühl, das ein solcher Fund auslöst, sagt aber nichts über Straftatbestand, Motiv oder Alter des Schädels. Ebenso wenig folgt aus dem Ort automatisch ein Angriff auf die Einrichtung. Die Polizei beschreibt bisher einen Fund und die Suche nach Zeugen, die den Gegenstand über einen Zaun gebracht haben sollen. Ob daraus später ein Verfahren wegen Störung der Totenruhe, Diebstahls oder eines anderen Delikts wird, ist offen.

Auffällig bleibt die Spannung in der ersten amtlichen Meldung selbst. Schon am Montag schrieb die Polizei von einem menschlichen Schädel und stellte im selben Text fest, die Echtheit sei noch nicht geklärt. Das ist kein Widerspruch im engeren Sinn, aber es erklärt, warum Überschriften am Dienstag bereits Gewissheit suggerieren, während die Untersuchung in Duisburg noch läuft. Eine zweite schriftliche Pressemitteilung der Kreispolizei zu den neuen Erkenntnissen war am Dienstagnachmittag auf den üblichen Kanälen nicht auffindbar. Die zusätzlichen Angaben stammen aus Gesprächen des Sprechers mit dpa und WDR. Solange kein neuer schriftlicher Bericht vorliegt, bleiben diese mündlichen Auskünfte der belastbare, aber vorläufige Stand.

Lokalmedien berichten zudem, die Einrichtung liege an einem öffentlichen Weg, den Unbekannte offenbar genutzt hätten, und der Fund sei am Montag bereits in Chatgruppen der Ortschaft Thema gewesen. Das erklärt, warum sich die Nachricht schnell verbreitet hat. Es ersetzt keine Identifizierung der zwei gesuchten Personen und keine Herkunftsanalyse des Schädels. Für die Bewertung zählt, was Polizei und Rechtsmedizin belegen, nicht was in Gruppenchats kursiert. Solange kein neuer schriftlicher Polizeibericht oder eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft vorliegt, bleibt der Stand der vom Sprecher und von dpa wiedergegebenen Dienstagsangaben: wahrscheinliche menschliche Herkunft, offene Echtheits- und Altersprüfung in Duisburg, zwei gesuchte Zeugen, ungeklärte Herkunft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Schädel auf einem Kinderspielplatz ist ein schwerer Vorgang, gerade weil Kinder ihn gefunden haben. Genau deshalb braucht es kühle Sprache. Wer aus einem noch nicht abgeschlossenen Fund sofort eine Gruselgeschichte mit feststehendem Täter macht, schadet den Ermittlungen und den Familien vor Ort.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Unschuldsvermutung gilt auch, wenn eine Kamera zwei Personen am Zaun zeigt. Zeugen sind keine Verurteilten. Ebenso ist ein möglicher Kriegsüberrest keine entlastende Ausrede, sondern nur eine von mehreren Hypothesen. Beides muss nebeneinander stehen, bis die Rechtsmedizin spricht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Den Namen einer Kita und die Straße öffentlich zu wiederholen hilft niemandem, außer der Neugier. Die Kinder brauchen Schutz, nicht eine Landkarte ihres Spielplatzes. Und wenn Polizei und Einrichtungsleitung beim Zeitpunkt des Überwerfens voneinander abweichen, gehört dieser Widerspruch in den Text, statt eine Version als Fakt zu verkaufen.

Verbreiten Sie keine Gerüchte über die gesuchten Personen und warten Sie die Untersuchung der Gerichtsmedizin ab. Mehr Einordnungen auf unserem Telegram-Kanal.

Quellen:

Kreispolizeibehörde Kleve – Pressemitteilung vom 23. November 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6396312

WDR – Ermittlungen nach Schädelfund in Kita in Rees-Haldern: https://www1.wdr.de/nrw/niederrhein/kreis-kleve/rees-kita-schaedel-polizei-100.html

dpa / Tagesspiegel – Kinder entdecken wohl menschlichen Schädel auf Kita-Gelände: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/dpa-kinder-entdecken-wohl-menschlichen-schadel-auf-kita-gelande-16321077.html

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