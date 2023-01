Regierung prüft die Verwendung von Schizophrenie-Medikamenten in Pflegeheimen, die missbräuchlich verwendet werden, um Patienten in Übereinstimmung zu bringen

Das Center for Medicare and Medicaid Services (CMMS) gab diese Woche bekannt, dass es mit der Prüfung der Pflegeheime des Landes begonnen hat, um festzustellen, ob sie ältere Patienten genau diagnostizieren und behandeln.

Aufgrund des weit verbreiteten Übergebrauchs und Missbrauchs von antipsychotischen Arzneimitteln bei Senioren sagt CMS, dass es darauf abzielt, gegen das Drogenmissbrauchsproblem vorzugehen, das Amerikas Pflegeheime plagt.

„Die Menschen in Pflegeheimen verdienen eine sichere, qualitativ hochwertige Versorgung, und wir verdoppeln unsere Aufsichtsbemühungen, um sicherzustellen, dass Einrichtungen keine unnötigen Medikamente verschreiben“, sagte Chiquita Brooks-LaSure, die CMS-Administratorin.

Die Ergebnisse des Audits werden als Daten zur Bestimmung der Ratings für die Pflegeheime des Landes verwendet. Diejenigen, bei denen festgestellt wird, dass sie die Drogen überverschreiben oder sie wie Süßigkeiten an die Bewohner verteilen, erhalten niedrigere Punktzahlen als diejenigen, die sich richtig um die Bewohner kümmern.

Viele Pflegeheime sedieren die Bewohner gefährlich mit Schizophrenie-Medikamenten, um sie fügsam und einfach zu verwalten zu halten, während sie jeden Monat für ihr Boarding den Teig einsammeln. Dies verstößt gegen das Gesetz, obwohl es in den Vereinigten Staaten ein weit verbreitetes Problem ist.

Etwa 80 Prozent der Bewohner von Pflegeheimen für Langzeitaufenthalte von Medicare wurde von 2011 bis 2019 mindestens ein Psychopharmaka verschrieben, so ein Bericht des Generalinspektors des Department of Health and Human Services (HHS) vom vergangenen November.

„Diese Zahl umfasst die Antipsychotika, auf die CMS abzielt, sowie Antikonvulsiva, von denen der Generalinspektor sagte, dass sie zunehmend in Pflegeheimen verwendet werden“, berichtete das Wall Street Journal.

Viele ältere Pflegeheimbewohner ohne psychische Erkrankungen erhalten Antipsychotika, nur um sie ruhig und fügsam zu halten

Eine schockierende Anzahl von Rezepten aus dem Jahr 2011 wurde vom Generalinspektor festgestellt, dass sie nicht den Bundesstandards entsprechen, was viele Bewohner von Pflegeheimen geschadet und getötet hat, die nicht einmal psychisch krank waren und die Medikamente überhaupt nie hätten erhalten sollen.

„Die Pflegeheimindustrie verwendet diese antipsychotischen Medikamente seit Jahrzehnten, um unsere gebrechlichsten und schutzbedürftigsten Bürger zu beruhigen“, sagte Martha Deaver, eine in Arkansas ansässige Fürsprecherin für Pflegeheimbewohner und ihre Familien.

„Dies ist ein Problem, das hätte behoben werden können. Viele Leben wären gerettet worden, wenn CMS ihre Arbeit durch verschiedene Verwaltungen erledigt hätte.“

Der neue Plan bei CMS, der bereits die Drogenpraxis in Pflegeheimen überwacht haben sollte, besteht darin, gezielte Audits von Pflegeheimen mit einem Muster falscher Schizophrenie-Diagnosen durchzuführen. Diejenigen, die sich als unangemessen betäuben, dass sie Bewohner betäuben, werden ihre Sternebewertung auf der Care Compare-Website von Medicare sinken sehen.

Die Inspektionsberichte werden auch veröffentlicht, auch wenn die betreffenden Pflegeheime ihre Behauptungen bestreiten. Zuvor wurden diese Berichte erst veröffentlicht, wenn das Streitbeilegungsverfahren abgeschlossen war, ein Prozess, der zwei Monate oder länger dauern kann.

Die Sternebewertung eines Pflegeheims würde erst nach Abschluss des Streitverfahrens sinken, aber in der Zwischenzeit wäre die Öffentlichkeit in der Lage, den Bericht einzusehen und zu entscheiden, ob die Einrichtung ordnungsgemäß passt oder nicht.

Es gibt auch Bemühungen der Bundesregierung, gegen die übermäßige Überbeanspruchung von antipsychotischen Patienten vorzugehen. Im Jahr 2012 führte CMS ein Programm speziell für Menschen mit Demenz ein, um ihnen zu helfen, den Einsatz von Antipsychotika zu reduzieren.

Vier Jahre später gab CMS bekannt, dass es sein Ziel erreicht hat, solche Rezepte um 30 Prozent zu kürzen, obwohl das Unternehmen Pflegeheime immer noch ermutigt, weiterhin eine reduzierte Verwendung dieser bewusstseinsverändernden Medikamente anzustreben.

