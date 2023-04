Roßdorf – Unbewohnte Containeranlage brennt!

Am frühen Sonntagmorgen (30.04.), um 00:40 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Zentralen Leitstelle Dieburg einen Feuerschein im Bereich der Alten Dieburger Straße. Sofort alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten den Vollbrand einer noch unbewohnten Container-Wohnanlage fest. Die eingesetzten Feuerwehren aus Roßdorf, Gundernhausen und Ober-Ramstadt konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Dabei wurde niemand verletzt. Es entstand aber nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten auf Brandstiftung als Brandursache hin. Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat vor oder zum Zeitpunkt der Brandfeststellung verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen im Bereich am Sportgelände beobachtet. Um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 bittet die Kriminalpolizei Darmstadt (K10). Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312