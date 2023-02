Rentenproteste: Frankreich geht sehenden Auges in die Pleite!

Dass ihr Staat ohne Rente mit 64 – noch immer weniger als in vielen anderen Staaten – auf den Bankrott zusteuert, interessiert viele Franzosen so wenig wie die Tatsache, dass immer weniger Beitragszahler einem Rentner gegenüberstehen. Sie verweisen, angespornt von den Sozialisten, die wieder Morgenluft wittern, darauf, dass sie während ihres Berufslebens mehr arbeiten würden als etwa ihre Nachbarn jenseits des Rheins. Das mag nicht falsch sein. So wenig wie der Hinweis auf den Jugendwahn in der Wirtschaft, der dazu führt, dass viele Betriebe ältere Arbeitnehmer vorzeitig aufs Altenteil schicken. Das jedoch ändert nichts an der zunehmenden Schieflage der Rentenkassen und der Staatsfinanzen. Scheitert Emmanuel Macron mit seiner Reform, steuert das Land auf die Pleite zu.