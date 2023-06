Roßdorf: 50-jähriger bei Familienstreit mit Polizeieinsatz durch Schussabgabe verletzt!

Am Sonntagmorgen (11.06.), um kurz vor 01:00 Uhr, ging bei der Leitstelle des PP Südhessen über Notruf die Mitteilung über einen Familienstreit in Roßdorf ein. Gemeldet wurde, dass der 50-jährige Familienvater seine Ehefrau geschlagen habe. Eine sofort zur Sachverhaltsaufnahme entsandte Streife traf vor dem Anwesen auf den Mann. Im Zuge der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch gegen den Tatverdächtigen. Dieser wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Heppenheim haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Während der Tatortaufnahme wurde der Bereich des Tatorts weiträumig abgesperrt. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.