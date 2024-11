Jetzt, da Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wiedergewählt wurde, ist Robert F. Kennedy Jr. bereit, Bill Gates, Tony Fauci und alle anderen Big Pharma-Führungskräfte, die sich mit den Medien verschworen haben, einzusperren, um die hässliche Wahrheit über die „Impfstoffe“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) zu zensieren.

Jeder dieser Big Pharma-Hacks ging davon aus, dass Kamala Harris gewinnen und das Ganze unter den Teppich kehren würde. Jetzt, da Trump ein zweites Mal sein Amt antritt, kandidieren viele von ihnen um Deckung.

Kennedy half, Beweise zu graben, die zeigen, dass COVID-Injektionen eher Biowaffen als ehrliche Medizin sind. Ihr Ziel war es unter anderem, die breite Öffentlichkeit krank zu machen und gleichzeitig die Bevölkerung zu reduzieren und den Grundstein für den globalen medizinischen Faschismus zu legen.

Gates pumpte Milliarden von Dollar in die Produktion der Operation Warp Speed-Schürfe, für die der Kongress und die Trump-Regierung mit dem PREP-Gesetz den Weg geebnet haben. Da Gates kürzlich auch 50 Millionen Dollar für die Kamala-Kampagne finanziert hat, will Kennedy, dass er zahlt.

„[Bill Gates] wurde in den Niederlanden angeklagt, weil er die Öffentlichkeit über den COVID-19-Impfstoff belogen hat„, sagte Kennedy letzten Monat. „Und er wird vor Gericht gehen müssen.“

„Glaubst du, dass er hier in den Vereinigten Staaten von Amerika vor Gericht gehen will? Glauben Sie, dass dies einer der Gründe ist, warum er sich entschieden hat, Kamala Harris 50 Millionen Dollar zu geben?“

(Verwandt: Wussten Sie, dass Donald Trump der erste US-Präsident ist, der drei Wahlen gewinnt, aber nur zwei nicht aufseine Aufsende Amtszeiten abdient?)

Es gibt immer noch Gerechtigkeit in den Niederlanden

Ähnlich wie die Niederlande auch vor dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) in Bezug auf die Israel-Gaza-Situation zu tun versuchen, will das dortige Rechtssystem Gates auch für das, was er während COVID getan hat, zur Rechenschaft ziehen.

Gates versucht zu argumentieren, dass der Richter in den Niederlanden, der ihn verfolgt, keine Zuständigkeit hat, aber es wurde immer noch ein Urteil erlassen, das mit einem aus den USA im August übereinstimmt, das es Kennedy erlaubt, das Biden-Regime zu verklagen, weil es Social-Media-Unternehmen unter Druck gesetzt hat, wahrheitsgemäße Informationen über COVID-Injektionen zu zensieren.

„Das Gericht stellt fest, dass Kennedy wahrscheinlich mit seiner Behauptung Erfolg haben wird, dass die Unterdrückung der veröffentlichten Inhalte durch Handlungen von Angeklagten der Regierung verursacht wurde, und es besteht ein erhebliches Risiko, dass er in naher Zukunft eine ähnliche Verletzung erleiden wird“, sagte U.S. Bezirksrichter Terry Doughty aus Louisiana in seinem August-Urteil zugunsten von Kennedys Position.

Kim Rosenberg, General Counsel der Children’s Health Defense (CHD), lobte Richter Doughty für die „sorgfältige und klare“ Analyse des Gesetzes und der Fakten bei der Anwendung „des Rahmens aus den USA“. Die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Murthy v. Missouri in Bezug auf das Stehen.“

„Das Gericht stellte auch fest zu den Gunsten der Kläger fest, dass die Kläger nicht auf direkte Zensuransprüche zusätzlich zu den Ansprüchen der Zuhörer verzichtet hatten – und tatsächlich bejahend erhoben hatten.“

Wie Gates versucht Fauci verzweifelt, der Gerechtigkeit zu entgehen, obwohl er viele „verdorbene Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ begangen hat, um eine Medienquelle zu zitieren.

„Neben dem Drängen auf den tödlichen Impfstoff zwang Fauci auch Menschen, die mit AIDS infiziert sind, seine tödliche Droge AZT einzunehmen, was zum Tod von über 300.000 Menschen führte“, berichtete Disswire.

„RFK, der bald zum Gesundheitsminister unter Präsident Donald Trump ernannt wird, schwor auch, das gesamte Team des National Institute of Health (NIH) zu entlassen und Fauci einzusperren.“

Zusätzlich dazu, Amerika wieder gesund zu machen, sagte Kennedy in einer kürzlichen Rede über Trump auch, dass der neue gewählte Präsident ein Präsident sein wird, „der uns vor dem Totalitarismus schützen wird“.

