Reichelsheim: Polizisten mit Macheten gedroht und Wohnung zerlegt!!

Gegen 22:50 Uhr erhielt die Polizeistation Friedberg am Donnerstag (07.11.2024) Mitteilung über einen Randalierer in einem Haus in der Kleiststraße in Reichelsheim. Vor Ort trafen zwei Streifen auf die Mitteilerin. Sie schilderte, dass ihr 52-jähriger Mann alkoholisiert sei und Inventar der Wohnung zerstöre. Die Beamten sprachen den Mann durch die verschlossene Wohnungstür an. Trotz Aufforderung öffnete der 52-Jährige die Tür nicht. Als die Polizisten die Wohnungstür mit dem Schlüssel der Frau aufschlossen und öffneten, stand ihnen der Mann mit zwei erhobenen Macheten gegenüber. Die Aufforderungen, die Macheten fallen zu lassen, ignorierte er. Trotz Androhung des Einsatzes des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) bewegte sich der Mann weiter auf die Beamten zu, sodass diese den Taser einsetzten und den Reichelsheimer dadurch stoppten. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Im Laufe des Freitagvormittags wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und kam ins Gewahrsam der Polizeistation Friedberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wird der 52-Jährige am Freitagnachmittag (08.11.2024) beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Polizeipräsidium Mittelhessen