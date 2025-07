Rüsselsheim: 23-Jährige wird Opfer eine Grapscher im Freibad!

in

Am Mittwoch (02.07.) nahmen Polizeibeamte einen 28-Jährigen im Schwimmbad „An der Lache“ vorläufig fest. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland steht im Verdacht, gegen 17.20 Uhr eine 23 Jahre alte Frau beim Schwimmen unsittlich berührt zu haben. Die Frau verständigte daraufhin unmittelbar die Badeaufsicht. Der 28-Jährige muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren wegen sexueller Belästigung strafrechtlich verantworten.

Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizeipräsidium Südhessen