Rüsselsheim am Main, Stadtteil Haßloch: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – fünf leicht verletzte Bewohner/ Platzverweis nicht befolgt – Anwohner in Gewahrsam genommen

Am Sonntag (04.05) gegen 15:40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Lenbachstraße in Rüsselsheim-Haßloch. Das Feuer brach zunächst im Keller in einem Mehrfamilienhaus aus, griff jedoch kurze Zeit später auf das Nachbarhaus über. Aus beiden Häusern mussten mehrere Bewohner über ihre Balkone evakuiert werden. Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Stand wurden fünf Bewohner leicht verletzt, zwei davon (Kinder im Alter von 11 und 7 Jahren) wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Häuser sind weitgehend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner werden durch die Stadt in Ersatzunterkünften untergebracht. Der Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Ein Anwohner aus der Straße versuchte, in den abgesperrten Bereich zu gelangen. Einem polizeilichen Platzverweis leistete er nicht Folge und musste in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamtinnen und ein Polizeibeamter jeweils leicht verletzt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abschlossen. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr Rüsselsheim sowie der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes beteiligt. Das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau in Rüsselsheim wird die Ermittlungen aufnehmen. gefertigt: Waldow, KHK’in (Polizeiführerin vom Dienst)/ St. P., Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Südhessen