RFK Jr. sagt, dass das DOJ unter Trump RICO-Untersuchungen zu Absprachen zwischen medizinischen Gremien, medizinischen Zeitschriften und Big Pharma einleiten wird

Bei einer kürzlichen Turning Point PAC “Healthy Again”-Veranstaltung wurde Robert F. Kennedy Jr. von einem Mitglied des Publikums gefragt, ob er mit dem Konzept einverstanden ist, die Presidential Reorganization Authority zu nutzen, um neue parallele Bundesgesundheitsbehörden zu schaffen, um das zu tun, was die bestehenden weigern oder nicht tun. Kennedy antwortete, indem er enthüllte, dass er unter Donald Trump viel größere Pläne hat, die bestehenden Agenturen so zu reparieren, dass sie für We the People und nicht für die große Industrie arbeiten.

Die junge Dame, die die Frage stellte, sagte Kennedy, dass der Präsident im Rahmen der Presidential Reorganization Authority die Befugnis hat, Agenturen der US-Bundesregierung durch Präsidialrichtlinie zu spalten, zu konsolidieren, abzuschaffen oder zu schaffen, die parallel zu den bestehenden arbeiten. Unter diesen neuen Systemen kann eine echte Patientenversorgung erbracht werden, die die bestehenden Systeme obsolet machen wird, erklärte sie. So hat Kennedy geantwortet:

“Meine ursprüngliche Neigung wäre nicht, eine neue Agentur zu gründen. Meine anfängliche Neigung wäre, das Justizministerium und die moralische Autorität des Amtes zu nutzen. Aber auch, wissen Sie, das Justizministerium sollte sofort die Untersuchung der medizinischen Gremien und die Absprachen zwischen der Pharmaindustrie und den medizinischen Gremien, die diese Ärzte, die tatsächlich versuchen, Patienten zu heilen und versuchen, sie zu behandeln, entlizenzieren.”

Trump, RFK Jr. planen, “die Art und Weise zu ändern, wie Geschäfte bei NIH gemacht werden”

Kennedy fuhr in seiner Antwort fort, zu enthüllen, dass er, wenn er unter Trump ins Amt gewählt wird, plant, dass das Justizministerium auch die medizinischen Zeitschriften anruft, die von der Pharmaindustrie korrumpiert sind, und ihnen erklärt, dass sie alle strafrechtlichen und zivilen RICO-Maßnahmen ausgesetzt sein werden, wenn sie der Welt nicht beweisen, dass sie aufhören werden, Studien zu veröffentlichen, die die grassierende Korruption der Pharmaindustrie in Frage stellen.

“Die kaufmännischen Interessen von Pharmaunternehmen, wir werden die Art und Weise ändern, wie die Geschäfte bei NIH gemacht werden”, erklärte Kennedy.

Dies ist eindeutig ein ganz anderer Plan für Amerika als der, den Kamala Harris hat, vorausgesetzt, jeder kann überhaupt herausfinden, wofür Kamala steht. Sie weigert sich, Presseinterviews abzuhalten, und jeder Auftritt, den sie macht, wird gestift und geskriptet, weil sie nur eine Marionette ist, der gesagt wird, was sie sagen soll und wie sie es sagen soll.

“Sie müssen auch hinter den Leuten her sein, die die Apotheker daran gehindert haben, Ivermectin zu verschreiben”, fügte jemand auf X über einen Bereich hinzu, auf den sich Trump und Kennedy bei ihrem Bestreben, die Korruption des Bundes auszurotten, konzentrieren könnten.

“RICO-Untersuchungen zu ihrer kriminellen Verschwörung sind längst überfällig”, schrieb ein anderer. “Big Pharma, medizinische Gremien und ihre Kumpane haben wie ein Kartell funktioniert. Das gesamte System hat Amerikaner für Profit verkauft.”

“Gouverneure in mehreren Bundesstaaten haben beispiellose Maßnahmen ergriffen, um Ärzte und Apotheker daran zu hindern, Medikamente zu verschreiben oder abzuverabreichen, die von vielen Ärzten auf der ganzen Welt als hochwirksam gegen Covid-19 erwiesen wurden.”

“RFK Jr. und Trump bedrohen viele mächtige Leute”, sagte ein anderer. “Betet für sie.”

Klingt, als gäbe es unter Trump im Jahr 2025 und darüber hinaus große Pläne. Erfahren Sie mehr unter Trump.news.

