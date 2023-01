Rüsselsheim-Bauschheim: Angeblicher Handwerker bestiehlt Seniorin!

Ein Krimineller hat sich am Freitagabend (13.01.), gegen 18.30 Uhr, gegenüber einer über 80 Jahre alten Anwohnerin in der Rheingauer Straße als Gewobau-Mitarbeiter ausgegeben, sich auf diesem Weg Zugang zu ihrer Wohnung in einer Seniorenresidenz verschafft und dort Schmuck und Geld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der noch unbekannte Mann bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben, die Wasserrohre überprüfen zu müssen und nach Wasseradern zu suchen. Nachdem die Frau ihm Einlass gewährte, entwendete der Kriminelle Schmuck und Geld. Mit seiner Beute flüchtete er im Anschluss.

Personen, die zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.