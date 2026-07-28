Neue Enthüllungen rund um den sogenannten RKI-Leak sorgen erneut für heftige Diskussionen über die Corona-Zeit. Nach Angaben der Journalistin Aya Velázquez sollen sich im umfangreichen Zusatzmaterial der veröffentlichten RKI-Unterlagen zahlreiche bislang unbeachtete Dateien mit interner Korrespondenz befinden. Besonders für Aufmerksamkeit sorgt dabei die Behauptung, dass sich unter den Dokumenten auch vertrauliche E-Mails aus dem Austausch mit der französischen Regierung befinden sollen. Zudem soll ein persönlich unterzeichneter Brief des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an den Schweizer Epidemiologen Didier Pittet enthalten sein. Aus den veröffentlichten Schreiben soll hervorgehen, dass zwischen Deutschland und Frankreich über eine möglichst koordinierte Vorgehensweise bei den Corona-Maßnahmen gesprochen wurde. Ziel einer solchen Abstimmung sei nach den Dokumenten gewesen, die Maßnahmen länderübergreifend möglichst einheitlich erscheinen zu lassen, um deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Die nun bekannt gewordenen Inhalte dürften deshalb die ohnehin seit Jahren geführte Debatte über politische Einflussnahmen während der Pandemie weiter anheizen.

Auch die innerdeutsche Kommunikation sorgt nach Darstellung der veröffentlichten Unterlagen für neue Diskussionen. Mehrere E-Mails sollen nahelegen, dass einzelne Entscheidungen nicht ausschließlich auf wissenschaftlichen Bewertungen beruhten, sondern eng mit politischen Vorgaben abgestimmt wurden. Besonders im Fokus steht dabei die damals viel diskutierte Verkürzung des Genesenenstatus. Aus internen Nachrichten soll hervorgehen, dass Fachabteilungen des Robert-Koch-Instituts die Umsetzung der politischen Beschlüsse vorbereiteten und gleichzeitig auf offene fachliche sowie rechtliche Fragen hinwiesen. Gleichzeitig wird über einen intensiven Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium berichtet, bei dem unter erheblichem Zeitdruck Formulierungen und Veröffentlichungen abgestimmt worden sein sollen. Weitere E-Mails sollen außerdem zeigen, dass Empfehlungen zu Teststrategien kurzfristig an politische Vorgaben angepasst werden sollten. Kritiker sehen darin einen weiteren Hinweis darauf, dass politische Entscheidungen teilweise maßgeblichen Einfluss auf Veröffentlichungen und Empfehlungen des Instituts genommen haben könnten. Befürworter einer engeren Abstimmung verweisen hingegen darauf, dass in einer außergewöhnlichen Krisensituation eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Fachbehörden grundsätzlich nicht ungewöhnlich sei.

Für zusätzliche Brisanz sorgen nach Angaben der veröffentlichten Dokumente weitere interne Nachrichten zu Themen wie Maskenpflicht, Risikobewertung, Aerosol-Übertragung sowie der Frage nach dem Übertragungsschutz der damaligen Corona-Impfstoffe. Auch Korrespondenzen, in denen Empfehlungen des Virologen Christian Drosten oder interne Einschätzungen des damaligen RKI-Präsidenten Lothar Wieler erwähnt werden, stehen nun erneut im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Veröffentlichung der Unterlagen dürfte deshalb neue Forderungen nach einer umfassenden politischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung der Corona-Jahre befeuern. Gleichzeitig mahnen Beobachter zur Vorsicht bei der Bewertung einzelner E-Mails, da interne Arbeitsdokumente häufig Diskussionen, Zwischenstände oder offene Fragestellungen abbilden und nicht zwangsläufig die endgültige Entscheidungsgrundlage darstellen. Unabhängig davon zeigen die nun veröffentlichten Dokumente nach Ansicht vieler Beobachter, wie eng Politik, Ministerien und Fachbehörden während der Pandemie miteinander kommunizierten – und warum die Aufarbeitung dieser Zeit weiterhin eines der umstrittensten Themen der deutschen Politik bleibt.

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