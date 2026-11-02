ROYALER JUSTIZ-SKANDAL IN NORWEGEN! HØIBY SOLL NACH NEUN MONATEN FREIKOMMEN – SONDERBEHANDLUNG?

OSLO – Ein neuer Paukenschlag erschüttert das norwegische Königshaus! Nach rund neun Monaten Untersuchungshaft steht Marius Borg Høiby offenbar vor seiner Rückkehr in die Freiheit. Der 29-jährige Sohn von Königin Mette-Marit (53), dessen Strafverfahren Norwegen seit Monaten beschäftigt, soll nach der vorliegenden Meldung auf Beschluss des Osloer Amtsgerichts aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Besonders brisant: Die Staatsanwaltschaft hatte ausdrücklich verlangt, den Königssohn weitere vier Wochen unter elektronischer Überwachung festzuhalten. Doch nach der übermittelten Darstellung folgten die Richter dem Antrag der Strafverfolger nicht. Eine unabhängige Bestätigung dieser Entscheidung steht derzeit noch aus. Bereits die Aussicht auf eine Freilassung wirft eine Frage auf, die weit über die norwegischen Landesgrenzen hinaus für Diskussionen sorgen dürfte: Gelten für Angehörige der Königsfamilie dieselben Maßstäbe wie für gewöhnliche Bürger? Seit Anfang Februar 2026 befindet sich Marius Borg Høiby in Untersuchungshaft. Zunächst war er in einem Gefängnis in Oslo untergebracht, bevor er am 13. Juli 2026 auf das königliche Anwesen Skaugum bei Asker wechseln durfte. Dort lebte er in einem eigenen Haus mit elektronischer Fußfessel. Was für Außenstehende wie eine vergleichsweise komfortable Unterbringung auf einem Schlossgelände erscheinen mag, war rechtlich weiterhin eine Freiheitsentziehung. Das Gebäude durfte Høiby grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung verlassen. Für Besuche bei seiner Mutter im Haupthaus waren täglich drei Stunden vorgesehen. Auch Ausgänge für medizinische Behandlungen, berufliche Tätigkeiten oder andere genehmigte Zwecke waren möglich. Besonders aufmerksam wurde die Öffentlichkeit am 9. September 2026, als Høiby mit Genehmigung der Behörden an der Trauerfeier für den am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorbenen König Harald V. teilnahm. Während zahlreiche Menschen die familiäre Ausnahmesituation nachvollziehen konnten, stellte sich gleichzeitig die Frage, wie solche Sondergenehmigungen bei anderen Untersuchungshäftlingen gehandhabt werden. Entscheidend bleibt dabei, dass eine genehmigte Lockerung allein keinen Beweis für eine rechtswidrige Bevorzugung darstellt. Dennoch sorgt gerade die Verbindung zwischen einem schweren Strafverfahren und der Nähe zum Königshaus für eine besonders sensible öffentliche Debatte. Der Fall entwickelt sich damit zunehmend zu einer Belastungsprobe für das Vertrauen in die norwegische Justiz. Schließlich geht es um weit mehr als die persönliche Freiheit eines prominenten Beschuldigten: Es geht um die Glaubwürdigkeit staatlicher Entscheidungen, die Gleichbehandlung vor Gericht und den Umgang mit einem Mann, dessen Mutter mittlerweile Königin von Norwegen ist, der selbst jedoch weder einen königlichen Titel führt noch zur norwegischen Thronfolge gehört.

