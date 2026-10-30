ROYAL-SKANDAL UM MEGHANS VATER! BRITISCHE ZEITUNG ENTDECKT BRISANTES MATERIAL IN GEHEIMEM LAGERRAUM – FBI INFORMIERT! SCHWERE MISSBRAUCHSVORWÜRFE ERSCHÜTTERN DIE MARKLE-FAMILIE!

Rosarito Beach (Mexiko)/London – Ein neuer Schock erschüttert die Familie von Herzogin Meghan Markle!Was britische Journalisten in einem offenbar aufgegebenen Lagerraum in Mexiko entdeckt haben wollen, könnte die ohnehin schweren Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. (82) in eine neue Dimension führen. Die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet am 30. Oktober 2026 über einen brisanten Fund in Rosarito Beach, unweit der amerikanischen Grenze. In einem Lagerraum, den der frühere Hollywood-Beleuchter bereits 2017 angemietet haben soll, seien neben persönlichen Erinnerungsstücken, Familienfotos und Briefen auch Magazine mit mutmaßlichen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, Fotografien, Bücher über Pädophilie und zahlreiche elektronische Datenträger entdeckt worden. Nach eigenen Angaben hat die Zeitung das amerikanische FBI über ihre Entdeckungen informiert. Die Dimension des berichteten Fundes sorgt für Aufsehen: Der Lagerraum soll lediglich etwa 1,5 Meter breit und drei Meter lang gewesen sein. Auf dieser kleinen Fläche befanden sich dem Bericht zufolge insgesamt 20 Kartons mit unterschiedlichsten Gegenständen aus Markles früherem Leben. Darunter sollen mehr als 50 Videokassetten, sieben aus Computern ausgebaute Festplatten, vier USB-Sticks, mehrere Digitalkameras sowie zwei Computer gewesen sein. Hinzu kamen private Fotoalben, lose Fotografien, schriftliche Unterlagen und Bücher mit auffälligen Themen. Nach weiteren Medienberichten soll sich unter den Gegenständen sogar ein handschriftlicher Hinweis mit der Aufschrift „Dark Web“ und verschiedenen Internetadressen befunden haben. Was die Geräte, Videokassetten und Festplatten tatsächlich enthalten, ist bislang nicht abschließend bekannt. Eine behördliche Prüfung des gesamten mexikanischen Fundes wurde öffentlich noch nicht bestätigt. Die „Daily Mail“ will anhand von Quittungen festgestellt haben, dass Thomas Markle den Lagerraum 2017 angemietet hatte, nachdem er bereits 2011 nach Rosarito gezogen war. Nach Angaben der Zeitung soll er seit rund zwei Jahren keine Mietzahlungen mehr geleistet haben. Deshalb sei den Reportern schließlich der Zugang ermöglicht worden. Zuletzt soll Markle im März 2024 persönlich auf dem Gelände gesehen worden sein. Im Januar 2025 verließ er Mexiko und zog mit seinem Sohn Thomas Markle Jr. (60) auf die Philippinen. Nun könnte ihn seine Vergangenheit in Mexiko erneut einholen. Besonders brisant: Schon wenige Tage vor Bekanntwerden des mexikanischen Lagerfundes hatte sein eigener Sohn schwere Anschuldigungen gegen ihn öffentlich gemacht. Thomas Markle Jr. behauptete, in zurückgelassenen Kisten und elektronischen Geräten seines Vaters auf den Philippinen Hunderte, möglicherweise sogar Tausende Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben. Er erklärte, entsprechende Hinweise an die philippinische Polizei und amerikanische Behörden weitergegeben zu haben. Die philippinischen Ermittler untersuchen inzwischen tatsächlich übergebene Gegenstände und Datenträger. Auch das FBI bestätigte, über die Vorwürfe informiert zu sein und gegebenenfalls mit den Behörden auf den Philippinen zusammenzuarbeiten. Für Thomas Markle Sr., der sämtliche Anschuldigungen entschieden zurückweist, entwickelt sich damit eine internationale Kontroverse, deren Ausgang noch völlig offen ist. Denn eines bleibt bei allen spektakulären Schlagzeilen entscheidend: Die journalistischen Fundberichte und Anschuldigungen sind nicht mit einem strafrechtlichen Schuldnachweis gleichzusetzen. Ob das Material tatsächlich von Markle stammt, wann bestimmte Dateien angelegt wurden, wer Zugriff darauf hatte und welche strafrechtliche Bedeutung die einzelnen Gegenstände besitzen, müssen unabhängige Ermittlungen klären.

