Richard Rowe Jr., Abgeordneter von Florida PLÖTZLICH GESTORBEN, nachdem er sich den Tod von „Anti-Vaxxern“ gewünscht hatte!

Ein weiterer lautstarker Pro-Impfstoff-Politiker starb letztes Jahr, nachdem er die „Impfstoff“-Injektionen erhalten hatte, die im Rahmen der Operation Warp Speed für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) angeboten wurden.

Der ehemalige progressive Abgeordnete des Florida House District 23, Richard Rowe Jr., ist der Typ, der Fotos seiner COVID-19-Impfkarte von der CDC in die sozialen Medien hochgeladen hat. Er wünschte auch den Tod von Menschen, die die Injektionen ablehnten, und nannte sie den abfälligen Begriff „Anti-Vaxxer“, während sie eine mit Obszönitäten übersäte Facebook-Tirade machten.

„Lassen Sie mich ganz klar sein … Es ist mir scheißegal, was mit Impfgegnern passiert. Ich nicht“, schrieb Rowe hasserfüllt in einem Facebook-Post während der „Pandemie“.

„Lass Darwin seine Arbeit machen. Sie halfen, 700.000 Amerikaner zu töten. Ich habe kein Mitleid oder Tränen für einen von ihnen. Es ist jetzt alles ausgetrocknet. Entschuldigung. An diesem Punkt hoffe ich nur, dass sie 1/10 des Schmerzes spüren, den sie allen zugefügt haben. Den Kindern wird es gut gehen. SIE werden leiden. Und ich ******* denke, dass sie es verdient haben.“

Als er seine unterschriebene „Impf“-Karte von der CDC, auch auf Facebook, postete, gab Rowe zu, dass er seinen Gehorsam gegenüber dem Staat der medizinischen Polizei als moralisch überlegen gegenüber den „Anti-Impfstoffen“-Impfern betrachtet, die ihr Immunsystem vor den experimentellen Giften von Big Pharma schützten.

„Ja, ich bin hauptsächlich für mein persönliches Ego hier“, schrieb Rowe narzisstisch. „Ich hatte bereits letztes Jahr COVID, also mache ich mir keine Sorgen, es zu bekommen. Aber ich möchte mein selbstgefälliges Gefühl der moralischen und intellektuellen Überlegenheit bewahren, während ich mich über Darwin’d [sic] Anti-Vaxxer lustig mache. Es ist eigentlich ziemlich edel, wirklich.“

(Verwandt: Im Sommer starb die Impfprofi-Journalistin Jane Hansen plötzlich an einem Hirntumor, nur drei Jahre nachdem sie stolz in den sozialen Medien angekündigt hatte, dass sie mit Pfizers mRNA-Injektionen geimpft wurde.)

Mit Gift befallen zu werden, ist nichts, womit man prahlen kann

Es war alles Spaß und Spiel für Rowe, bis er „unerwartet starb“, so sein Freund Travis Akers, der eine Art Laudatio für den inzwischen verstorbenen Politiker aus Florida hochgeladen hat.

„Er starb am Donnerstag nach einer medizinischen Episode, als er mit seinem Hund spazieren ging“, schrieb Akers darüber, was aus Rowe wurde, als die „Impfstoffe“ ihre Arbeit an seinen jetzt verfallenden Überresten taten. „Meine Gedanken sind bei der Familie und den Lieben von Richard.“

Rowe war gerade 41 Jahre alt, als er plötzlich starb. Rowe war nicht nur Politiker in Floridas Distrikt 23, sondern auch LKW-Fahrer, der keine eigenen Kinder hatte.

„Für Privatpersonen, die über das mRNA-Impfstoffgift belogen wurden, fühle ich mich sehr schlecht wegen der gesundheitlichen Probleme, mit denen so viele jetzt konfrontiert sind“, twitterte der Anwalt Tom Renz aus Ohio über Rowes Tod. „Für Beamte oder Influencer, die absichtlich unwissend waren oder dafür bezahlt wurden, zu lügen, ist es viel schwieriger, Mitleid zu haben. Für solche Idioten ist das Beste, was ich tun kann, für seine Familie zu beten.“

„Wie viele in seinem Bezirk wurden wegen seiner Position verletzt oder getötet und hat dieser Typ Wahlkampfgeld von Leuten bekommen, die für die Förderung dieses Giftes bezahlt wurden? Wieder – traurig – aber alles, was ich tun kann, ist für seine Familie zu beten.“

Auf X / Twitter zitierte jemand Römer 12:19-21 als mögliche Erklärung für Rowes plötzlichen Tod.

„Die Rache gehört mir, spricht der Herr. Vielleicht ist dies ein Beispiel“, schrieb diese Person.

„Wenn er für den Schuss war und den Schuss nahm, wurde er getrochen“, schrieb ein anderer.

„Es gab so viel Angstmacherei. Ich war während des anfänglichen Lockdowns in der Gegend von D.C. und es gab SWAT-Teams an den Ecken in der Nähe des NIH. Totales Kriegsrecht. Wenn Sie irgendwohin fahren würden, würden Sie angehalten und verhört werden. Es fühlte sich an, als würde die Welt durch übertragbare Krankheiten untergehen.“

Viele der Menschen, die ihre COVID-Injektionen online und im Fernsehen feierten, sind jetzt schwer verletzt oder tot. Erfahren Sie mehr unter BadMedicine.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

X.com

Natürliche Nachrichten.com

Blaue BriefBibel.org

newstarget.com