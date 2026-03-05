REIFEN-ALARM AUF DEUTSCHLANDS STRASSEN! DIE „SIEBEN-GRAD-LÜGE“ – WANN AUTOFAHRER WIRKLICH WECHSELN SOLLTEN

Jahr für Jahr wiederholt sich im Frühjahr und im Herbst das gleiche Ritual auf Deutschlands Straßen: Autofahrer stehen vor der Frage, wann der richtige Zeitpunkt für den Reifenwechsel ist. Jahrzehntelang predigten Reifenhersteller eine scheinbar einfache Regel: Sobald die Temperaturen über sieben Grad steigen, sollen Winterreifen runter und Sommerreifen drauf. Doch Experten schlagen jetzt Alarm und sprechen von einer alten Marketing-Erzählung der Reifenindustrie. AUTO BILD nennt diese Regel sogar offen die „Sieben-Grad-Lüge“. Der Vorwurf: Mit dieser einfachen Temperaturgrenze sei über Jahre ein künstlicher Druck aufgebaut worden, um möglichst viele Winterreifen zu verkaufen. Denn die Realität auf Deutschlands Straßen ist deutlich komplizierter als eine simple Zahl.

Tatsächlich hängt die Sicherheit auf der Straße von viel mehr Faktoren ab als nur von der Außentemperatur. Entscheidend ist vor allem der Zustand der Fahrbahn – und der kann sich je nach Wetterlage dramatisch unterscheiden. Bei Frost haben Winterreifen nahezu immer Vorteile, weil ihre weichere Gummimischung auch bei Kälte flexibel bleibt. Selbst bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kann es auf feuchten Straßen gefährlich werden. Besonders tückisch sind Brücken, schattige Waldstücke oder feuchte Senken: Dort kann sich Glätte bilden, obwohl das Thermometer eigentlich Plusgrade zeigt. Wer hier zu früh auf Sommerreifen umsteigt, riskiert längere Bremswege und weniger Kontrolle über das Fahrzeug.

Doch sobald Straßen trocken und dauerhaft wärmer werden, drehen sich die Vorteile um. Sommerreifen bieten auf trockener Fahrbahn deutlich mehr Grip, kürzere Bremswege und stabileres Kurvenverhalten. Auch der Spritverbrauch kann sinken, weil Sommerreifen weniger Rollwiderstand haben. Experten empfehlen deshalb keinen starren Kalendertermin, sondern einen einfachen Praxistest: Wer morgens auf seiner gewohnten Strecke unterwegs ist, kann an einem trockenen Tag kurz anhalten und den Asphalt prüfen. Fühlt sich die Fahrbahn trocken und deutlich wärmer an, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass Sommerreifen jetzt die bessere Wahl sein könnten. Für Autofahrer, die wenig unterwegs sind oder in Regionen ohne viel Schnee leben, bieten außerdem moderne Ganzjahresreifen eine praktische Alternative – sie erreichen zwar nicht die Spitzenleistung spezialisierter Reifen, können aber für viele Alltagsfahrer ausreichend Sicherheit liefern.

