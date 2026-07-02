REGIERUNG MERZ MIT DREISTER STEUER-LÜGE!

Wie uns die da oben jetzt eiskalt abzocken!

Große Versprechen, gigantische Ankündigungen und am Ende bleibt für die fleißigen Bürger in unserem Land wieder einmal absolut gar nichts übrig außer purer Frust. Die Regierungsspitze feiert ihr neues Reformpaket als den ganz großen Wurf für den wirtschaftlichen Aufschwung, doch hinter den Kulissen brennt der Baum lichterloh. Anstatt den hart arbeitenden Menschen endlich die versprochene, spürbare finanzielle Erleichterung zu bringen, entpuppt sich das hochgelobte Werk der Koalition bei genauerem Hinsehen als eine absolute Luftnummer, bei der wesentliche Teile der Bevölkerung schlichtweg komplett ignoriert werden. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Spitzenpolitiker die entscheidenden Fakten überhaupt nicht parat haben und wichtige Gruppen wie Singles oder kinderlose Paare in ihrer Rechnung gar nicht erst auftauchen, weshalb selbst unabhängige Prüfer fassungslos abwinken müssen.

Beim Bund der Steuerzahler platzt den Verantwortlichen angesichts dieser politischen Nebelkerzen endgültig der Kragen, und dort wird Klartext gesprochen, der den Mächtigen in den Prachtbauten der Hauptstadt ordentlich in den Ohren dröhnen dürfte. Von den angepriesenen Entlastungen bleibt nach Abzug aller ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Anpassungen, zu denen die Staatsführung beim Existenzminimum und beim Kindergeld rechtlich sowieso gezwungen ist, kaum ein nennenswerter Cent an echter, zusätzlicher Hilfe hängen. Das gesamte Konstrukt ist in Wahrheit eine Mogelpackung, die den Bürgern Sand in die Augen streuen soll, während die Betroffenen in Wahrheit nach Strich und Faden veräppelt werden, da gleichzeitig an ganz anderen Stellen heimlich an der Belastungsschraube gedreht wird.

Die Wutwelle erfasst folgerichtig auch die politische Konkurrenz, die angesichts dieses schamlosen Vorgehens regelrecht auf die Barrikaden geht und von einem historischen Armutszeugnis für die verantwortlichen Minister spricht. Während den Menschen das Blaue vom Himmel über vermeintliche Erleichterungen erzählt wird, müssen viele Geringverdiener durch steigende Abgaben im Hintergrund am Ende des Monats sogar noch draufzahlen, was Kritiker als dreiste Täuschung und den Versuch verurteilen, die gesamte Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Wer den Steuerzahlern mit einer derart unseriösen Kommunikation entgegentritt und die massiven Mehrbelastungen einfach verschweigt, der riskiert nach Ansicht der fassungslosen Opposition zu Recht die Quittung an der Wahlurne.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24