HEFTIGER STREIT VOR GERICHT – STAATSANWALTSCHAFT WARNT, VERTEIDIGER FORDERN FREIHEIT! Bei der umfangreichen Haftanhörung am Montag, dem 2. November 2026, standen sich zwei völlig unterschiedliche Bewertungen gegenüber. Die neuen Verteidiger Alexander Greaker und Daniel Storrvik verlangten ein Ende der Untersuchungshaft und stellten die weitere Notwendigkeit der elektronischen Fußfessel infrage. Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen eine Verlängerung um vier Wochen für erforderlich. Dabei verwiesen die Ermittlungsbehörden auf ihre Einschätzung, dass weiterhin die Gefahr neuer Straftaten bestehe. Staatsanwältin Oda Karterud erklärte nach dem Gerichtstermin gegenüber norwegischen Medien sinngemäß, die Strafverfolger hätten aktuelle Umstände dargelegt, die ihrer Ansicht nach gegen eine Freilassung sprächen. Der Zeitpunkt sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft noch nicht gekommen. Besonders ungewöhnlich war die Beweisaufnahme während der Haftprüfung. Neben den Verteidigern kamen unter anderem ein Vertreter der norwegischen Bewährungshilfe beziehungsweise Strafvollzugsverwaltung und eine medizinische Fachperson zu Wort, die Høiby über einen längeren Zeitraum begleitet hatte. Teile der Anhörung fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Verteidigung wollte damit verdeutlichen, welche psychischen und sozialen Belastungen die monatelange elektronische Überwachung nach ihrer Darstellung verursacht habe. Rechtsanwalt Daniel Storrvik bezeichnete die Situation als eine Form der Isolation, die seinen Mandanten erheblich belaste. Gleichzeitig argumentierten die Verteidiger, Høiby habe während seiner Zeit auf Skaugum bewiesen, dass er sich an die angeordneten Bedingungen halten könne. Nach ihren Angaben seien keine Verstöße gegen die Haftauflagen gemeldet worden. Außerdem habe er sich von Drogen und weiteren Straftaten ferngehalten. Zu seinen Verpflichtungen gehörten regelmäßige unangekündigte Drogentests und Gespräche mit einer polizeilichen Präventionseinheit, die sich unter anderem mit Gewalt in persönlichen Beziehungen beschäftigt. Für die Strafverfolger genügte diese Entwicklung jedoch nicht, um die angenommene Wiederholungsgefahr als beseitigt anzusehen. Dass sich beide Seiten in ihrer Einschätzung so deutlich widersprechen, macht den Fall besonders bemerkenswert. Während die Verteidigung auf positive Veränderungen, die Dauer der bisherigen Freiheitsentziehung und die Belastungen ihres Mandanten verweist, betont die Staatsanwaltschaft die Gefahr neuer Gesetzesverstöße. Auch die berufliche Zukunft spielte in der öffentlichen Diskussion eine Rolle. Høiby möchte nach Angaben seiner Anwälte wieder arbeiten und sich verstärkt um eine Beschäftigung bemühen. Eine regulär abgeschlossene Berufsausbildung besitzt er dem vorliegenden Bericht zufolge nicht. Erschwert worden sei die Suche bisher unter anderem durch seinen fehlenden Führerschein, ungünstige Verkehrsverbindungen und das enorme öffentliche Interesse. Menschen aus seinem persönlichen Umfeld sollen ihn bei der Arbeitssuche unterstützen wollen. Doch gerade hier stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wird die angestrebte berufliche Eingliederung als Argument für eine Freilassung gewertet, oder überwiegt die von den Ermittlern geltend gemachte Wiederholungsgefahr? Ob der prominente familiäre Hintergrund irgendeinen Einfluss auf die gerichtliche Entscheidung genommen hat, ist nicht belegt. Der Vorwurf einer möglichen Vetternwirtschaft wäre deshalb erst dann gerechtfertigt, wenn konkrete Hinweise auf unzulässige Einflussnahme oder eine rechtswidrige Bevorzugung vorlägen. Unabhängig davon zeigt der außergewöhnlich öffentlichkeitswirksame Haftstreit um Marius Borg Høiby, wie schwierig es ist, Freiheitsrechte, Sicherheitsinteressen und öffentliche Erwartungen in einem Verfahren mit königlichem Hintergrund miteinander in Einklang zu bringen.