Besonders erschütternd sind die Schilderungen über die angeblich entdeckten Fotografien – und gerade hier werfen die Berichte zahlreiche Fragen auf! In den Kartons sollen sich nach Angaben der „Daily Mail“ insgesamt 31 Schwarz-Weiß-Aufnahmen befunden haben. Fast die Hälfte davon zeige offenbar dieselbe junge weibliche Person. Auf einem Foto soll Thomas Markle selbst zu sehen sein, damals offenbar zwischen 40 und 50 Jahre alt, zusammen mit der jungen Person auf einem Hotelbett. Er trage darauf einen Bart, ein Poloshirt und Jeans. Die Begleitperson sei bekleidet gewesen und habe eine kleine Tasche gehalten. Weitere Fotos sollen dieselbe Person in dem Hotelzimmer in sexualisierten Nacktdarstellungen zeigen. Daneben berichten internationale Medien unter Berufung auf die „Daily Mail“ von mindestens 16 weiteren Aufnahmen unbekleideter weiblicher Personen, deren Alter aus den veröffentlichten Beschreibungen nicht zuverlässig feststeht. Besonders auffällig sei, dass mehrere der abgebildeten Personen sehr jung wirkten. Eine verlässliche Identifizierung der Personen und ihres damaligen Alters liegt öffentlich nicht vor. Ebenso wenig ist nachgewiesen, dass Thomas Markle selbst die Aufnahmen angefertigt hat. Die britische Zeitung betont ausdrücklich, es gebe keinen Beleg dafür, dass Markle mit einer der abgebildeten Personen sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Auch die Zuordnung einzelner Bilder zu einem möglichen strafbaren Geschehen steht aus. Die zeitliche Einordnung der Fotos bleibt ebenfalls schwierig. Die Zeitung vermutet, dass zahlreiche Aufnahmen entstanden, als Markle in seinen Vierzigern oder Fünfzigern war. Zur Erinnerung: 1987 ließen sich Thomas Markle und Meghans Mutter Doria Ragland, heute 70 Jahre alt, nach rund acht Jahren Ehe scheiden. Markle war damals 43 Jahre alt. Die Fotos könnten demnach aus einer Zeit stammen, die Jahrzehnte zurückliegt. Welche Bedeutung diese privaten Aufnahmen haben, lässt sich ohne gesicherte Datierung, Herkunftsprüfung und Identifizierung der abgebildeten Personen nicht beurteilen. Doch damit nicht genug: Unter den über 50 Videokassetten sollen sich Exemplare mit auffälligen Beschriftungen befunden haben, darunter Titel wie „Manila Nites“ und „Boys – Brother and Sister“. Ob diese Beschriftungen den tatsächlichen Inhalt wiedergeben, ist ebenso unbekannt wie die Frage, ob die Kassetten überhaupt strafrechtlich relevantes Material enthalten. Auch mehrere Bücher über Sexualität, abweichendes Sexualverhalten und Pädophilie sollen in dem Lagerraum gelegen haben. Der Besitz solcher Bücher ist für sich genommen allerdings kein Beleg für eine Straftat. Dennoch könnten die Gegenstände für Ermittler von Bedeutung werden, wenn sie im Zusammenhang mit anderen gesicherten Erkenntnissen betrachtet werden. Auf den Philippinen laufen entsprechende Untersuchungen bereits. Der Sohn von Thomas Markle hatte nach Medienberichten mehrere Kisten mit Gegenständen und Datenträgern an die Polizei übergeben. Die Ermittler müssen feststellen, woher die Dateien stammen, wer sie gespeichert oder besessen hat und ob sich mögliche Betroffene identifizieren lassen. Am 29. Oktober wurde zudem bekannt, dass ein philippinisches Gericht die Untersuchung digitaler Geräte durch die Polizei genehmigt hatte. Nach Angaben der Behörden ist angesichts des möglichen Umfangs der Dateien mit einer aufwendigen forensischen Auswertung zu rechnen. Der mexikanische Lagerfund eröffnet dabei möglicherweise eine zusätzliche Spur. Sollten sich Verbindungen zwischen den Gegenständen aus Mexiko und den Datenträgern von den Philippinen nachweisen lassen, könnte dies für die internationale Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden wichtig werden. Bis dahin bleibt offen, ob die berichteten Entdeckungen tatsächlich miteinander zusammenhängen oder lediglich aufgrund der gemeinsamen Zuordnung zu Thomas Markle öffentlich miteinander verknüpft werden.

