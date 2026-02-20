ROYALER SKANDAL ERSCHÜTTERT DIE WELT! PRINZ ANDREW FESTGENOMMEN – TRUMP SCHALTET SICH EIN

Washington und London im Ausnahmezustand: Die vorübergehende Festnahme von Prinz Andrew sorgt international für Schlagzeilen und heftige Reaktionen. Der Bruder von König Charles geriet im Zusammenhang mit neuen Erkenntnissen aus den Epstein-Akten ins Visier der Ermittler. Beamte erschienen auf dem Anwesen Sandringham, wo Andrew derzeit zurückgezogen lebt, und führten ihn zu stundenlangen Befragungen ab. Der Vorwurf wiegt schwer, es geht um mögliches Fehlverhalten in einem früheren öffentlichen Amt und die Weitergabe sensibler Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew weist sämtliche Anschuldigungen zurück.

Auch in den USA schlugen die Wellen hoch, denn Präsident Donald Trump äußerte sich persönlich zu dem Vorgang. An Bord der Air Force One sprach er von einer „sehr traurigen Angelegenheit“ und einer Belastung für die britische Königsfamilie. Gleichzeitig betonte Trump, dass ihn selbst die veröffentlichten Unterlagen entlasteten. Sein Name taucht zwar in den Akten auf, ein Fehlverhalten sei jedoch nicht nachgewiesen worden. Die Aussagen heizen die Debatte zusätzlich an, da die Verbindungen zahlreicher prominenter Persönlichkeiten zu Epstein seit Jahren Gegenstand öffentlicher Spekulationen sind.

Die Festnahme des Prinzen dauerte nur wenige Stunden, am Abend wurde er wieder entlassen, was darauf hindeutet, dass es sich zunächst um eine Maßnahme zur Befragung handelte. Dennoch bleibt die Lage brisant, denn die Ermittlungen laufen weiter und könnten für neuen politischen und diplomatischen Sprengstoff sorgen. Während die britische Öffentlichkeit geschockt reagiert und das Königshaus unter Druck gerät, steht erneut ein Name im Zentrum eines der größten Skandale der vergangenen Jahrzehnte.