VIER JAHRE HAFT, SCHWERE STRAFTATEN UND EIN NEUER PROZESS – DAS ROYALE JUSTIZ-DRAMA IST LÄNGST NICHT VORBEI! Hinter dem Streit um die Untersuchungshaft verbirgt sich ein Strafverfahren von außergewöhnlichem Ausmaß. Am 15. Juni 2026 verurteilte das Osloer Amtsgericht Marius Borg Høiby zu vier Jahren Gefängnis. Das Gericht sah unter anderem zwei Vergewaltigungen sowie Misshandlungen seiner früheren Partnerin Nora Haukland als erwiesen an. Hinzu kamen weitere Straftaten, darunter Körperverletzung, Verstöße gegen Kontaktverbote, Drogendelikte und Verkehrsdelikte. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen wurde Høiby freigesprochen. Der Prozess hatte sich über mehrere Wochen erstreckt und für erhebliche Aufmerksamkeit in Norwegen und im Ausland gesorgt. Die Verteidigung legte gegen zentrale Teile des Urteils Berufung ein. Insbesondere die Verurteilungen wegen Vergewaltigung und Misshandlung werden angefochten. Høiby bestreitet diese Tatvorwürfe weiterhin. Andere strafbare Handlungen hat er hingegen ganz oder teilweise eingeräumt. Weil das Urteil hinsichtlich der angefochtenen Punkte noch nicht rechtskräftig ist, gilt für diese weiterhin die Unschuldsvermutung. Hinzu kommt, dass auch die Staatsanwaltschaft die Strafzumessung angefochten hat, da sie die verhängte Strafe für zu niedrig hält. Damit steht bereits der nächste große Gerichtstermin bevor: Am 9. Februar 2027 soll vor dem Berufungsgericht Borgarting in Oslo die neue Verhandlung beginnen. Für das Verfahren sind zunächst 16 Verhandlungstage vorgesehen, das geplante Ende fällt auf den 5. März 2027. Die bereits verbrachte Untersuchungshaft wird bei einer endgültigen Freiheitsstrafe grundsätzlich berücksichtigt. Sollte Høiby tatsächlich vor Beginn des Berufungsverfahrens aus der Untersuchungshaft entlassen werden, bedeutet dies deshalb weder einen Freispruch noch eine Aufhebung der bisherigen Verurteilung. Auch eine spätere erneute Inhaftierung wäre damit keineswegs ausgeschlossen. Die juristische Auseinandersetzung wird fortgesetzt und könnte die norwegische Königsfamilie noch über Monate beschäftigen. Für König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit bleibt das Verfahren gegen ihren Sohn eine erhebliche öffentliche und familiäre Belastung. Besonders sensibel ist die Situation, weil die Monarchie traditionell für Stabilität, Kontinuität und gesellschaftliches Vertrauen stehen soll. Gerade deshalb muss bei einem Verfahren dieser Größenordnung jeder Eindruck vermieden werden, dass Herkunft, Vermögen oder familiäre Beziehungen über gerichtliche Entscheidungen bestimmen könnten. Allerdings darf die öffentliche Kritik nicht mit einem bereits erwiesenen Justizskandal verwechselt werden. Gerichte sind verpflichtet, die gesetzlichen Voraussetzungen einer Untersuchungshaft regelmäßig zu überprüfen. Sie müssen dabei sowohl die Rechte des Beschuldigten als auch mögliche Gefahren für Betroffene berücksichtigen. Eine Freilassung kann deshalb auch bei schwerwiegenden Vorwürfen rechtmäßig sein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine weitere Untersuchungshaft nicht mehr vorliegen. Ebenso müssen die Interessen der betroffenen Frauen und die Schwere der bereits abgeurteilten Taten bei der öffentlichen Diskussion ernst genommen werden. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob ein Mitglied einer königlichen Familie grundsätzlich freikommen darf. Entscheidend ist vielmehr, ob die Entscheidung sachlich nachvollziehbar, juristisch begründet und frei von unzulässiger Einflussnahme getroffen wurde. Genau hier liegt die besondere politische und gesellschaftliche Brisanz des Verfahrens: Vor dem Gesetz darf es keinen Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Bürger und dem Sohn einer Königin geben. Ob die gemeldete Freilassung Bestand hat und welche Folgen sich daraus für den Berufungsprozess im Februar 2027 ergeben, wird die weitere Entwicklung zeigen.

Quellenangaben

Aftenposten – Haftanhörung und Stellungnahmen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft, 2. November 2026: https://www.aftenposten.no/norge/i/xlLpdR/marius-borg-hoeiby-vil-loeslates-fra-varetekt-paa-skaugum VG – Untersuchungshaft, Fußfessel, Auflagen und bisheriges Urteil, 2. November 2026:https://www.vg.no/nyheter/i/gd82pJ/marius-borg-hoeiby-29-skal-moete-i-oslo-tingrett-kan-bli-loeslatt VG – Berufungsverfahren und Gerichtstermine 2027: https://www.vg.no/nyheter/i/k0V5oA/marius-borg-hoeibys-ankesak-skal-gaa-fra-9-februar-til-5-mars-neste-aar

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