Und während die internationale Presse immer neue Einzelheiten veröffentlicht, steht auch Herzogin Meghan Markle (45) unter enormem emotionalem Druck – zugleich gerät die britische Polizei wegen ihres früheren Umgangs mit den Anschuldigungen in Erklärungsnot! Die Ehefrau von Prinz Harry erklärte bereits am 23. Oktober 2026, sie sei von den aktuellen Berichten zutiefst erschüttert. Nach eigenen Angaben war sie schon Jahre zuvor über schwerwiegende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Meghan berichtete, dass ihr ein Schreiben bekannt geworden sei, das entsprechende Anschuldigungen gegenüber der Londoner Metropolitan Police erhoben hatte. Ursprünglich hatte sie das Jahr 2018 genannt. Die britische Polizei bestätigte später jedoch, ein entsprechendes Schreiben im Januar 2019 erhalten zu haben. Meghans Sprecher räumte daraufhin ein, dass die Herzogin sich bei der zeitlichen Einordnung um einige Monate geirrt haben könnte. Brisant ist vor allem der weitere Umgang der Behörden mit diesem Schreiben: Die Metropolitan Police bestätigte, dass die Informationen damals an das Büro von Harry und Meghan weitergegeben worden seien, nicht jedoch an andere Strafverfolgungsbehörden. Inzwischen hat die Londoner Polizei den Vorgang der unabhängigen Polizeiaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Es geht dabei insbesondere um die Frage, weshalb die damaligen Anschuldigungen nicht an zuständige Stellen im Ausland weitergeleitet wurden. Meghan erklärte unterdessen, dass ihre Entscheidung, ihren Vater auf Distanz zu halten und ihm keinen Kontakt zu ihren Kindern Archie und Lilibet zu ermöglichen, dem Schutz ihrer Familie gedient habe. Das Verhältnis zwischen Meghan und Thomas Markle war bereits vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 weitgehend zerbrochen. Damals hatten arrangierte Paparazzi-Aufnahmen und öffentliche Auseinandersetzungen für Schlagzeilen gesorgt. Thomas Markle nahm schließlich nicht an der königlichen Hochzeit teil. Nun steht die Familie vor einer noch wesentlich schwerwiegenderen Belastung. Thomas Markle Sr. weist die neuen Anschuldigungen vehement zurück. Gegenüber britischen Medien bezeichnete er die Vorwürfe als bösartige Lügen und erklärte, er könne sich nicht erklären, weshalb sein Sohn ihn mit solchen Behauptungen zerstören wolle. Er bestreitet sowohl den Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs als auch sexuelle Kontakte zu Minderjährigen. Zugleich signalisierte er seine Bereitschaft, mit Ermittlern zu sprechen und elektronische Geräte untersuchen zu lassen. Auch innerhalb der Familie gibt es unterschiedliche Positionen: Während Sohn Thomas Jr. auf eine umfassende polizeiliche Aufklärung drängt, hat seine Schwester Samantha öffentlich Zweifel an den Anschuldigungen geäußert. Der gesundheitlich schwer angeschlagene Thomas Markle Sr. befindet sich inzwischen in einer Rehabilitationseinrichtung im amerikanischen Bundesstaat Florida. Nach einer schweren Durchblutungsstörung musste ihm 2025 das linke Bein amputiert werden. Seitdem versucht der ehemalige Hollywood-Mitarbeiter, das Gehen wieder zu erlernen. Noch vor wenigen Jahren, etwa im Januar 2020, zeigte er sich öffentlich in seinem Haus in Mexiko. Heute steht sein Name in Zusammenhang mit Ermittlungen, die international für Aufsehen sorgen. Fest steht: Die philippinischen Behörden untersuchen die Vorwürfe, amerikanische Stellen sind informiert, die britische Polizei muss sich Fragen zu früheren Entscheidungen stellen, und der neue Bericht über einen mexikanischen Lagerraum wirft zusätzliche Fragen auf. Nicht fest steht dagegen, ob Thomas Markle tatsächlich strafbare Dateien besessen oder selbst Missbrauchshandlungen begangen hat. Eine strafrechtliche Verurteilung oder eine entsprechende Anklage ist nach dem derzeit öffentlich bekannten Stand nicht erfolgt. Die Unschuldsvermutung gilt. Der royale Familienskandal könnte damit noch lange nicht beendet sein – doch erst unabhängige Ermittlungen und überprüfbare Beweise werden zeigen, was tatsächlich hinter den erschütternden Anschuldigungen steckt!

