RENTEN-SCHOCK! MERZ-ANSAGE LÄSST DEUTSCHLAND BEBEN – ARBEIT LOHNT SICH BALD NICHT MEHR?

Ergo: mit 55 wäre es jetzt angebracht zu sagen: Ich geh in Rente! Aber für zehn Jahre erst mal auf Staatskosten Urlaub machen! Herzlichen Glückwunsch, Deutschland! Wer Altparteien wählt, wählt Armut.

Ein Satz sorgt für Aufruhr im ganzen Land: Friedrich Merz spricht offen davon, dass die Rente künftig nur noch eine Art Basisabsicherung sein werde. Für viele klingt das wie ein politisches Erdbeben. Jahrzehntelang galt die gesetzliche Rente als Versprechen für ein Leben in Würde nach harter Arbeit. Doch jetzt wächst die Angst, dass dieses Versprechen bröckelt. Wer heute mitten im Berufsleben steht, fragt sich plötzlich: Wofür das alles, wenn am Ende kaum mehr bleibt als das Existenzminimum?

Immer mehr Bürger rechnen nach – und kommen zu einem bitteren Ergebnis. Wer früh aussteigt und auf staatliche Unterstützung setzt, könnte am Ende kaum schlechter dastehen als jemand, der bis zum Schluss arbeitet. Diese Wahrnehmung sorgt für Frust und Wut. Die Frage steht im Raum, ob sich Leistung überhaupt noch lohnt oder ob das System falsche Anreize setzt. Der Gedanke, jahrelang zu arbeiten und am Ende kaum besser dazustehen als jemand ohne Einzahlung, trifft viele ins Mark und erschüttert das Vertrauen in die soziale Ordnung.

Auch die private Altersvorsorge gerät ins Kreuzfeuer der Kritik. Viele befürchten, dass zusätzliche Rücklagen später angerechnet oder mehrfach belastet werden könnten, sodass vom Ersparten kaum etwas übrig bleibt. Das Gefühl wächst, dass man doppelt zahlt und am Ende doch leer ausgeht. Die Debatte wird schärfer, die Sorgen größer. Deutschland steht vor einer heiklen Frage: Wie gerecht ist ein System, das bei vielen den Eindruck hinterlässt, dass sich Einsatz und Verzicht am Ende nicht auszahlen?

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