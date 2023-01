Rüsselsheim: Autofahrer fährt Fahrradfahrer (42) über den Haufen und flüchtet!

Am Freitagabend, den 13.01.2023 gegen 20:55 Uhr, kam es in der Mainzer Straße, Höhe Opel Tor 131 (Rüsselsheim) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Autofahrer übersah, beim Abbiegen auf das Opel-Gelände, einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer vom Fahrzeug erfasst und verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der 42-jährige Fahrradfahrer aus Bischofsheim, wurde mit Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen PKW der Marke Peugot. Dieser müsste Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite aufweisen.

Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizeistation Rüsselsheim (Tel.06142-696 0) weiterzugeben.