Quellen und weiterführende Berichte

Daily Mail, 30. Oktober 2026: Originalbericht über den mexikanischen Lagerraum und die mutmaßlichen Funde.

https://www.dailymail.com/news/article-16249247/Thomas-markle-sr-allegations-storage-unit-device-search.html

Originalbericht über den mexikanischen Lagerraum und die mutmaßlichen Funde. https://www.dailymail.com/news/article-16249247/Thomas-markle-sr-allegations-storage-unit-device-search.html People Magazine, 30. Oktober 2026: Bericht über den Fund in Mexiko, die Stellungnahmen und Meghans Reaktion.

https://people.com/thomas-markle-abandoned-mexico-storage-unit-found-contain-suspected-child-pornography-report-12195444

Bericht über den Fund in Mexiko, die Stellungnahmen und Meghans Reaktion. https://people.com/thomas-markle-abandoned-mexico-storage-unit-found-contain-suspected-child-pornography-report-12195444 US Weekly, 30. Oktober 2026: Weitere Angaben zu Fotografien, Datenträgern und den Vorwürfen.

https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/thomas-markles-mexico-storage-unit-contains-child-pornography/

Weitere Angaben zu Fotografien, Datenträgern und den Vorwürfen. https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/thomas-markles-mexico-storage-unit-contains-child-pornography/ Sky News, 29. Oktober 2026: Untersuchung digitaler Beweismittel durch die philippinische Polizei.

https://news.sky.com/story/police-in-philippines-to-examine-thomas-markle-snrs-digital-devices-after-child-sex-abuse-image-claims-13605307

Untersuchung digitaler Beweismittel durch die philippinische Polizei. https://news.sky.com/story/police-in-philippines-to-examine-thomas-markle-snrs-digital-devices-after-child-sex-abuse-image-claims-13605307 ABC News, 30. Oktober 2026: Prüfung des Umgangs der britischen Polizei mit früheren Anschuldigungen.

https://www.abc.net.au/news/2026-10-30/meghan-markle-father-child-abuse-allegations-letter-and-police/107326392

Prüfung des Umgangs der britischen Polizei mit früheren Anschuldigungen. https://www.abc.net.au/news/2026-10-30/meghan-markle-father-child-abuse-allegations-letter-and-police/107326392 ITV News, 25. Oktober 2026: Thomas Markles Zurückweisung der Vorwürfe und weitere familiäre Hintergründe.

https://www.itv.com/news/2026-10-25/thomas-markle-sr-says-he-has-paid-for-sex-but-denies-child-abuse-allegations

Redaktioneller Hinweis: Stand 30. Oktober 2026. Der Artikel unterscheidet zwischen Medienberichten, Anschuldigungen, bestätigten Ermittlungsmaßnahmen und den Stellungnahmen des Betroffenen. Die beschriebenen Verdachtsmomente stellen keinen Nachweis strafbaren Verhaltens dar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24