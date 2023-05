Rüsselsheim: ++aktuell++ Gebäudebrand

Aktuell steht ein Wohngebäude in der Straße “An den Weiden” in Vollbrand. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich noch eine Person in dem brennenden Gebäude aufhalten. Es wird nachberichtet.

++Ergänzungsmeldung++ zu Gebäudebrand

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine 60-jährige Bewohnerin aus dem brennenden Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Anschluss wurde die schwerverletzte Frau in eine Klinik eingeliefert, ebenso ein leichtverletzter 52-jähriger Mann, welcher das Gebäude noch selbstständig vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen konnte. Das um 00.21 Uhr (18.05.) gemeldete Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Hinweise zu der Brandursache liegen aktuell noch nicht vor, das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau wird die Ermittlungen diesbezüglich aufnehmen. Über die Höhe des zu erwartenden Sachschadens kann ebenfalls keine Angabe gemacht werden.